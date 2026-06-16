Colombia

Caso Ungrd: Corte Suprema llamó a indagatoria a Martha Peralta para que responda por su presunta participación en el entramado corrupto

La diligencia se llevará a cabo luego de que la Sala de Instrucción, bajo la conducción de la magistrada Cristina Lombana, recibió copias de la Fiscalía sustentadas en testimonios de exdirectivos de la entidad, que reflejarían el papel que habría cumplido la senadora en este escándalo

Guardar
Google icon
Martha Peralta fue blanco de críticas por los estereotipos de género en la política colombiana - crédito Senado de la República
Martha Peralta se desempeña como senadora e integrante de la Comisión Séptima de esta corporación, de la que ha sido presidenta - crédito Senado de la República

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó el martes 16 de junio a indagatoria a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), en una investigación sobre el presunto direccionamiento de contratos en La Guajira y la presunta gestión de apoyos políticos en el Congreso a cambio de recursos.

Según indicó el alto tribunal, la diligencia judicial a la que tendrá que acudir la congresista del Pacto Histórico fue fijada para el jueves 18 de junio, en un expediente que tiene a su cargo la magistrada Cristina Lombana y en el que se investiga a la congresista por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, luego de recibir copias de la Fiscalía sustentadas en testimonios de exdirectivos de la entidad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información allegada a la Corte Suprema, Peralta al parecer gestionó un contrato por $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla en La Guajira. En ese proceso habría sido objeto de presunto direccionamiento para beneficiar intereses específicos de la parlamentaria: que fue citada, en consecuencia, tras encontrarse méritos suficientes para ser vinculada a una investigación formal.

Entre los señalamientos que sustentan esa etapa figuran las declaraciones del exdirector de la Ungrd Olmedo López Montaño, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, que han mencionado ante el alto tribunal el papel que habría cumplido no solo Peralta, sino otros congresistas e, incluso, exmiembros de la administración de Gustavo Petro en este megacaso, que quedó al descubierto por sobrecostos en carrotanques.

PUBLICIDAD

Por estos motivos Martha Peralta deberá comparecer ante la Corte Suprema

Este caso, es preciso recordar, no se limita a la ejecución de un contrato en La Guajira, pues la Corte también indaga si hubo gestiones para intercambiar favores por respaldo a las reformas gubernamentales en la Comisión Séptima del Senado, de la cual hace parte Peralta y en la que pasaron varias de las iniciativas impulsadas por Petro, como la reforma a la salud, la laboral y la pensional, hoy en revisión constitucional.

Según el expediente contra la senadora, Peralta habría intervenido en la búsqueda de proyectos y contratos a cambio de apoyo legislativo a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. Olmedo López, además de señalarla de haberse beneficiado de un contrato de maquinaria amarilla, también la construcción de jagüeyes en La Guajira y el programa de ollas Comunitarias de la Ungrd, diseñado para entregar raciones de comida.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Martha PeraltaEscándalo en la UngrdCorrupción en ColombiaUnidad Nacional de la Gestión del Riesgo de DesastresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán: este es su historial en el estadio Azteca

El conjunto de Néstor Lorenzo tendrá su primera salida en uno de los escenarios con más historia en el fútbol internacional y aún no sabe lo que es ganar

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán: este es su historial en el estadio Azteca

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda responde a la campaña de Abelardo de la Espriella tras difamaciones sobre su estado de salud

Alias Antonio García, aseguró que de no renunciar a su otra nacionalidad Colombia tendría un presidente ajeno

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Iván Cepeda responde a la campaña de Abelardo de la Espriella tras difamaciones sobre su estado de salud

Néstor Lorenzo quiere ser campeón de la Copa del Mundo: “Colombia necesita un motivo para sonreír”

El director técnico de la Tricolor se refirió a cómo llega James Rodríguez al Mundial 2026 y al once inicial para comenzar el sueño mundialista

Néstor Lorenzo quiere ser campeón de la Copa del Mundo: “Colombia necesita un motivo para sonreír”

Capturan a estadounidense que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de relaciones sexuales en El Poblado, Medellín

La denuncia fue tramitada por un transeúnte que vio al extranjero rodeado de jóvenes, acudió a las autoridades

Capturan a estadounidense que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de relaciones sexuales en El Poblado, Medellín

Problema “dominical” hizo que Colombia dejara de producir un millón de barriles de petróleo: así se ve afectado Ecopetrol

La suspensión de operaciones amenaza la estabilidad del empleo local y pone en riesgo el financiamiento de programas sociales en regiones petroleras, alertaron los gremios del sector

Problema “dominical” hizo que Colombia dejara de producir un millón de barriles de petróleo: así se ve afectado Ecopetrol
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Majida Issa habría decidido darse una nueva oportunidad en el amor con un viejo conocido: esto es lo que se sabe

Segunda vuelta presidencial: José Gaviria, exjurado del ‘Factor X’, envió mensaje y motivó a no votar con odio

Valentino Lázaro preocupó por su estado de salud mental, que está relacionado con su ausencia en redes sociales: “Qué será de mi vida”

Tebi Bernal respondió a las declaraciones de su ‘ex’ Alejandra Salguero tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Ella necesitaba alejarse de mí”

Famosa influenciadora colombiana reveló que estuvo al borde la muerte y reveló los detalles de la enfermedad que le diagnosticaron

Deportes

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán: este es su historial en el estadio Azteca

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 ante Uzbekistán: este es su historial en el estadio Azteca

Néstor Lorenzo quiere ser campeón de la Copa del Mundo: “Colombia necesita un motivo para sonreír”

Hora y dónde ver en Colombia el duelo Inglaterra vs. Croacia por el Mundial 2026: debuta el equipo de Luka Modric

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Atlético Bucaramanga, Once Caldas y Deportivo Pereira

El Mundial 2026 sigue marcando récords: esta es la histórica marca del técnico de Nueva Zelanda