Si su carro quedó en medio de una inundación por las lluvias, esto es lo que debe hacer para evitar daños mayores

Con las precipitaciones intensas que afectan varias ciudades de Colombia, aprender a actuar rápido y en forma segura puede marcar la diferencia entre salvar su vehículo o sufrir daños irreparables

Calles inundadas en una ciudad
Calles inundadas en una ciudad colombiana tras las fuertes lluvias, afectando la movilidad y dejando varios vehículos atrapados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de 2026 no dio tregua en materia de lluvias en Colombia. En las semanas finales de enero y la primera mitad de febrero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido sobre precipitaciones generalizadas en gran parte del territorio nacional, con especial impacto en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y varios municipios de la región Caribe y la zona Andina.

Las consecuencias ya se sienten: vías colapsadas, ríos desbordados, pasos a desnivel convertidos en verdaderas lagunas y decenas de carros atrapados en medio del agua.

En este contexto, muchos conductores se hacen la misma pregunta cuando el agua empieza a subir: si su carro quedó en medio de una inundación por las lluvias, ¿qué debe hacer para evitar daños mayores y, sobre todo, para proteger su vida? La respuesta no siempre es intuitiva y cometer un error puede salir muy caro, tanto en lo mecánico como en lo personal.

No se necesita mucha agua para perder el control

Lo primero, y más importante, es entender que no hace falta que el agua llegue al motor para que el peligro sea real. Organismos internacionales de seguridad vial advierten que con apenas 15 centímetros de agua —menos de lo que mide un celular— un vehículo puede perder estabilidad y quedar sin control.

Si el nivel alcanza los 30 centímetros, la corriente puede arrastrar la mayoría de carros particulares, incluso si parecen pesados o “bien plantados”.

Un carro parcialmente sumergido en
Un carro parcialmente sumergido en medio de una calle inundada en Colombia. Los expertos recomiendan no intentar encenderlo y priorizar siempre la seguridad de los ocupantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por eso, la regla de oro es clara y aplica en cualquier ciudad del país: si no está seguro, no cruce. Así otros conductores se arriesguen, cada calle inundada es diferente y el fondo puede tener huecos, alcantarillas destapadas o una corriente más fuerte de lo que parece.

Si el carro se apaga, no lo vuelva a encender

Ahora bien, si el carro ya quedó atrapado en medio de una inundación, la prioridad absoluta es la seguridad de los ocupantes. Si el agua empieza a subir rápido y el vehículo se apaga, no intente encenderlo de nuevo.

Este es uno de los errores más comunes y más costosos. Forzar el encendido puede provocar el llamado “golpe hidráulico”, una falla grave en la que el agua entra al motor y termina doblando piezas internas, lo que en muchos casos significa pérdida total.

Desde el punto de vista mecánico, ningún vehículo que haya estado expuesto a una inundación debería encenderse sin una revisión previa.

Infobae Colombia habló con un mecánico con más de 25 años de experiencia en marcas como Chevrolet y Mercedes-Benz, quien explicó que el agua puede contaminar el aceite del motor, la caja de cambios y otros fluidos esenciales para el funcionamiento del vehículo.

Además, advirtió que revisar y cambiar el filtro de aire es clave si estuvo en contacto con el agua, ya que un filtro húmedo puede permitir que esta ingrese directamente al motor y cause daños graves e irreversibles.

Cómo evacuar el vehículo de forma segura

Abrir las ventanas y buscar
Abrir las ventanas y buscar zonas más altas puede salvar vidas ante el aumento repentino del agua - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Si el nivel del agua sigue subiendo y aún es posible hacerlo, baje las ventanas de inmediato. Esto es clave porque, cuando el sistema eléctrico falla, los vidrios pueden quedar bloqueados.

En situaciones extremas, salir por las ventanas puede ser la única opción. Si el agua ya llega a las puertas y hay riesgo de quedar atrapado, evacúe el vehículo y busque una zona más alta y segura, incluso el techo del carro, mientras llega ayuda.

Una vez a salvo, y solo si las condiciones lo permiten, el siguiente paso es desconectar la batería. Esto ayuda a prevenir cortocircuitos y reduce el daño en los sistemas eléctricos, que hoy en día controlan desde el arranque hasta los sensores y pantallas del vehículo.

Desconectar la batería y documentar los daños

Si su carro fue alcanzado por el agua pero no quedó completamente sumergido, documente todo antes de moverlo.

Revisar aceite, filtros y sistemas
Revisar aceite, filtros y sistemas eléctricos antes de encenderlo es clave para evitar daños irreparables - crédito Imagen Ilusrativa Infobae

Fotos y videos del nivel que alcanzó el agua, del interior mojado y de cualquier daño visible serán fundamentales al momento de llamar a la aseguradora. En Colombia, muchas pólizas cubren inundaciones dentro de la cláusula de “daños materiales”, pero la evidencia acelera el proceso.

En cuanto al interior, es clave retirar el agua lo más pronto posible. Abrir puertas y ventanas, usar aspiradoras húmedas o bombas de extracción ayuda a evitar malos olores, humedad permanente y la aparición de moho, un problema frecuente cuando el agua queda atrapada en alfombras y tapicería. En los días siguientes, dejar el carro ventilando puede marcar la diferencia.

