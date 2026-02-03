Pico respiratorio en Bogotá: expertos piden acudir a consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud

Los expertos recomiendan abrigarse, tener las vacunas al día y consumir vitaminas en la dieta diaria ante las fuertes lluvias que azotan la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

Las autoridades de salud están en alerta ante la cantidad de consultas por causa de las enfermedades respiratorias que han incrementado por causa de las fuertes lluvias que se han registrado en el centro del país durante los primeros meses del año. Los especialistas afirman que las infecciones respiratorias representan hasta el 80% de las consultas pediátricas en Bogotá, lo que desata alarma.

Por esta razón, es indispensable detectar los signos de alerta y acudir a un profesional tan pronto como se presenten. Entre ellos está la fiebre, la dificultad para respirar, la congestión severa, el rechazo a la comida, la somnolencia excesiva, la irritabilidad constante o los cambios en la coloración de la piel, síntomas que obligan a llevar de inmediato a niños y jóvenes a una consulta prioritaria con pediatría.

Con el inicio del pico respiratorio, que cada año se presenta entre marzo y junio, los servicios de urgencias en Bogotá registran alta congestión, especialmente por la atención de cuadros respiratorios agudos en población infantil. Aunque en 2026 se adelantó un poco la alerta, debido a que las fuertes lluvias han afectado a la ciudad entre enero y febrero.

Por esta razón, la Sociedad Pediátrica de los Andes (Spla) instó a los padres y cuidadores a acudir a la consulta prioritaria pediátrica para atender estos casos y evitar la saturación hospitalaria.

Los padres deben acudir al médico ante cualquier síntoma preocupante - crédito Freepik

Según la Spla, durante la temporada de alta circulación viral, las infecciones respiratorias agudas concentran entre el 70 % y 80 % de las consultas pediátricas. Resfriados, faringitis, bronquiolitis y cuadros febriles asociados a virus respiratorios son los diagnósticos más comunes y, en la mayoría de los casos, pueden resolverse oportunamente en consulta prioritaria, sin necesidad de acudir a urgencias.

“Si un padre identifica en su hijo síntomas como fiebre, dificultad para respirar, congestión severa, rechazo al alimento, somnolencia excesiva, irritabilidad constante o cambios en la coloración de la piel, debe llevarlo de inmediato a una consulta prioritaria”, afirmó José Manchego, director ejecutivo de la Spla.

En la IPS, más de 4.000 niños reciben cada mes atención en consulta prioritaria, lo que ha permitido que cerca del 90% de los casos respiratorios se manejen de manera efectiva sin remisión a urgencias. Esta estrategia ha sido clave para reducir la presión sobre el sistema de salud y garantizar atención oportuna a los pacientes que realmente requieren manejo hospitalario.

“Es fundamental acudir a la consulta prioritaria ante cualquier síntoma, ya que se trata de una atención médica inmediata y correctiva, diseñada para resolver el episodio respiratorio del niño y evitar que el cuadro se agrave y termine en urgencias”, agregó Manchego.

Vacunar a los niños es indispensable para evitar episodios fuertes de gripe - crédito Javier Roibás Veiga/EFE

Por otro lado, se confirmó que la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha intensificado la vacunación contra tres de los principales agentes asociados a enfermedad respiratoria grave: virus sincitial respiratorio (VSR), influenza estacional y tosferina. Al cierre de 2025, se aplicaron más de 900.000 dosis en población de riesgo, de las cuáles 227.821 correspondieron a población pediátrica.

Para frenar la transmisión viral, es esencial priorizar el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas en espacios cerrados o ante síntomas, y asegurar ventilación cruzada en hogares y oficinas. También, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, mantener hidratación constante y cubrirse con el codo al toser o estornudar.

El clima en la ciudad continúa lluvioso, lo que preocupa a las autoridades médicas - crédito Alcaldía de Bogotá

La Spla insistió en que, antes de que se alcance el pico respiratorio, ante cualquier síntoma de alarma, los padres deben acudir cuanto antes a la consulta prioritaria para evitar complicaciones, puesto que acceder a este servicio permite resolver oportunamente la enfermedad, proteger la salud de los niños y contribuir a que el sistema de salud de la ciudad no colapse durante los meses de mayor demanda.