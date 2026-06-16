Caso Ungrd: Corte Suprema llamó a indagatoria a Martha Peralta para que responda por su presunta participación en el entramado corrupto

Martha Peralta se desempeña como senadora e integrante de la Comisión Séptima de esta corporación, de la que ha sido presidenta - crédito Senado de la República

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó el martes 16 de junio a indagatoria a la senadora Martha Peralta por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), en una investigación sobre el presunto direccionamiento de contratos en La Guajira y la presunta gestión de apoyos políticos en el Congreso a cambio de recursos.

Según indicó el alto tribunal, la diligencia judicial a la que tendrá que acudir la congresista del Pacto Histórico fue fijada para el jueves 18 de junio, en un expediente que tiene a su cargo la magistrada Cristina Lombana y en el que se investiga a la congresista por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, luego de recibir copias de la Fiscalía sustentadas en testimonios de exdirectivos de la entidad.

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De acuerdo con la información allegada a la Corte Suprema, Peralta al parecer gestionó un contrato por $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla en La Guajira. En ese proceso habría sido objeto de presunto direccionamiento para beneficiar intereses específicos de la parlamentaria: que fue citada, en consecuencia, tras encontrarse méritos suficientes para ser vinculada a una investigación formal.

Entre los señalamientos que sustentan esa etapa figuran las declaraciones del exdirector de la Ungrd Olmedo López Montaño, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, que han mencionado ante el alto tribunal el papel que habría cumplido no solo Peralta, sino otros congresistas e, incluso, exmiembros de la administración de Gustavo Petro en este megacaso, que quedó al descubierto por sobrecostos en carrotanques.

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Por estos motivos Martha Peralta deberá comparecer ante la Corte Suprema

Este caso, es preciso recordar, no se limita a la ejecución de un contrato en La Guajira, pues la Corte también indaga si hubo gestiones para intercambiar favores por respaldo a las reformas gubernamentales en la Comisión Séptima del Senado, de la cual hace parte Peralta y en la que pasaron varias de las iniciativas impulsadas por Petro, como la reforma a la salud, la laboral y la pensional, hoy en revisión constitucional.

Según el expediente contra la senadora, Peralta habría intervenido en la búsqueda de proyectos y contratos a cambio de apoyo legislativo a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. Olmedo López, además de señalarla de haberse beneficiado de un contrato de maquinaria amarilla, también la construcción de jagüeyes en La Guajira y el programa de ollas Comunitarias de la Ungrd, diseñado para entregar raciones de comida.

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