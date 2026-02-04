Colombia solicitó a EE.UU. desclasificar los informes sobre el “Bogotazo” y la toma del Palacio de Justicia

Gustavo Petro afirmó que Donald Trump preguntó por la responsabilidad de Estados Unidos en estos hechos - crédito Colprensa/Reuters

El 3 de febrero, luego de que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el latinoamericano protagonizó una rueda de prensa en la que hizo un balance del encuentro con el republicano.

Tras la última pregunta, Gustavo Petro reveló que, además de exponer varios informes sobre la lucha contra el narcotráfico que sostiene su Gobierno, también le entregó una carta al presidente de Estados Unidos para que se desclasifique todo lo ligado al “Bogotazo” (1948) y la toma del Palacio de Justicia (1985).

“Hoy le pedimos en una carta escrita en inglés que saque, desclasifique todos los informes que en la inteligencia de Estados Unidos hay sobre dos hechos de la historia de Colombia... Uno, 9 de abril de 1948, lo que comenzó con la muerte de 300.000 colombianos. Dos, la toma del Palacio de Justicia, primero por el M-19 y después por el ejército. En Colombia hubo un genocidio que aún no termina”, fueron las palabras del presidente de Colombia.

Antes de terminar la rueda de prensa, el colombiano indicó que la petición mencionada es parte del objetivo que tiene de que “frene el genocidio en cualquier parte del mundo”, asegurando que eso fue lo que pasó en los hechos históricos mencionados.

Las historias que Colombia pide desclasificar

El primero, conocido como el “Bogotazo”, se registró el 9 de abril de 1948, cuando Juan Roa Sierra disparó contra Jorge Eliécer Gaitán, candidato a la presidencia, en cuatro ocasiones, en el centro de la capital colombiana.

La muerte de Gaitán provocó múltiples levantamientos populares en el país, se registraron saqueos masivos, varias edificaciones fueron destruidas y comenzó una oleada de violencia que se mantuvo durante varios años en el país.

Para algunos historiadores, el impacto de la muerte de Gaitán sigue vigente en Colombia, ya que fue el motivo por el que se crearon varias guerrillas en el país; algunas de ellas exponen la imagen del mártir político o lo incluyen en el nombre de la organización. Por ejemplo, en la actualidad, la estructura criminal conocida como el Clan del Golfo se autoidentifica como Ejército Gaitanista de Colombia.

De acuerdo con lo expuesto en el libro Violencia, conflicto y política en Colombia, de Paul Oquist, se estima que 2.585 personas murieron el día del Bogotazo; además, ese año se registraron más de 48.000 asesinatos ligados al conflicto interno del país.

En segundo lugar, Gustavo Petro pidió que se conozca todo lo ligado a los informes investigativos sobre la toma del Palacio de Justicia, que fue perpetrada por el grupo armado al que perteneció hasta que se firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano.

En ese hecho, registrado el 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó el edificio mencionado con 29 hombres armados que tenían como objetivo enjuiciar al mandatario nacional, Belisario Betancur, al que culpaban de haber violado un cese al fuego firmado en agosto de 1984.

El presidente Betancur ordenó la retoma del palacio, por lo que las autoridades atacaron, generando una conflagración que se extendió en varios pisos; la ofensiva se mantuvo a pesar de que el M-19 envió mensajes a través de rehenes para pedir que cesara el fuego.

Mientras que en televisión nacional se transmitió un partido de fútbol, el Ejército Nacional recuperó el poder del Palacio de Justicia.

En el informe oficial se confirmó la muerte de más de 100 personas (inicialmente se habló de 96), entre magistrados, escoltas, uniformados, civiles y guerrilleros; hasta la fecha solo han sido identificadas alrededor de 70 víctimas.

En la actualidad siguen las dudas sobre la muerte de varios rehenes y el número total de desaparecidos, puesto que las autoridades acusaron al M-19 de asesinarlas, mientras que informes han mencionado que fallecieron tras quedar en medio del fuego cruzado. Por otra parte, hay testimonios de sobrevivientes que aseguraron haber sido torturados por el Ejército, que los acusaba de ser parte del grupo guerrillero.

Hasta la fecha sigue sin haber claridad sobre casos puntuales en los que rehenes fueron vistos vivos fuera del palacio, pero horas más tarde sus cuerpos aparecieron en Medicina Legal.