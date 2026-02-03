Colombia

Modifican servicios de Transmilenio en la troncal Caracas por obras del metro de Bogotá: cerrarán temporalmente la estación Calle 57

Los cambios obligan a miles de pasajeros a buscar alternativas mientras se desarrollan labores nocturnas y cambian los accesos habituales a varios puntos de conexión

Guardar
El cierre temporal de la
El cierre temporal de la estación Calle 57 del TransMilenio inicia el 3 de febrero por obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

El avance en la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá continúa generando cambios significativos en la movilidad de la ciudad. A partir del 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 será cerrada para permitir la ejecución del izaje de dovelas que conformarán el viaducto sobre la avenida Caracas.

De acuerdo con la empresa, la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar el desarrollo de una de las etapas clave para la nueva infraestructura de transporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cierre de la estación temporal Calle 57 se realizará en horarios específicos: de lunes a viernes, entre las 11:00 y las 4:30 a. m., mientras que los fines de semana la restricción regirá desde las 22:00 horas del viernes hasta las 04:30 horas del lunes.

Ante esta situación, los usuarios tendrán como alternativas las estaciones temporales Marly y Flores, que permanecerán habilitadas para prestar el servicio durante la ejecución de las obras nocturnas. Además, los cruces peatonales tanto en el acceso norte como en el sur de la estación Calle 57 continuarán disponibles, facilitando la circulación de quienes transitan por la zona.

La renovación de estaciones y
La renovación de estaciones y la apertura de alternativas buscan facilitar los traslados mientras avanzan los trabajos nocturnos - crédito Metro de Bogotá

Estas modificaciones se suman a otros ajustes ya implementados en el sistema TransMilenio, como la reubicación de la estación Avenida Jiménez y el cierre temporal de la intersección de la avenida Caracas con calle 64.

Para avanzar con la construcción del viaducto, fue necesario deshabilitar la estación tradicional de TransMilenio en la Avenida Jiménez y abrir una temporal ubicada en la avenida Caracas entre las calles 8 y 10. El ingreso a esta nueva estación se realiza por el costado sur de la calle 8 o por el costado norte de la calle 10, adaptándose así a las restricciones de obra en el entorno.

En este contexto, se informó que el paso peatonal subterráneo entre las estaciones de la calle 13 y la avenida Caracas permanecerá deshabilitado durante la fase de construcción. No obstante, los vagones ubicados sobre la calle 13 mantendrán su localización habitual, asegurando la continuidad de los servicios troncales del sistema TransMilenio.

Las rutas 3, 8, H54,
Las rutas 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18 ofrecen servicios de TransMilenio hacia las troncales Caracas Sur y Carrera 10 desde la estación temporal - crédito Transmilenio

Las autoridades del sistema recomendaron a los usuarios consultar las rutas y modificaciones a través de la TransMiApp o el portal oficial www.transmilenio.gov.co, donde se actualiza permanentemente la información sobre horarios y trayectos.

Con relación a la estación temporal Avenida Jiménez, inició su operación en tres vagones, los cuales atenderán servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas, con rutas como 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54.

Para quienes se dirigen hacia Caracas Sur y Carrera 10, estarán disponibles los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18. El cierre del acceso al túnel y de la salida por la calle 11 significa que los tres vagones de la estación tradicional sobre la avenida Caracas dejarán de operar, centralizando el flujo en la estación temporal habilitada.

En paralelo, la construcción de la Línea 1 ha requerido el cierre nocturno de la intersección de la avenida Caracas con calle 64. Este cierre incluye el separador norte central, así como las calzadas occidental y oriental y la ciclorruta del sector.

Los trabajos se ejecutan entre las 10:00 p. m., y las 4:30 a. m., permitiendo la continuidad de las actividades diurnas y minimizando el impacto en la movilidad. Los vehículos que requieran desplazarse hacia el occidente podrán tomar la carrera 13 hacia el sur, girar por la calle 60 y seguir por la carrera 17 al norte hasta retomar la calle 64. Para peatones y biciusuarios, el paso más cercano a la intersección permanece habilitado para garantizar la conectividad.

La nueva estación temporal Avenida
La nueva estación temporal Avenida Jiménez garantiza conexiones directas hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas mediante varias rutas de TransMilenio - crédito Transmilenio

Ante los cambios, las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía la Oficina de Atención al Ciudadano en la calle 72 #10-34, local 147, en el centro comercial avenida Chile, y la oficina en la av. calle 1 No. 24B-55, barrio La Fragüita, para resolver dudas y canalizar inquietudes sobre la evolución de las obras. Además, equipos informativos recorren el territorio orientando a los usuarios sobre alternativas de movilidad.

Finalmente, la Administración distrital recomendó planear los viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para consultar rutas y horarios, y recargar la tarjeta Tullave de manera digital o en taquillas.

Temas Relacionados

Metro de BogotáTransMilenioObras de InfraestructuraEstación Calle 57Estación Avenida JímenezColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

En el Día Mundial contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Cancerología impulsa su campaña “Todos tenemos que ver”

Bajo el lema “Todos tenemos que ver”, el Instituto Nacional de Cancerología refuerza la corresponsabilidad social y la importancia de adoptar hábitos saludables, información confiable y detección oportuna para enfrentar el cáncer.

En el Día Mundial contra

Enrique Peñalosa “se quemó” antes de las elecciones y el video es tendencia en redes sociales

La reacción del político se viralizó en todas las plataformas digitales y sus seguidores no dudaron en hacer memes de la situación

Enrique Peñalosa “se quemó” antes

Conjuez que definirá futuro de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida fue abogado de Álvaro Uribe: podría ser recusado en el caso

El futuro de la participación del senador del Pacto Histórico en la consulta interpartidista del 8 de marzo estaria, entre otros, en manos de Alejandro Felipe Sánchez: letrado que hace parte del Centro Democrático y es de la confianza del exmandatario, lo que alimentó las dudas sobre su imparcialidad en la decisión que tendrá que tomar

Conjuez que definirá futuro de

Avianca advirtió posibles afectaciones en vuelos internacionales por protestas del sindicato de Migración Colombia

La aerolínea colombiana manifestó su preocupación tras el anuncio de acciones sindicales que podrían impactar la operación aérea en el país, especialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

Avianca advirtió posibles afectaciones en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Ryan Castro

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

Deportes

El caos en El Campín

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido