República Democrática del Congo tendrá una baja para enfrentar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

La selección congoleña buscará dar la sorpresa en el grupo K del Mundial 2026-crédito @fecofadrc/Instagram

La Selección Colombia enfrentará a su similar de República Democrática del Congo el próximo martes 23 de junio a las 9:00 p. m. hora colombiana en el Estadio de Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K. Aún no ha debutado en el torneo y el equipo africano ya presenta una ausencia para ese compromiso. Se trata de Michel Kuka Mboladinga, más conocido como “Lumumba”, el hincha estatua que acompañó al equipo africano durante la clasificación a la máxima cita orbital y que se volvió tendencia en el mundo durante los partidos amistosos, preparatorios que tuvo el Congo para el Mundial 2026, en los que enfrentó a Chile y Dinamarca.

La razón por la cual “Lumumba” no podrá estar acompañando, con sus particulares posiciones estáticas en las tribunas de los estadios, a la Selección de República Democrática del Congo es el virus del Bundibugyo, la enfermedad que fue descubierta en ese país cuando faltaban apenas 21 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Los países organizadores de la máxima cita orbital impusieron una cuarentena de prohibición del ingreso para las personas que hayan permanecido en la República Democrática del Congo durante los últimos días, y por eso, “Lumumba”, que vive en ese territorio, no podrá continuar con la cábala para la selección de su país.

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El hincha del Congo que se hizo famoso y sueña con ver jugar a su selección contra Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - créditos AP

¿Por qué se hizo tan reconocido “Lumumba”?

No es habitual ver a una persona estática durante los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Mucho menos si está dentro del estadio. Al ser un deporte que genera tantas emociones, lo normal es ver a las personas expresando su rabia, felicidad, tristeza o el sentimiento que le genere esta disciplina deportiva. “Lumumba” va en contravía de ello y por eso su reconocimiento mundial, permanece los 90 minutos más adición estático, como si se tratara de una estatua real, de pie y con el brazo levantado y mirando fijamente un lugar, posición con la cual busca homenajear a Patrice Lumumba, de allí el sobrenombre que recibe, el histórico primer ministro y líder de la independencia de su país.

Su peculiar postura y gran parecido físico con el líder político fallecido llamaron la atención de las transmisiones de televisión. La profunda muestra de respeto y orgullo patrio generó tal impacto, que los propios jugadores de la selección de la República Democrática del Congo solicitaron que se uniera a la delegación oficial del equipo.

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Lumumba en una de las pocas veces que no ha permanecido en pie y con un rostro serio - crédito Arsene Mpiana/Reuters

La otra baja que tuvo República Democrática del Congo por el virus del Bundibugyo

La República Democrática del Congo se ha visto obligada a modificar su convocatoria para ‌el Mundial dos días después de haberla anunciado, ‌ya que Rocky Bushiri quedó descartado por lesión y fue sustituido por ​otro jugador que milita en Escocia, Aaron Tshibola.

El seleccionador, Sébastien Desabre, dio a conocer el lunes su convocatoria de 26 jugadores, pero ha retirado al defensa central del Hibernian, Bushiri. ‌En su lugar, ⁠fue convocado el centrocampista defensivo del Kilmarnock, Tshibola. “La Federación Congolesa de Fútbol confirma la baja ⁠de Rocky Bushiri para el Mundial de 2026 tras la lesión sufrida durante el último partido con su club. El cuerpo técnico ha ‌convocado a Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC, como sustituto”, dijo ​la Federación ​Congolesa de Fútbol en un ​comunicado.

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Miembros de la selección nacional de Congo posan para una foto mientras celebran con su entrenador Sébastien Desabre después de clasificarse para la Copa del Mundo de fútbol FIFA 2026 en el juego final de clasificación Africana contra Nigeria, en Rabat, Marruecos, el domingo 16 de noviembre de 2025 - crédito AP

Tshibola, nacido en Londres y que anteriormente militó en el Nottingham Forest y el Aston Villa, es un exinternacional juvenil de Inglaterra que debutó con el Congo en 2018, pero ‌no volvió a ser convocado ​hasta cinco años después.

Cuenta con 16 ​partidos internacionales y ayudó ​a la República Democrática del Congo a ‌terminar cuarta en la Copa ​Africana de Naciones ​de 2023, pero no participó en el último torneo continental celebrado en Marruecos.

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