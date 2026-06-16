Capturan a estadounidense que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de relaciones sexuales en El Poblado, Medellín

El ciudadano extranjero, de 45 años, fue dejado en manos de la justicia tras su captura - crédito Secretaría de Seguridad Medellín

Unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detuvieron a un ciudadano estadounidense de 45 años en el sector de El Poblado, Medellín, acusado de intentar pagarle a una menor a cambio de tener relaciones sexuales.

El operativo se desarrolló en el concurrido Parque Lleras tras una alerta ciudadana sobre la presencia del extranjero en compañía de adolescentes.

“Se tuvo una alerta a la central de la Policía Nacional donde un ciudadano valiente denunciaba que había visto, aparentemente, a un ciudadano extranjero con la presencia de varias mujeres que parecían físicamente ser menores de edad. Inmediatamente llega la Policía de Infancia y Adolescencia, que llega oportunamente al lugar y hace las verificaciones”, reportó el secretario de Seguridad de la capital antioqueña, Manuel Villa Mejía.

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Según el reporte oficial, el extranjero había contactado, a través de un intermediario, a una menor de 16 años, a quien le ofreció 400.000 pesos para sostener relaciones sexuales. La joven hacía parte de otro grupo de menores que “en un principio entregan documentos para hacerse pasar como si fueran mayores de edad”, dijo el funcionario distrital.

El ciudadano norteamericano habría ofrecido 400.000 pesos colombianos a una joven por una experiencia íntima - crédito Secretaría de Seguridad Medellín

Sin embargo, tras hacer verificaciones, las autoridades encontraron que, además de la adolescente con la que el ciudadano norteamericano tuvo contacto, las demás jóvenes también eran menores.

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La intervención policial permitió la detención del sujeto por el delito de explotación sexual con persona menor de 18 años, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder.

Inmediatamente, se activaron “las rutas de protección y de cuidado de estas menores, no solamente de la niña de 16 años, sino de otras dos que se encontraban ahí, de alrededor de 15 años, toda la ruta de protección y restablecimiento de derechos por parte de la Policía de Infancia, por parte de la Comisaría y por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), con todas las verificaciones en materia de salud que corresponde de acuerdo a la ruta que se activó”, continuó Villa.

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Durante el mismo operativo, la adolescente de 16 años fue aprehendida por el delito de uso de documento falso, ya que intentó identificarse con una cédula adulterada.

Un creador de contenido extranjero fue inadmitido en Medellín por promover paquetes de turismo sexual

Semanas atrás, desde Migración Colombia se conoció el caso de un ciudadano estadounidense, creador de contenido, identificado en redes sociales como “Casey Red Beard”, que fue inadmitido en el país por presuntamente ofrecer paquetes de turismo sexual en Medellín, dirigidos a extranjeros interesados en fiestas privadas y cenas exclusivas.

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La medida se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que el individuo llegó en un vuelo procedente de Miami y, tras detectar que el influenciador pretendía desplazarse hacia la capital antioqueña, se ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos.

De acuerdo con información de Migración Colombia, el hombre organizaba y promocionaba eventos privados en apartamentos de sectores exclusivos de Medellín, donde presuntamente ofrecía servicios vinculados a la explotación sexual de mujeres.

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Casey Red Beard fue inadmitido en Colombia debido a la presunta promoción de turismo con fines de explotación sexual, principalmente en Medellín - crédito Migración Colombia

Entre las ofertas destacaba un “Programa de Inmersión en Medellín”, con recorridos turísticos, cenas y fiestas reservadas, por los que cobraba sumas en dólares a sus clientes. Las autoridades revisaron publicaciones en las que uno de los organizadores aseguraba que sus asistentes eran “millonarios” interesados en compartir con mujeres “educadas”, evitando lugares turísticos nocturnos tradicionales como el Parque Lleras.

Las alertas sobre el extranjero habían sido registradas previamente por la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia y fueron verificadas durante el control realizado en Bogotá.

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Según datos oficiales, en lo que va de 2026, Migración Colombia ha inadmitido más de 90 extranjeros por situaciones vinculadas a explotación sexual y trata de personas, cifra que ya se acerca a los 110 casos reportados en todo 2025. En Medellín, las autoridades han realizado más de 60 inadmisiones este año por conductas similares.