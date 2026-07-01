Gustavo Petro reactivó orden de extradición contra ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, y reconoció fallas en los diálogos de paz: “Sinceridad no hubo”

'Chiquito Malo' es el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 - crédito Visuales IA

A pocas semanas de que termine el actual gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció en la mañana del lunes 1 de julio que ordenó la reactivación de la orden de captura y extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, mejor conocido como “Chiquito Malo”.

Según indicó el mandatario nacional a través de su cuenta de X, el cabecilla del Clan del Golfo desde el 2021 y, en general la estructura armada, no mostró su voluntad para aportar en los diálogos de paz, por lo que pidió todo el peso de la ley para su máximo líder.

“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias “Chiquito Malo”. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado.Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias “el Zarco”.Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo“, señaló Petro.

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En su publicación, el presidente aseguró que, pese a las intenciones del Gobierno por promover espacios de concertación, además de beneficios a los grupos armados, los cabecillas de dichos grupos no habrían correspondido a la estrategia de paz total.

“Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad. Por eso, Danilo Rueda construyó el concepto de diálogos socio/jurídicos que implica una integración económica y social lícita del territorio en conflicto y en economía ilícita, un pacto social para que su población civil sea el poder real en el territorio y goce de bienestar social y un dialogo jurídico con la justicia para la dejación de toda violencia armada y su salida de la actividad ilícita”, señaló el mandatario.

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Sin embargo, Gustavo Petro también se despacho contra la Fiscalía General de la Nación, a la que responabilizó de no cooperar en su plan de acción, además de acusarla de ‘alinearse’ con las estrategias de Estados Unidos para la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico.

“Este concepto funcionó parcialmente en el sur del país, la fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por un línea construida desde el pasado por los EEUU que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos. Los datos de mi gobierno muestran éxito en la linea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual”, señaló.

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En todo caso, el jefe de Estado insistió en la profundización de su estrategia de paz total con la que, según él, se ha logrado el avance en la construcción de paz a través de la inclusión de las poblaciones históricamente vulneradas por el conflicto armado de Colombia.

Incluso, el mandatario nacional aseguró que su política de diálogos ya ha mostrado resultados ante organismos internacional y el gobierno de los Estados Unidos, pese a los reiterativos mensajes del presidente Donald Trump por la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en varias regiones del país.

“En el mundo de hoy nadie se salva individualmente, los graves problemas se superan a travës de la fuerza de lo colectivo. La fuerza de la humanidad porque son los problemas de la humanidad. Gracias a los diálogos de paz y al liderazgo político y social que poseemos con el campesinado excluido de Colombia, hemos logrado éxitos y los datos lo demuestran que han sido entregados a la ONU que certifica y a EEUU, para que la política, que iniciamos, se profundice”, concluyó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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