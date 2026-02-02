Joven turista falleció ahogado en Coveñas tras desobedecer el cierre de las playas por frente frío

La tragedia en Coveñas cobra la vida de un joven turista tras desobedecer la restricción de baño debido a alerta meteomarina - crédito X

Una tragedia sacudió el domingo 1 de febrero a las playas de Coveñas, en Sucre, cuando un turista de 20 años falleció tras ingresar al mar pese a la restricción impuesta por las autoridades debido a las condiciones climáticas adversas.

El joven fue identificado como Joan Sebastián Castañeda Quintero, oriundo de Copacabana, Antioquia, que se encontraba de visita en el sector Boca de la Ciénaga. La prohibición de baño regía desde las primeras horas del día por fenómeno de mar de leva y alerta meteomarina en el Golfo de Morrosquillo.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, unidades de la Policía Nacional y del Grupo de Protección al Turismo patrullaban la zona para evitar el acceso de bañistas al mar, en cumplimiento de la medida preventiva. Sin embargo, decenas de personas, entre ellas adultos mayores y menores de edad, desatendieron las advertencias, lo que provocó la intervención de los organismos de socorro.

El accidente y las labores de rescate

Joan Sebastián Castañeda Quintero, oriundo de Copacabana, Antioquia, murió luego de que el fuerte oleaje sorprendiera a los bañistas - crédito X

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando las olas arrastraron a Castañeda Quintero hacia la orilla, justo frente al Hotel La Tranquera. Según reportes de las autoridades, integrantes de la Policía realizaron maniobras de reanimación y trasladaron al joven a la Clínica Somicd, pero llegó sin signos vitales. Su familia declaró que el joven departía en la playa cuando fue sorprendido por el fuerte oleaje, ignorando las restricciones vigentes.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó los actos urgentes tras el fallecimiento. La alcaldesa de Coveñas, Netsky Feria Moreno, expresó públicamente sus condolencias y subrayó la gravedad de la situación. “Nos unimos al sentimiento de quienes hoy lamentan su partida y acompañamos su duelo con nuestras oraciones”, manifestó la mandataria.

Condiciones extremas y medidas de emergencia

Las autoridades marítimas y municipales habían cerrado oficialmente el acceso a las playas por las lluvias continuas, el aumento del oleaje y los fuertes vientos, condiciones asociadas al tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica y sistemas de alta presión en el Golfo de México.

Autoridades locales y marítimas cerraron el acceso a las playas de Sucre por lluvias, vientos intensos y fenómeno de mar de leva en el Caribe colombiano - crédito X

La Capitanía de Puerto de Coveñas detalló que “se mantienen condiciones meteomarinas adversas en el litoral Caribe colombiano”, según un comunicado. El capitán de puerto, Francisco Alejandro Otavo Martínez, explicó que se esperaban vientos de entre 17 y 23 nudos y un incremento en la altura de las olas en Sucre y Córdoba.

La alcaldesa Feria Moreno informó que el cierre preventivo fue decidido por el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Autoridad Marítima, con el objetivo de proteger a bañistas, pescadores y prestadores de servicios turísticos. “Por prevención, se mantiene la restricción de ingreso a las playas mientras las condiciones no sean seguras”, precisó la funcionaria.

Reacciones y advertencias tras la tragedia

El fallecimiento de Joan Sebastián Castañeda Quintero generó consternación entre residentes y visitantes de Coveñas. Las autoridades reiteraron la importancia de acatar las recomendaciones para evitar nuevas tragedias, ante el riesgo que representan los fenómenos de mar de leva y lluvias intensas. Pese al esfuerzo de la fuerza pública por retirar a los bañistas, la desobediencia persistió durante la jornada.

El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Autoridad Marítima mantienen el cierre preventivo hasta que mejoren las condiciones meteorológicas - crédito X

La presencia de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se reforzó después del accidente para coordinar la atención de emergencias, ya que se reportaron inundaciones en diversos sectores y damnificados en Coveñas, Tolú y otras áreas de Sucre. Se conoció también sobre desbordamientos de cuerpos de aguas residuales y la pérdida de animales arrastrados por arroyos.

Cierre de playas se mantiene hasta nueva orden

La restricción de acceso a las playas de Coveñas continuará vigente, y la Alcaldía enfatizó que solo se levantará cuando las condiciones meteorológicas sean seguras para la población.

La alcaldesa Feria Moreno insistió en el cumplimiento de las medidas de seguridad para proteger la vida de los visitantes y habitantes del Golfo de Morrosquillo. La fuerza pública y los organismos de socorro continuarán patrullando las zonas costeras para garantizar el cumplimiento de las restricciones.