Colombia

Gobierno Petro confirmó que pedirá nuevos créditos internacionales por casi 1 billón de dólares: para qué

Mientras el Ministerio de Hacienda ordenó desembolsos para cubrir compromisos financieros vigentes, el Ejecutivo también avanza en la contratación de nuevos empréstitos con organismos multilaterales, en medio de alertas por el panorama fiscal del país

Guardar
El Ministerio de Hacienda ordenó
El Ministerio de Hacienda ordenó pagos del servicio de la deuda pública correspondientes a febrero de 2026, incluyendo compromisos con organismos multilaterales y tenedores de TES- crédito Reuters/Adobe Stock

El Gobierno nacional avanza en una doble estrategia financiera: por un lado, autorizó el pago de múltiples obligaciones del servicio de la deuda pública que vencen en febrero de 2026 y, paralelamente, busca concretar nuevos créditos internacionales por cerca de $910.000 millones para financiar proyectos con enfoque ambiental y de desarrollo sostenible.

De acuerdo con la Resolución 0231 del 30 de enero de 2026, consultada por Infobae Colombia, el Ministerio de Hacienda ordenó el pago del servicio de la deuda pública correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de este año, lo que incluye compromisos con organismos multilaterales, inversionistas internacionales y tenedores de deuda interna.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el documento oficial, firmado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el Gobierno autorizó desembolsos que cubren amortizaciones de capital, intereses y comisiones derivadas de diferentes instrumentos financieros.

Entre los pagos se destacan obligaciones con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (Birf), la Agencia Francesa de Desarrollo y otros organismos multilaterales, así como compromisos asociados a bonos internacionales y títulos de deuda interna.

El listado incluye pagos de gran magnitud, como desembolsos en dólares por créditos multilaterales, intereses derivados de bonos globales y compromisos con tenedores de Títulos de Tesorería (TES) en pesos colombianos. También aparecen costos por servicios asociados a la deuda, como comisiones a calificadoras, abogados y estructuradores financieros.

La resolución establece que estos pagos corresponden a obligaciones proyectadas en el sistema de deuda pública de la Nación, aclarando que los valores podrían variar frente a los montos finales cancelados dependiendo de las cuentas de cobro recibidas en el proceso de ejecución.

Este tipo de actos administrativos es habitual dentro del manejo financiero del Estado, pues formaliza el flujo de recursos destinados a cumplir con compromisos previamente adquiridos por el país en los mercados de capital y con organismos internacionales.

Nuevos créditos internacionales en camino

El Gobierno busca concretar nuevos
El Gobierno busca concretar nuevos créditos internacionales con organismos multilaterales para financiar programas ambientales y de desarrollo sostenible- crédito Gustavo Amador/EFE

Mientras el Gobierno ejecuta pagos de deuda vigente, el Ministerio de Hacienda también autorizó la celebración de nuevos empréstitos externos que buscan financiar programas con enfoque ambiental y sostenible.

Según informó Valora Analitik, la cartera económica dio luz verde a dos operaciones crediticias con organismos multilaterales por un monto cercano a US$252 millones, equivalentes aproximadamente a $910.287 millones.

El primero de los créditos se realizaría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) por US$75 millones, destinados al programa denominado “Impulso de la Acción Climática y Conservación del Capital Natural” en Colombia.

El segundo préstamo sería contratado con el banco de desarrollo alemán KfW por 150 millones de euros, recursos que se enmarcan en un programa de política de desarrollo enfocado en objetivos ambientales y sostenibles.

Según ese medio económico, el crédito con el Bcie tendría un plazo total de 17 años, incluidos cuatro años de gracia, mientras que el préstamo con el KfW contempla un periodo de 14 años, con pagos semestrales que iniciarían en noviembre de 2028 y finalizarían en 2040.

Cupos de endeudamiento aún disponibles

Los pagos de deuda incluyen
Los pagos de deuda incluyen amortizaciones, intereses y comisiones asociadas a préstamos externos e instrumentos de deuda interna - crédito Colombia.travel

Las nuevas operaciones crediticias se respaldan en autorizaciones previas del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que en 2024 avaló la contratación de empréstitos externos hasta por US$5.000 millones, incluyendo líneas contingentes para emergencias.

De acuerdo con la información conocida, el Gobierno ha comprometido parte de ese cupo, pero aún mantiene margen disponible para nuevas operaciones de financiamiento externo.

A esto se suma la aprobación otorgada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que autorizó a la Nación gestionar empréstitos externos adicionales, lo que amplía la capacidad de endeudamiento del país.

El movimiento simultáneo entre pagos de deuda vigente y contratación de nuevos créditos refleja la dinámica habitual de financiamiento estatal, aunque se produce en un contexto de advertencias de analistas y mercados frente al equilibrio fiscal colombiano.

Temas Relacionados

Deuda ColombiaMinisterio de HaciendaDeuda PúblicaBancosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Cónsul de Colombia en Bilbao denuncia arbitrariedades tras ser notificado de su salida pese a fallo judicial a su favor

Edgar Alberto Rojas también indicó que el tribunal había ordenado su reubicación o inclusión en una lista de espera, garantizando su seguridad social, lo que no se cumplió

Cónsul de Colombia en Bilbao

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

El ídolo del equipo bogotano y de la selección Colombia tuvo una clara oportunidad para darle la victoria al conjunto albiazul y, a la vez, habría hecho más emotivo el momento que compartieron los creadores de contenido en redes sociales

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

El encuentro entre ambos mandatarios se realiza en la Casa Blanca a las 11:00 a. m. y cuenta con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Excusa médica de conjuez liberal retrasa decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La ausencia de Manuel Antonio Avella y el impedimento de Alejandro Sánchez obligan al Consejo Nacional Electoral a buscar reemplazos para definir la situación del aspirante progresista

Excusa médica de conjuez liberal

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

La conquista del título en territorio asiático le permitió a la cucuteña lograr un avance destacado en el escalafón de mejores tenistas a nivel mundial

María Camila Osorio tuvo importante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro

Comediantes Camilo Sánchez y Culotauro compartieron su encuentro con Falcao García, el ídolo que regresó a Millonarios: “Mojar cuco”

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Isabella Ladera respondió con firmeza al comentario que cuestionó su maternidad, y le habría enviado indirecta a su ex: “Escoge bien al papá”

Deportes

María Camila Osorio tuvo importante

María Camila Osorio tuvo importante ascenso el ranking WTA tras el título que conquistó en Filipinas: esta es su nueva posición

Estos serán los partidos que irán por TV en Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Alfredo Arias explicó por qué Teófilo Gutiérrez estuvo ausente del partido ante Pereira, y arremetió contra la prensa: “Mucha gente inventó cosas”

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, criticó a Sencia por la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”