Modifican servicios de Transmilenio en la troncal Caracas por obras del metro de Bogotá: cerrarán temporalmente la estación Calle 57

El avance en la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá continúa generando cambios significativos en la movilidad de la ciudad. A partir del 3 de febrero, la estación temporal Calle 57 será cerrada para permitir la ejecución del izaje de dovelas que conformarán el viaducto sobre la avenida Caracas.

De acuerdo con la empresa, la medida busca garantizar la seguridad de los usuarios y facilitar el desarrollo de una de las etapas clave para la nueva infraestructura de transporte.

El cierre de la estación temporal Calle 57 se realizará en horarios específicos: de lunes a viernes, entre las 11:00 y las 4:30 a. m., mientras que los fines de semana la restricción regirá desde las 22:00 horas del viernes hasta las 04:30 horas del lunes.

Ante esta situación, los usuarios tendrán como alternativas las estaciones temporales Marly y Flores, que permanecerán habilitadas para prestar el servicio durante la ejecución de las obras nocturnas. Además, los cruces peatonales tanto en el acceso norte como en el sur de la estación Calle 57 continuarán disponibles, facilitando la circulación de quienes transitan por la zona.

Estas modificaciones se suman a otros ajustes ya implementados en el sistema TransMilenio, como la reubicación de la estación Avenida Jiménez y el cierre temporal de la intersección de la avenida Caracas con calle 64.

Para avanzar con la construcción del viaducto, fue necesario deshabilitar la estación tradicional de TransMilenio en la Avenida Jiménez y abrir una temporal ubicada en la avenida Caracas entre las calles 8 y 10. El ingreso a esta nueva estación se realiza por el costado sur de la calle 8 o por el costado norte de la calle 10, adaptándose así a las restricciones de obra en el entorno.

En este contexto, se informó que el paso peatonal subterráneo entre las estaciones de la calle 13 y la avenida Caracas permanecerá deshabilitado durante la fase de construcción. No obstante, los vagones ubicados sobre la calle 13 mantendrán su localización habitual, asegurando la continuidad de los servicios troncales del sistema TransMilenio.

Las autoridades del sistema recomendaron a los usuarios consultar las rutas y modificaciones a través de la TransMiApp o el portal oficial www.transmilenio.gov.co, donde se actualiza permanentemente la información sobre horarios y trayectos.

Con relación a la estación temporal Avenida Jiménez, inició su operación en tres vagones, los cuales atenderán servicios hacia las troncales Autopista Norte, Suba, Eje Ambiental, Calle 26 y Américas, con rutas como 3, 5, 8, B18, B27, B7, C15, J76 y K54.

Para quienes se dirigen hacia Caracas Sur y Carrera 10, estarán disponibles los servicios 3, 8, H54, H75, H76, H15, H27 y L18. El cierre del acceso al túnel y de la salida por la calle 11 significa que los tres vagones de la estación tradicional sobre la avenida Caracas dejarán de operar, centralizando el flujo en la estación temporal habilitada.

En paralelo, la construcción de la Línea 1 ha requerido el cierre nocturno de la intersección de la avenida Caracas con calle 64. Este cierre incluye el separador norte central, así como las calzadas occidental y oriental y la ciclorruta del sector.

Los trabajos se ejecutan entre las 10:00 p. m., y las 4:30 a. m., permitiendo la continuidad de las actividades diurnas y minimizando el impacto en la movilidad. Los vehículos que requieran desplazarse hacia el occidente podrán tomar la carrera 13 hacia el sur, girar por la calle 60 y seguir por la carrera 17 al norte hasta retomar la calle 64. Para peatones y biciusuarios, el paso más cercano a la intersección permanece habilitado para garantizar la conectividad.

Ante los cambios, las autoridades han puesto a disposición de la ciudadanía la Oficina de Atención al Ciudadano en la calle 72 #10-34, local 147, en el centro comercial avenida Chile, y la oficina en la av. calle 1 No. 24B-55, barrio La Fragüita, para resolver dudas y canalizar inquietudes sobre la evolución de las obras. Además, equipos informativos recorren el territorio orientando a los usuarios sobre alternativas de movilidad.

Finalmente, la Administración distrital recomendó planear los viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para consultar rutas y horarios, y recargar la tarjeta Tullave de manera digital o en taquillas.