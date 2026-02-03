Colombia

El artista internacional LifeofFilm pasó por Medellín y confió una cámara a reconocido skater paisa: este fue el resultado

La propuesta de LifeofFilm reveló secretos urbanos y una perspectiva única mediante 16 imágenes tomadas por un patinador con visión reducida

Guardar
El experimento realizado en Medellín permitió a un joven documentar su entorno mediante fotografías, ilustrando el rol del arte como medio para la expresión y el apoyo dentro de la comunidad - crédito Life of Film / Youtube

El artista internacional LifeofFilm realizó un proyecto en Medellín, Antioquia, al entregar una cámara desechable a un joven skater con discapacidad visual. Con este experimento, el protagonista captó 16 fotografías que exploran la vida cotidiana y destacan la resiliencia en la ciudad, resaltando la fortaleza de la comunidad urbana.

El canal de YouTube de LifeofFilm, que cuenta con más de 15 millones de reproducciones, ha extendido esta iniciativa a diferentes partes del mundo.

La propuesta consiste en confiar cámaras analógicas a personas desconocidas para que documenten su entorno, brindando visibilidad a su perspectiva única y su día a día en urbes como Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El joven protagonista, Mike, quien fue elegido por LifeofFilm, convive con discapacidad visual desde niño debido al síndrome de Coats. Tras haber perdido a su madre por cáncer y experimentar el temor ante una posible enfermedad grave, enfrentó un impacto emocional considerable.

La iniciativa impulsada por un
La iniciativa impulsada por un canal de Youtube entregó una cámara desechable a un joven local, quien registró escenas cotidianas y la convivencia con su grupo de amigos en diferentes espacios de la ciudad - crédito captura de pantalla LifeofFilm / Youtube

“Empecé a perder la vista debido a una enfermedad llamada síndrome de Coats. Mi madre ya había fallecido de cáncer, así que cuando los médicos me enviaron a un oncólogo, pensé que yo también iba a morir. Tenía mucho miedo y perdí la confianza”, relató Mike, según recogió LifeofFilm.

Esa experiencia llevó a Mike a buscar nuevos desafíos personales, a pesar de iniciales dudas sobre el skate por su condición visual. “Decidí que tenía que desafiarme a mí mismo e intentar cosas que creía imposibles. Un amigo me sugirió que empezara a patinar, y le dije que no, que solo tenía un ojo. Pero cuando finalmente lo intenté, algo cambió”, explicó el joven en el video publicado por LifeofFilm.

En el carrete entregado por LifeofFilm, las 16 exposiciones muestran escenas como un perro con gafas, puestos de fruta, paisajes urbanos y, principalmente, momentos compartidos junto a la comunidad skater de Medellín.

El proyecto de LifeofFilm revela
El proyecto de LifeofFilm revela a través de la experiencia de Mike cómo la fotografía y el skateboarding resignifican la vida cotidiana y estrechan vínculos en un entorno marcado por la diversidad y la adversidad - crédito0 Life of Film

Estas imágenes capturan su cotidianidad y el modo en que las amistades surgidas en ese entorno se transforman en una verdadera familia elegida.

De acuerdo con Mike, la mayoría de las personas retratadas en las fotografías son skaters encontrados en diferentes puntos de la ciudad, bajo puentes, en la calle y en parques de patinaje. “La gente juzga ese tipo de amistades, pero se convirtieron en mi familia”, afirmó Mike, citado por LifeofFilm.

El relato de Mike en el video de LifeofFilm resalta el poder de la resiliencia ante la adversidad, donde la fotografía urbana y el skateboarding funcionan como herramientas para la expresión y la unión colectiva. La comunidad no solo le proporcionó un sentido de pertenencia, sino que también le ayudó a convertir experiencias complejas en formas de arte y apoyo mutuo.

El experimento social de confiar
El experimento social de confiar una cámara a un joven con discapacidad visual pone de relieve la importancia de nuevas narrativas y la capacidad de la comunidad para recrear vínculos mediante la creatividad y la empatía - crédito Life of Film

El video difundido por LifeofFilm ha recibido una notable acogida en su canal, ampliando el impacto del proyecto más allá de Medellín y mostrando cómo el arte y la inclusión social pueden transmitir historias de superación.

En contextos como el de Mike y su colectivo de skaters, la adversidad se convierte en una oportunidad para crear belleza y fortalecer lazos, lo que refleja que el valor de la comunidad surge del apoyo y la creatividad compartida.

Temas Relacionados

LifeofFilmMedellínMikeComunidad SkaterInclusión SocialResiliencia UrbanaColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro ordenó atención inmediata de la emergencia en La Mojana y Córdoba por lluvias: “Cuidarse mucho aguas abajo”

A través de su cuenta de X, el presidente colombiano emitió una alerta sobre la situación del embalse de Urrá y advirtió a la población

Gustavo Petro ordenó atención inmediata

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Un video muestra cómo, antes de la reanudación del segundo tiempo del partido entre Millonarios y Medellín, se regó el césped para ocultar los baches en la gramilla del estadio de la capital del país

Así estarían “maquillando” el estado

Esto dijo Roy Barreras sobre proceso de Iván Cepeda en la consulta de marzo: “Si el CNE no resuelve, la consulta del Frente Amplio sigue en pie”

El aspirante subrayó la importancia de evitar escenarios de polarización y destacó la incorporación de nuevos estrategas para fortalecer su campaña en la recta final

Esto dijo Roy Barreras sobre

Bloque Resistencia Caribe es el grupo criminal que sería responsable del ataque a la cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, liderada por ‘Castor’

La violencia registrada mantiene en alerta a las familias del sur y pone la lupa sobre la disputa criminal en los alrededores

Bloque Resistencia Caribe es el

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por abusar de un menor en Colombia hace 15 años, sigue prófugo de la justicia: hace actividades religiosas en Perú

El expediente judicial identificó al condenado como Mauricio Galibello Medina, quien recibió sentencia en 2011 del Juzgado 32 de Conocimiento de Bogotá por acceso carnal abusivo con menor de 14 años

Sacerdote Mauricio Galibello, condenado por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Cantante que rinde tributo a

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

J Balvin está molesto con Valentina Ferrer por un detalle que no pasó inadvertido en los Premios Grammy: “Chichón de piso me dicen”

Estos son los prestigiosos diseñadores de los vestidos que usó Karol G en los Grammy 2026: ⁠las prendas cuestan una fortuna

⁠Karina García contó cómo se siente tras mudarse a Bogotá para su nuevo proyecto en ‘La casa de los famosos’: “Un carrusel de emociones”

Así fue la disculpa de Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Así estarían “maquillando” el estado

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La increíble oportunidad de gol que Falcao falló en el empate Millonarios - Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana