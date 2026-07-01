Colombia

Gustavo Petro reactivó orden de extradición contra ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, y reconoció fallas en los diálogos de paz: “Sinceridad no hubo”

El saliente presidente responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación por supuestamente no cooperar en su plan de sustitución de cultivos, lo que habría fomentado el incremento de violencia en varias regiones del país

Guardar
Google icon
Alias Chiquito Malo - Clan del Golfo - Estados Unidos
'Chiquito Malo' es el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 - crédito Visuales IA

A pocas semanas de que termine el actual gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció en la mañana del lunes 1 de julio que ordenó la reactivación de la orden de captura y extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, mejor conocido como “Chiquito Malo”.

Según indicó el mandatario nacional a través de su cuenta de X, el cabecilla del Clan del Golfo desde el 2021 y, en general la estructura armada, no mostró su voluntad para aportar en los diálogos de paz, por lo que pidió todo el peso de la ley para su máximo líder.

“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias “Chiquito Malo”. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado.Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias “el Zarco”.Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo“, señaló Petro.

PUBLICIDAD

En su publicación, el presidente aseguró que, pese a las intenciones del Gobierno por promover espacios de concertación, además de beneficios a los grupos armados, los cabecillas de dichos grupos no habrían correspondido a la estrategia de paz total.

“Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad. Por eso, Danilo Rueda construyó el concepto de diálogos socio/jurídicos que implica una integración económica y social lícita del territorio en conflicto y en economía ilícita, un pacto social para que su población civil sea el poder real en el territorio y goce de bienestar social y un dialogo jurídico con la justicia para la dejación de toda violencia armada y su salida de la actividad ilícita”, señaló el mandatario.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Gustavo Petro también se despacho contra la Fiscalía General de la Nación, a la que responabilizó de no cooperar en su plan de acción, además de acusarla de ‘alinearse’ con las estrategias de Estados Unidos para la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.

“Este concepto funcionó parcialmente en el sur del país, la fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por un línea construida desde el pasado por los EEUU que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos. Los datos de mi gobierno muestran éxito en la linea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual”, señaló.

En todo caso, el jefe de Estado insistió en la profundización de su estrategia de paz total con la que, según él, se ha logrado el avance en la construcción de paz a través de la inclusión de las poblaciones históricamente vulneradas por el conflicto armado de Colombia.

Incluso, el mandatario nacional aseguró que su política de diálogos ya ha mostrado resultados ante organismos internacional y el gobierno de los Estados Unidos, pese a los reiterativos mensajes del presidente Donald Trump por la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en varias regiones del país.

“En el mundo de hoy nadie se salva individualmente, los graves problemas se superan a travës de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad porque son los problemas de la humanidad. Gracias a los diálogos de paz y al liderazgo político y social que poseemos con el campesinado excluido de Colombia, hemos logrado éxitos y los datos lo demuestran que han sido entregados a la ONU que certifica y a EEUU, para que la política, que iniciamos, se profundice”, concluyó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Temas Relacionados

Jobanis de Jesús Ávila VilladiegoAlias Chiquito MaloGustavo PetroClan del GolfoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias, fue detenido en operativo que salvó a menor reclutada en Meta

La operación, apoyada por una denuncia a la #Línea147, permitió ubicar y poner bajo resguardo a una menor de edad, mientras el detenido enfrentará cargos por reclutamiento ilícito

Alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias, fue detenido en operativo que salvó a menor reclutada en Meta

Así fue la aparatosa caída de un taxi a una quebrada en Bogotá: conductor asegura que iba a 10 kilómetros por hora

Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente; el conductor aseguró que circulaba a baja velocidad y la comunidad pidió una intervención urgente en el tramo, donde ya se han presentado otros siniestros

Así fue la aparatosa caída de un taxi a una quebrada en Bogotá: conductor asegura que iba a 10 kilómetros por hora

María Fernanda Cabal le pidió a Abelardo de la Espriella denunciar el Acuerdo de Escazú: “Herramienta de la extrema izquierda”

El acuerdo es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el primero a nivel mundial que incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el medio ambiente. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica

María Fernanda Cabal le pidió a Abelardo de la Espriella denunciar el Acuerdo de Escazú: “Herramienta de la extrema izquierda”

Denuncia en redes sociales alertó sobre un presunto sacrificio de cerdos en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Una ciudadana afirmó que avisó a las autoridades por un hecho ocurrido en San Fernando, pero no hubo respuesta y uno de los ejemplares fue trasladado a una plaza de mercado

Denuncia en redes sociales alertó sobre un presunto sacrificio de cerdos en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante

A través de un video compartió el extenso proceso que vivió para trasladar a su mascota hasta el país en el que está viviendo actualmente y compartió los detalles de lo que vivió

Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

Falleció Bertha Mejía, el primer romance de Diomedes Díaz y madre de su hija mayor

J Balvin y Ryan Castro estrenan el primer episodio en español de ‘Close Friends Only’ de Instagram: así nació su amistad

Karol G, Ryan Castro, Rosalía, Ricardo Arjona, BTS, Gorillaz y más: los conciertos en Colombia del segundo semestre de 2026

Sara Uribe lanzó indirecta a Fredy Guarín y Andreina Fiallo, luego de las críticas recibidas en redes sociales

Deportes

Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

La ola de calor también afectaría el partido Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026: autoridades en alerta

El campeón del fútbol colombiano regresó a entrenamientos: novedades del Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

Se habría filtrado la nómina titular de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana: sorpresa en el frente de ataque

Deportivo Pereira no para de causar problemas en el fútbol colombiano: jugadores se cansaron por deudas salariales