Colombia

Pico respiratorio en Bogotá: expertos piden acudir a consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud

Estos son los signos de alarma que debe detectar para acudir a un especialista

Guardar
Los expertos recomiendan abrigarse, tener
Los expertos recomiendan abrigarse, tener las vacunas al día y consumir vitaminas en la dieta diaria ante las fuertes lluvias que azotan la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

Las autoridades de salud están en alerta ante la cantidad de consultas por causa de las enfermedades respiratorias que han incrementado por causa de las fuertes lluvias que se han registrado en el centro del país durante los primeros meses del año. Los especialistas afirman que las infecciones respiratorias representan hasta el 80% de las consultas pediátricas en Bogotá, lo que desata alarma.

Por esta razón, es indispensable detectar los signos de alerta y acudir a un profesional tan pronto como se presenten. Entre ellos está la fiebre, la dificultad para respirar, la congestión severa, el rechazo a la comida, la somnolencia excesiva, la irritabilidad constante o los cambios en la coloración de la piel, síntomas que obligan a llevar de inmediato a niños y jóvenes a una consulta prioritaria con pediatría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con el inicio del pico respiratorio, que cada año se presenta entre marzo y junio, los servicios de urgencias en Bogotá registran alta congestión, especialmente por la atención de cuadros respiratorios agudos en población infantil. Aunque en 2026 se adelantó un poco la alerta, debido a que las fuertes lluvias han afectado a la ciudad entre enero y febrero.

Por esta razón, la Sociedad Pediátrica de los Andes (Spla) instó a los padres y cuidadores a acudir a la consulta prioritaria pediátrica para atender estos casos y evitar la saturación hospitalaria.

Los padres deben acudir al
Los padres deben acudir al médico ante cualquier síntoma preocupante - crédito Freepik

Según la Spla, durante la temporada de alta circulación viral, las infecciones respiratorias agudas concentran entre el 70 % y 80 % de las consultas pediátricas. Resfriados, faringitis, bronquiolitis y cuadros febriles asociados a virus respiratorios son los diagnósticos más comunes y, en la mayoría de los casos, pueden resolverse oportunamente en consulta prioritaria, sin necesidad de acudir a urgencias.

“Si un padre identifica en su hijo síntomas como fiebre, dificultad para respirar, congestión severa, rechazo al alimento, somnolencia excesiva, irritabilidad constante o cambios en la coloración de la piel, debe llevarlo de inmediato a una consulta prioritaria”, afirmó José Manchego, director ejecutivo de la Spla.

En la IPS, más de 4.000 niños reciben cada mes atención en consulta prioritaria, lo que ha permitido que cerca del 90% de los casos respiratorios se manejen de manera efectiva sin remisión a urgencias. Esta estrategia ha sido clave para reducir la presión sobre el sistema de salud y garantizar atención oportuna a los pacientes que realmente requieren manejo hospitalario.

“Es fundamental acudir a la consulta prioritaria ante cualquier síntoma, ya que se trata de una atención médica inmediata y correctiva, diseñada para resolver el episodio respiratorio del niño y evitar que el cuadro se agrave y termine en urgencias”, agregó Manchego.

Vacunar a los niños es
Vacunar a los niños es indispensable para evitar episodios fuertes de gripe - crédito Javier Roibás Veiga/EFE

Por otro lado, se confirmó que la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha intensificado la vacunación contra tres de los principales agentes asociados a enfermedad respiratoria grave: virus sincitial respiratorio (VSR), influenza estacional y tosferina. Al cierre de 2025, se aplicaron más de 900.000 dosis en población de riesgo, de las cuáles 227.821 correspondieron a población pediátrica.

Para frenar la transmisión viral, es esencial priorizar el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados o ante síntomas, y asegurar ventilación cruzada en hogares y oficinas. También, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, mantener hidratación constante y cubrirse con el codo al toser o estornudar.

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad continúa lluvioso, lo que preocupa a las autoridades médicas - crédito Alcaldía de Bogotá

La Spla insistió en que, antes de que se alcance el pico respiratorio, ante cualquier síntoma de alarma, los padres deben acudir cuanto antes a la consulta prioritaria para evitar complicaciones, puesto que acceder a este servicio permite resolver oportunamente la enfermedad, proteger la salud de los niños y contribuir a que el sistema de salud de la ciudad no colapse durante los meses de mayor demanda.

Temas Relacionados

Pico respiratorioGripaGripeClima en BogotáLluvia en BogotáInfección respiratoriaColombia-Noticias

Más Noticias

Lluvias afectan la movilidad en Bogotá: suspenden temporalmente el TransMiCable por condiciones climáticas adversas

Una serie de choques y alta circulación vehicular fue gestionada en tiempo real por la entidad, que pidió a los ciudadanos atención a las recomendaciones oficiales para evitar incidentes durante el fuerte aguacero

Lluvias afectan la movilidad en

Oposición demandó la resolución de la Registraduría que dio luz verde a la convocatoria a una asamblea constituyente

La acción, liderada por el político Josías Fiesco, alega que la autorización de la entidad para recolectar firmas con el fin de dar inicio con la idea del Gobierno nacional viola la Constitución y la ley

Oposición demandó la resolución de

Riesgos para las elecciones 2026: MOE alerta sobre violencia, desinformación y financiación ilegal

La directora de la Misión de Observación Electoral advirtió las amenazas que podrían afectar el proceso democrático en Colombia; el 4 de febrero se presentará el mapa de riesgos

Riesgos para las elecciones 2026:

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales solicitó acciones a diferentes entidades para la supervisión del campo de juego

El caos en El Campín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

Deportes

El caos en El Campín

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido