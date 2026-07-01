Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante

Papeles, vacunas, permisos y una jaula diseñada especialmente hicieron parte del recorrido que permitió reunir nuevamente a la familia con su perra en Suecia - crédito @pastorcitoensuecia/tiktok

Mudarse a otro país con una mascota de gran tamaño puede convertirse en un desafío logístico que exige meses de preparación. Así lo dejó ver una colombiana que decidió compartir a través de las redes sociales la experiencia de trasladar a Kimera, su perra de raza pastor alemán, desde Bogotá hasta Suecia, un proceso que, según explicó, tardó cerca de cuatro meses en completarse.

Por medio de dos videos publicados en Instagram y TikTok, la joven mostró cada una de las etapas del viaje y explicó que, contrario a lo que muchos imaginan, movilizar a un animal de estas características al continente europeo implica cumplir una larga lista de requisitos sanitarios, documentales y de transporte. Incluso, enfatizó en que la travesía fue mucho más compleja que comprar un tiquete aéreo.

PUBLICIDAD

“Traer a mi perra de Colombia a Suecia tomó 4 meses. Esto fue lo que pasó... No fue subirla a un avión y ya. Fueron meses de papeles, permisos y vacunas. Hasta su jaula se construyó a medida. Tenía que viajar segura. El 4 de octubre salió de Bogotá a las 11:30 p. m. sola. Nueve años conmigo y le tocaba el viaje más largo de su vida. Pero Suecia todavía estaba lejos, faltaba la parte más dura”, empezó contando.

El viaje de una pastora alemana a Europa obliga a cumplir meses de requisitos y permisos - crédito @pastorcitoensuecia/IG

La mujer explicó que, debido a que ella y su familia ya se encontraban viviendo en Suecia, no pudieron acompañar a Kimera durante el trayecto. Además, por las dimensiones del animal, el transporte debía realizarse bajo condiciones especiales.

PUBLICIDAD

“Kimera tuvo que viajar sola y como carga. Nosotros ya estábamos en Suecia y no podíamos viajar con ella y sin nosotros a bordo, un perro de su tamaño solo puede viajar en un avión de carga. No es la bodega de un avión de pasajeros, es un avión acondicionado para transportar animales con seguridad”, detalló.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del relato fue la elección de la aerolínea encargada del traslado, pues, según explicó, optaron por una que tenía convenido con el Frankfurt Animal Lounge, un centro especializado para el cuidado de animales durante conexiones internacionales, considerado uno de los más modernos del mundo.

PUBLICIDAD

En lugar de permanecer durante horas dentro de la jaula esperando el siguiente vuelo, Kimera pudo descansar y recibir atención veterinaria antes de continuar su recorrido hacia Escandinavia.

La colombiana incluso compartió el correo electrónico que recibió mientras la mascota permanecía en Alemania.

La historia del viaje de Kimera se volvió viral al mostrar el protocolo que deben cumplir los perros de gran tamaño para ingresar a Europa de manera segura - crédito @astorcitoensuecia/tiktok

“Estimado cliente: Gracias nuevamente por su reservación del Servicio Pet Premium. Nos complace informarle que Kimera ha llegado sana y salva al Frankfurt Animal Lounge. Después de familiarizarse con el nuevo lugar, Kimera se encuentra ahora descansando antes de tomar su vuelo de conexión. Le adjuntamos una foto. Atentamente, el equipo del Frankfurt Animal Lounge. Isabelle”, decía el mensaje enviado por el personal encargado del cuidado del animal.

PUBLICIDAD

La actualización permitió tranquilizar a la familia, que esperaba noticias desde Suecia mientras seguía el recorrido de Kimera a cientos de kilómetros de distancia. Además, la dueña del canino explicó que durante la escala la perra no permaneció encerrada todo el tiempo.

Por el contrario, el personal especializado la retiró de la jaula para realizarle una valoración médica, administrarle su medicación y permitirle descansar antes del tramo final del viaje.

“Esa noche la sacaron de la jaula, un veterinario la revisó y le dieron su medicina. A la mañana siguiente fue su último vuelo y la recibimos en casa”, contó.

PUBLICIDAD

La colombiana mostró cómo logró llevar a su pastor alemán desde Bogotá hasta Suecia tras cuatro meses de trámites - crédito @pastorcitoensuecia/tiktok

“El 8 de octubre, Kimera despegó hacia su nuevo hogar en Suecia. Solo dos horas después, aterrizó en Estocolmo, lista para explorar todo a su alrededor y comenzar su vida sueca. De Bogotá a Frankfurt y luego a Estocolmo…”, concluyó.

El video rápidamente comenzó a generar reacciones entre usuarios que también contemplan emigrar con sus animales de compañía.