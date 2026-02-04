Colombia

Hombre que atacó a puñal a su pareja y a su hijastra fue hallado muerto en el baño de su casa

Las autoridades investigan si el sujeto atentó contra su vida o las involucradas se defendieron del brutal acto

El brutal ataque mandó a
El brutal ataque mandó a las víctimas al hospital y dejó al agresor muerto, aún se investigan las causas del deceso - crédito Colprensa

Una fuerte discusión de pareja terminó en tragedia en el barrio Bomboná II, que se encuentra ubicado en la comuna 9 de Medellín, conocida como Buenos Aires. De acuerdo con los reportes sobre el caso, dos mujeres resultaron gravemente heridas con un arma cortopunzante y el señalado agresor fue hallado sin vida dentro de la vivienda en la que ocurrió la pelea familiar.

El caso fue atendido por la Policía que acudió rápidamente al sector y, tras asegurar la residencia, los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación iniciaron con las respectivas diligencias para establecer la causa exacta del fallecimiento del agresor, que fue encontrado en el baño de la vivienda.

Las autoridades especificaron que los forenses serán responsables de determinar, mediante la necropsia, la causa de la muerte del sujeto que atacó a su pareja y a su hijastra, debido a que no se conocen mayores detalles de su desenlace.

La comunidad se sorprendió ante
La comunidad se sorprendió ante este nuevo acto de violencia, pues no es el único ocurrido en la región - crédito Europa Press

De acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Metropolitana, el hecho se desencadenó por una pelea de pareja en uno de los apartamentos del conjunto residencial.

Según información revelada por el medio local Alerta Paisa, presuntamente, el autor del brutal ataque se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes en el momento en el que decidió atacar con arma blanca a su compañera sentimental y a su hijastra. Aunque esta información será confirmada o descartada conforme avance la investigación.

Cabe mencionar que los vecinos del sector, alertados por los gritos de auxilio, fueron los encargados de notificar de inmediato tanto a la seguridad privada de la unidad de vivienda como a la Policía, que designó un grupo de agentes para la atención de la emergencia. Al llegar, los uniformados se encargaron de asistir a las dos víctimas y las trasladaron de urgencia a una clínica cercana, donde permanecen hospitalizadas debido a la gravedad de sus lesiones.

Pese a que no hay mayores datos sobre el caso, la comunidad está en alerta por lo ocurrido y piden que se continúen fortaleciendo los canales de denuncia y apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar o de género en la región.

La violencia contra la mujer
La violencia contra la mujer ha dejado cifras alarmantes en el departamento de Antioquia - crédito Europa Press

Y es que la situación es alarmante, pues este hecho coincide con otros recientes episodios de violencia intrafamiliar en el Valle de Aburrá. Uno de los casos se presentó en la capital de Antioquia, donde una mujer fue detenida tras atacar a su expareja sentimental, al que roció con combustible y prendió fuego.

Cámaras de seguridad del barrio captaron a la presunta agresora portando gasolina minutos antes del ataque. Sobre el estado de salud del hombre, se reportó que permanece internado con quemaduras graves, mientras que la señalada fue puesta a disposición de la Fiscalía para su judicialización por tentativa de homicidio.

En otro hecho ocurrido en el municipio de Copacabana, una mujer disparó contra su esposo durante una disputa doméstica al interior del hogar, lo que movilizó a la Policía ante los reportes de detonaciones. Del mismo modo, se confirmó que el hombre permanece en un hospital local y la agresora enfrenta cargos por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como por lesiones personales.

Ante la cantidad de casos
Ante la cantidad de casos registrados la Policía pide denunciar ante la primera señal de alerta - crédito Luisa González/Colprensa

De acuerdo con cifras recientes del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), durante enero de 2026 se registraron 810 casos similares en la capital antioqueña, lo que refleja una preocupante tendencia en la región. Además se precisó que en lo que va del año, las operaciones policiales frente a los delitos relacionados con violencia intrafamiliar han resultado en 40 capturas.

Ante la cantidad de hechos registrados, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar a través de la línea de emergencia 123 y la Línea 155 de orientación a mujeres.

