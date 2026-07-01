Este es el drama para repatriar el cuerpo de Argemiro Antolínez, el colombiano que murió abrazado a su pareja en el doble terremoto de Venezuela

El cuerpo de Argemiro Antolínez quedó retenido en la morgue de Tucacas, por lo que su familia pide dar celeridad al proceso de repatriación - crédito Boris Vergara/EFE/X

El bumangués Argemiro Antolínez Ángel murió en Venezuela tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de ese país el miércoles 24 de junio de 2026, una catástrofe que ya deja cerca de 2.000 fallecidos y más de 50.000 desaparecidos, y cuyo impacto alcanza a Colombia por la repatriación pendiente de víctimas y la saturación de los canales de emergencia para connacionales afectados.

La dimensión de la tragedia también condiciona el regreso de su cuerpo. Más de 1.000 rescatistas de unos 15 países trabajan día y noche en las zonas de desastre, mientras los trámites ante las autoridades venezolanas avanzan con retrasos por la crisis logística.

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Argemiro Antolínez, oriundo de Bucaramanga y residente en Venezuela desde hacía entre 12 y 14 años, murió junto a su compañera en el tercer piso del edificio - crédito Redes sociales

Antolínez Ángel estaba en un apartamento del tercer piso del edificio La Mar Suite, en la localidad turística de Tucacas, estado Falcón, junto a su compañera sentimental, cuando los sismos provocaron el colapso total de la estructura.

Durante las labores de remoción de concreto, los equipos de socorro encontraron los cuerpos sin vida de la pareja entre los escombros, según informó Semana: “Esta pareja murió abrazada como último gesto de amor; mientras su edificio se derrumbaba, estuvieron el uno para el otro hasta el final”.

El cuerpo fue llevado a Maracay y espera autorización para volver a Colombia

Argemiro Antolínez murió en Venezuela tras el colapso del edificio La Mar Suite en Tucacas durante los terremotos del 24 de junio de 2026 - crédito @CanalTRO/X

El cadáver del colombiano fue trasladado desde Falcón y permanece en una morgue de Maracay, en el estado Aragua, a la espera de las autorizaciones legales del Gobierno venezolano para su retorno definitivo a Colombia. Sobre los restos de su compañera sentimental.

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Sara Antolínez, hija del fallecido, narró que la noticia tomó por sorpresa a la familia, que mantenía contacto frecuente con él pese a la distancia: “No nos lo esperábamos porque hace unos días nos habíamos comunicado con él. Él estaba superfeliz por lo que estaba pasando en Colombia, por las cosas buenas que iban a venir; la verdad, nos felicitaba”.

Cabe recordar que Argemiro había emigrado a Venezuela hace más de 10 años en busca de mejores oportunidades. Su hija explicó que viajaba a Santander cada vez que podía para compartir con sus familiares: “Trataba de venir las veces que a él le eran posibles y compartir con nosotros, con su familia. Ver esas noticias, ver todo lo ocurrido, ha sido muy duro, muy fuerte para nosotros como familia. De igual manera, siempre lo vamos a tener en nuestros corazones presente”.

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La FAC anunció vuelos de repatriación humanitaria para fallecidos y damnificados

La FAC anunció vuelos de repatriación humanitaria para fallecidos y damnificados - crédito FAC

La situación de la familia Antolínez depende ahora de un proceso burocrático atravesado por la emergencia. Sara Antolínez confirmó a la revista que las gestiones ante la Cancillería venezolana registran demoras en medio del colapso logístico que afronta el país.

La Cancillería colombiana, en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ha intentado mantener contacto y brindar asesoría a la hija y a los allegados en Bucaramanga. Sin embargo, los canales de atención de emergencia están temporalmente saturados por la cantidad de colombianos afectados.

Como medida de urgencia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) anunció el inicio de operaciones de repatriación humanitaria para facilitar el regreso de los cuerpos de las personas fallecidas y de ciudadanos colombianos damnificados en las zonas más golpeadas por el desastre. La familia espera que Antolínez sea incluido de manera prioritaria en esos vuelos para sepultarlo en Bucaramanga.

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Cancillería reportó 24 colombianos muertos tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno colombiano anunció que mantiene desplegado equipos en la zona más afectada por los eventos telúricos, adelanta vuelos humanitarios para la repatriación de connacionales y habilitó canales de atención consular - crédito Cancillería

La Cancillería de Colombia informó que, de acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia de los terremotos registrados en Venezuela, una cifra que continúa en proceso de verificación en coordinación con las autoridades de ese país.

El anuncio se dio en medio de las operaciones humanitarias que adelanta Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate en el estado La Guaira, una de las zonas con mayor afectación por los movimientos telúricos.

Según el Gobierno nacional, el equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 desarrolla operaciones en La Guaira, donde fue asignado por las autoridades venezolanas para intervenir en el área que concentra el mayor número de estructuras colapsadas y personas afectadas.

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La misión colombiana está conformada por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos, quienes permanecerán durante diez días en territorio venezolano desarrollando labores de respuesta humanitaria.