Miguel Uribe Londoño recordó a Nydia Quintero, abuela de Miguel Uribe Turbay, a un año de su fallecimiento: “Vivíamos dos situaciones dolorosas”

Uribe Londoño mencionó que, hace un año, su familia vivió dos hechos dolorosos durante la internación de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa/@migueluribel - X

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, utilizó sus redes sociales para rememorar un episodio que generó conmoción en su familia.

En su publicación hecha en su cuenta de X, el exaspirante a la Casa de Nariño recordó que el 30 de junio de 2025 su familia enfrentaba dos situaciones complicadas: el estado de salud de su hijo Miguel Uribe Turbay y la muerte de Nydia Quintero de Turbay, abuela del fallecido senador del Centro Democrático.

En ese momento, el legislador colombiano permanecía hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá donde estuvo varios días bajo observación médica estricta, tras el atentado que sufrió durante un acto político en el occidente de la capital colombiana. Pese a los esfuerzos médicos, el entonces senador murió el 11 de agosto de ese mismo año.

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El padre de Miguel Uribe Turbay dijo que varios familiares interpretaron que Nydia Quintero ayudaba a salvar a su nieto desde el cielo - crédito @migueluribel/X

Un año después, el padre de Miguel Uribe Turbay recordó con dolor este doble episodio que impactó al interior de su familia. “Hace un año nuestra familia vivía dos situaciones muy dolorosas. Mientras mi hijo Miguel estaba en la UCI de la Fundación Santa Fe, doña Nydia Quintero, su abuela, partía de este mundo”, escribió Uribe Londoño en su plataforma digital.

Añadió que, en medio de ese momento, varios familiares encontraron consuelo en una interpretación espiritual de lo ocurrido: “Muchos pensamos que, desde el cielo, ella estaría ayudando a salvar a su nieto”.

Así mismo, el excandidato presidencial aprovechó la fecha para destacar el legado de Nydia Quintero a través de la Fundación Solidaridad por Colombia, organización social que actualmente lidera su nieta María Carolina Hoyos. “Doña Nydia dejó un inmenso legado, cuya labor hoy continúa con gran compromiso su nieta @MCarolinaHoyosT”, afirmó.

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El excandidato presidencial difundió fotografías de la exprimera dama de la nación - crédito @migueluribel/X

Por último, reiteró su compromiso de seguir honrando el legado de su hijo, por medio de un centro de pensamiento que, en sus palabras, busca formar los futuros líderes del país.

“Hoy honro su memoria reafirmando, desde el Centro para el Liderazgo Valiente MUT, el compromiso de formar líderes que transformen el dolor en esperanza y el servicio en una forma de construir país”, puntualizó.

En su publicación, Miguel Uribe Londoño compartió varias fotografías y videos de los momentos en los que Nydia Quintero convivió con Miguel Uribe Turbay. Nydia Quintero había ingresado al centro médico el 27 de junio, pero tres días después, su nieta María Carolina Hoyos confirmó su fallecimiento.

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¿Quién fue Nydia Quintero de Turbay?

Nacida el 22 de octubre de 1931 en Neiva, Nydia Quintero Turbay era hija de Jorge Quintero Céspedes y Adhalía Turbay Ayala.

Creció en un entorno en el que el servicio social ocupaba un lugar central, una experiencia que comenzó desde la infancia cuando acompañaba a su madre en labores de ayuda tras inundaciones y visitas a barrios necesitados.

La señora Nydia Quintero dejó huella por ser la precursora de la tradicional Caminata por la Solidaridad - crédito Fundación Solidaridad por Colombia

Estudió en el colegio de La Presentación de Neiva, en las Dominicas Terciarias de Funza, en el colegio El Rosario de Bogotá y en el Liceo Nacional Femenino Antonia Santos. A esta última institución llegó gracias a una beca, después de la muerte de su padre.

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En 1948 se casó con Julio César Turbay Ayala en la iglesia de Santa Teresita de Bogotá. Tuvieron cuatro hijos: Julio César, Diana Consuelo, Claudia y María Victoria.

Durante más de tres décadas acompañó a Turbay Ayala en su carrera política, una experiencia que le permitió conocer distintas regiones y realidades del país. La unión terminó en 1983 y fue anulada en 1986, año en el que contrajo matrimonio con el político liberal Gustavo Balcázar Monzón.

“Mamá Nydia”, como la conocían en buena parte del país, fue la fundadora de la Fundación Solidaridad por Colombia, una gestora social que llevó ayuda a damnificados por desastres, promovió la cooperación ciudadana y enfocó su trabajo en la niñez y en los sectores menos favorecidos. La Asamblea General de la entidad la designó presidenta vitalicia desde su creación.

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Nydia Quintero de Turbay murió a sus 93 años, en la misma clínica donde permaneció internado su nieto Miguel Uribe Turbay - crédito Fundación Solidaridad por Colombia

Tres años después de fundar la organización, en 1978, su entonces esposo asumió la Presidencia de la República y ella se convirtió en primera dama de la Nación. Durante ese periodo, impulsó una ampliación legal para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) atendiera a menores hasta los 16 años, cuando antes el límite era de siete. También promovió medidas de protección para los menores trabajadores y culminó con su equipo 13 grandes centros comunitarios en Bogotá.

La fundación también convirtió en tradición uno de sus proyectos más visibles: la Caminata de la Solidaridad por Colombia, iniciada el 12 de octubre de 1979. La primera edición, conocida como la “Caminata de la Patria”, buscó recaudar fondos para equipos de panadería dirigidos a un instituto con personas con discapacidad.

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Con el paso del tiempo, esa jornada anual reunió a millones de colombianos en desfiles con artistas, comparsas y carrozas. Entre los invitados históricos figuraron Cantinflas, el elenco de El Chavo del Ocho, Menudo y Pelé.