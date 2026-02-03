El artista internacional LifeofFilm pasó por Medellín y confió una cámara a reconocido skater paisa: este fue el resultado

El experimento realizado en Medellín permitió a un joven documentar su entorno mediante fotografías, ilustrando el rol del arte como medio para la expresión y el apoyo dentro de la comunidad - crédito Life of Film / Youtube

El artista internacional LifeofFilm realizó un proyecto en Medellín, Antioquia, al entregar una cámara desechable a un joven skater con discapacidad visual. Con este experimento, el protagonista captó 16 fotografías que exploran la vida cotidiana y destacan la resiliencia en la ciudad, resaltando la fortaleza de la comunidad urbana.

El canal de YouTube de LifeofFilm, que cuenta con más de 15 millones de reproducciones, ha extendido esta iniciativa a diferentes partes del mundo.

La propuesta consiste en confiar cámaras analógicas a personas desconocidas para que documenten su entorno, brindando visibilidad a su perspectiva única y su día a día en urbes como Medellín.

El joven protagonista, Mike, quien fue elegido por LifeofFilm, convive con discapacidad visual desde niño debido al síndrome de Coats. Tras haber perdido a su madre por cáncer y experimentar el temor ante una posible enfermedad grave, enfrentó un impacto emocional considerable.

La iniciativa impulsada por un canal de Youtube entregó una cámara desechable a un joven local, quien registró escenas cotidianas y la convivencia con su grupo de amigos en diferentes espacios de la ciudad - crédito captura de pantalla LifeofFilm / Youtube

“Empecé a perder la vista debido a una enfermedad llamada síndrome de Coats. Mi madre ya había fallecido de cáncer, así que cuando los médicos me enviaron a un oncólogo, pensé que yo también iba a morir. Tenía mucho miedo y perdí la confianza”, relató Mike, según recogió LifeofFilm.

Esa experiencia llevó a Mike a buscar nuevos desafíos personales, a pesar de iniciales dudas sobre el skate por su condición visual. “Decidí que tenía que desafiarme a mí mismo e intentar cosas que creía imposibles. Un amigo me sugirió que empezara a patinar, y le dije que no, que solo tenía un ojo. Pero cuando finalmente lo intenté, algo cambió”, explicó el joven en el video publicado por LifeofFilm.

En el carrete entregado por LifeofFilm, las 16 exposiciones muestran escenas como un perro con gafas, puestos de fruta, paisajes urbanos y, principalmente, momentos compartidos junto a la comunidad skater de Medellín.

El proyecto de LifeofFilm revela a través de la experiencia de Mike cómo la fotografía y el skateboarding resignifican la vida cotidiana y estrechan vínculos en un entorno marcado por la diversidad y la adversidad - crédito0 Life of Film

Estas imágenes capturan su cotidianidad y el modo en que las amistades surgidas en ese entorno se transforman en una verdadera familia elegida.

De acuerdo con Mike, la mayoría de las personas retratadas en las fotografías son skaters encontrados en diferentes puntos de la ciudad, bajo puentes, en la calle y en parques de patinaje. “La gente juzga ese tipo de amistades, pero se convirtieron en mi familia”, afirmó Mike, citado por LifeofFilm.

El relato de Mike en el video de LifeofFilm resalta el poder de la resiliencia ante la adversidad, donde la fotografía urbana y el skateboarding funcionan como herramientas para la expresión y la unión colectiva. La comunidad no solo le proporcionó un sentido de pertenencia, sino que también le ayudó a convertir experiencias complejas en formas de arte y apoyo mutuo.

El experimento social de confiar una cámara a un joven con discapacidad visual pone de relieve la importancia de nuevas narrativas y la capacidad de la comunidad para recrear vínculos mediante la creatividad y la empatía - crédito Life of Film

El video difundido por LifeofFilm ha recibido una notable acogida en su canal, ampliando el impacto del proyecto más allá de Medellín y mostrando cómo el arte y la inclusión social pueden transmitir historias de superación.

En contextos como el de Mike y su colectivo de skaters, la adversidad se convierte en una oportunidad para crear belleza y fortalecer lazos, lo que refleja que el valor de la comunidad surge del apoyo y la creatividad compartida.