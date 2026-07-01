Colombia

María Fernanda Cabal le pidió a Abelardo de la Espriella denunciar el Acuerdo de Escazú: “Herramienta de la extrema izquierda”

El acuerdo es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el primero a nivel mundial que incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el medio ambiente. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de una mujer y un hombre sentados en una mesa con el texto "Acuerdo de Escazú" y un logo. Un edificio clásico se ve a través de la ventana.
La exsenadora María Fernanda Cabal y el presidente Abelardo de la Espriella participan en un diálogo sobre el Acuerdo de Escazú en un entorno institucional - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

María Fernanda Cabal, exsenadora y exprecandidata presidencial, le pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que denuncie el Acuerdo de Escazú y sostuvo que se trata de una iniciativa que, a su criterio, afecta la soberanía del país.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA hay que denunciar el acuerdo ESCAZÚ, herramienta de la extrema izquierda para entregar nuestra soberanía a terceros fuera de Colombia”, escribió en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje, Cabal vinculó su reclamo con una agenda de desarrollo y agregó: “Vamos a desarrollar este país, privilegiado por Dios con tanta riqueza”.

La exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, por medio de su ceunta de X, le solicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella, que denuncie el Acuerdo de Escazú, ya que esta firmemente ligada con el sector de izquierda - crédito @MariaFdaCabal/X
La exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, por medio de su ceunta de X, le solicitó al presidente electo Abelardo de la Espriella, que denuncie el Acuerdo de Escazú, ya que esta firmemente ligada con el sector de izquierda - crédito @MariaFdaCabal/X

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el primero a nivel mundial que incluye disposiciones para proteger a quienes defienden el medio ambiente. Fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, en Costa Rica.

PUBLICIDAD

Entre sus ejes figura el acceso a la información ambiental, que establece el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información de forma oportuna, clara y gratuita por parte del Estado, según la descripción del propio acuerdo incluida en el texto. También contempla la participación pública en decisiones con impacto ambiental y el acceso a la justicia ambiental, con mecanismos legales y tribunales que permitan denunciar daños o exigir el cumplimiento de las normas.

Otro componente es la protección de defensores ambientales, con medidas para garantizar condiciones de seguridad para personas, grupos y organizaciones que trabajan en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos.

PUBLICIDAD

El Acuerdo de Escazú tiene entre sus ejes figura el acceso a la información ambiental, que establece el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información de forma oportuna, clara y gratuita por parte del Estado - crédito Juan Camilo Díaz
El Acuerdo de Escazú tiene entre sus ejes figura el acceso a la información ambiental, que establece el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información de forma oportuna, clara y gratuita por parte del Estado - crédito Juan Camilo Díaz

José Manuel Restrepo respondió críticas a su propuesta de “fracking sostenible”

La propuesta de implementar fracking en Colombia, defendida por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y ahora vicepresidente electo, como parte del plan de gobierno de Abelardo de la Espriella, provocó un intenso debate ambiental en el contexto de la campaña presidencial.

El fracking, o fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos, representó una de las principales divisiones entre los candidatos antes de la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.

Restrepo sostiene que “Colombia no tiene que elegir entre crecimiento y sostenibilidad. Puede y debe avanzar en ambos caminos al mismo tiempo”. Plantea la posibilidad de aplicar el fracking “con responsabilidad, tecnología y altos estándares ambientales”, argumentando que existen ejemplos exitosos en países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México y Argentina.

La fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella insistió en que Colombia puede avanzar hacia las dos metas al mismo tiempo - crédito @jrestrp/X
La fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella insistió en que Colombia puede avanzar hacia las dos metas al mismo tiempo - crédito @jrestrp/X

La propuesta encontró rechazo inmediato en sectores de la oposición. La senadora Esmeralda Hernández declaró: “¡FALSO! Como autora de proyecto de ley ANTIFRACKING, voy a desmentir cada una de las barbaridades dichas en este nefasto video.” Gustavo Bolívar agregó: “Hacer fracking sin afectar al medio ambiente es como talar un bosque sin cortar árboles o meterse a una piscina sin mojarse.”

Restrepo respondió a las críticas señalando que “ignorancia supina de quien representó a un gobierno que, por el contrario, aumentó la deforestación, no protegió el Páramo de Santurbán y animó la minería criminal que generó más deforestación y atentó contra los ecosistemas”.

Como parte de su defensa, Restrepo citó a la ambientalista Sandra Bessudo, quien explicó que la viabilidad del fracking depende de no realizarse en “ecosistemas estratégicos, como en el páramo, como en acuíferos, como en selvas, en bosques y en ecosistemas estratégicos”.

Bessudo destacó la necesidad de “pozos diseñados y construidos con los estándares técnicos más elevados, un monitoreo permanente de las aguas subterráneas y superficiales, un control de fugas de metano y, obviamente, un distanciamiento suficiente respecto a todos estos ecosistemas”.

El debate sobre el fracking se convirtió en un eje central de la discusión pública en Colombia, con posiciones opuestas entre quienes defienden su potencial para el desarrollo económico y quienes advierten sobre los riesgos para el medio ambiente.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalAbelardo de la EspriellaAcuerdo de EscazúIzquierdaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias, fue detenido en operativo que salvó a menor reclutada en Meta

La operación, apoyada por una denuncia a la #Línea147, permitió ubicar y poner bajo resguardo a una menor de edad, mientras el detenido enfrentará cargos por reclutamiento ilícito

Alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias, fue detenido en operativo que salvó a menor reclutada en Meta

Así fue la aparatosa caída de un taxi a una quebrada en Bogotá: conductor asegura que iba a 10 kilómetros por hora

Las cámaras de seguridad registraron el momento del accidente; el conductor aseguró que circulaba a baja velocidad y la comunidad pidió una intervención urgente en el tramo, donde ya se han presentado otros siniestros

Así fue la aparatosa caída de un taxi a una quebrada en Bogotá: conductor asegura que iba a 10 kilómetros por hora

Gustavo Petro reactivó orden de extradición contra ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, y reconoció fallas en los diálogos de paz: “Sinceridad no hubo”

El saliente presidente responsabilizó a la Fiscalía General de la Nación por supuestamente no cooperar en su plan de sustitución de cultivos, lo que habría fomentado el incremento de violencia en varias regiones del país

Gustavo Petro reactivó orden de extradición contra ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, y reconoció fallas en los diálogos de paz: “Sinceridad no hubo”

Denuncia en redes sociales alertó sobre un presunto sacrificio de cerdos en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Una ciudadana afirmó que avisó a las autoridades por un hecho ocurrido en San Fernando, pero no hubo respuesta y uno de los ejemplares fue trasladado a una plaza de mercado

Denuncia en redes sociales alertó sobre un presunto sacrificio de cerdos en plena vía en Bogotá: esto se sabe

Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante

A través de un video compartió el extenso proceso que vivió para trasladar a su mascota hasta el país en el que está viviendo actualmente y compartió los detalles de lo que vivió

Colombiana narró cómo fue llevar a su perra pastor alemán desde Bogotá a Suecia: tuvo que construir hasta un cajón gigante
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

Alexa Torrex reaccionó a las declaraciones de Karol G sobre Feid que generaron debate en redes sociales: “Todas en algún momento lo fuimos”

Falleció Bertha Mejía, el primer romance de Diomedes Díaz y madre de su hija mayor

J Balvin y Ryan Castro estrenan el primer episodio en español de ‘Close Friends Only’ de Instagram: así nació su amistad

Karol G, Ryan Castro, Rosalía, Ricardo Arjona, BTS, Gorillaz y más: los conciertos en Colombia del segundo semestre de 2026

Sara Uribe lanzó indirecta a Fredy Guarín y Andreina Fiallo, luego de las críticas recibidas en redes sociales

Deportes

Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

Egan Bernal fue confirmado por Netcompany Ineos para el Tour de Francia 2026

La ola de calor también afectaría el partido Portugal vs. Croacia en el Mundial 2026: autoridades en alerta

El campeón del fútbol colombiano regresó a entrenamientos: novedades del Junior de Barranquilla para la Liga BetPlay II

Se habría filtrado la nómina titular de la Selección Colombia para enfrentar a Ghana: sorpresa en el frente de ataque

Deportivo Pereira no para de causar problemas en el fútbol colombiano: jugadores se cansaron por deudas salariales