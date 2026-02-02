Colombia

General William Rincón salió a dar explicaciones sobre presunta rebeldía de oficiales en la Policía: “No encuentro eso con un pacto de honor”

La máxima autoridad policial en Colombia expresó su preocupación por la negativa de algunos oficiales a asumir funciones en regiones de conflicto, lo que afecta la operatividad y la cobertura en departamentos estratégicos como el Cauca

Guardar
El general William Rincón criticó
El general William Rincón criticó la resistencia de mandos medios de la Policía Nacional de Colombia a trasladarse a zonas de conflicto como Cauca - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, cuestionó la actitud de los mandos medios tras la filtración de un audio en el que él mismo expuso la resistencia a cumplir traslados a zonas de conflicto, especialmente en el departamento del Cauca.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Rincón criticó la falta de coherencia de algunos coroneles ante sus responsabilidades. “En efecto, hay mandos medios que de alguna manera se niegan a ir a zonas de conflicto; no encuentro eso con un pacto de honor”, sostuvo el oficial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para Rincón, se presenta una contradicción entre los compromisos asumidos en la escuela de Policía y el cumplimiento de órdenes durante el servicio. “No hay coherencia entre lo que dicen cuando juran en la escuela de policía y cuando se les ordenan las cosas”, añadió en entrevista con el diario nacional.

El impacto operativo de esta resistencia se estaría evidenciando con fuerza en departamentos como el Cauca, donde hay más de 50 estaciones de Policía sin un alto mando a cargo. “En este momento en Cauca hay 52 estaciones solamente con tres subtenientes; lo que hace falta es que lleguen oficiales”, indicó.

Asimismo, el alto mando de la Policía aseguró que, tras una verificación de las hojas de vida de los mandos medios de la institución, logró percatarse de que muchos de los oficiales con mayor antiguedad nunca han salido a ejercer funciones en campo.

“Ne he encontrado con mayores de oficina que tienen 14 años y no han ido nunca a una zona, al terreno”, indicó Rincón.

Han llegado tres tutelas de coroneles que se niegan a ir sacando excusas médicas falsas para no ir;estoy cansado de esa incoherencia. No son capaces de asumir, no son capaces de estar con la tropa, no son capaces de liderar una estación; lo que están haciendo es robarle al Estado detrás de una oficina”, añadió Rincón.

Esta situación se estaría agravando en municipios priorizados por el conflicto armado, donde la presencia de mandos efectivos es fundamental para mantener la operatividad y la seguridad ciudadana.

Rincón informó que, para cubrir estaciones en zonas de conflicto, fueron convocados 104 coroneles y destacó la necesidad de ejercer la jerarquía, la dignidad y la responsabilidad del cargo. Desde la llegada del actual director, la institución impulsa una estrategia de seguridad que ha implicado “más de 10.000 traslados” desde el 24 de octubre, con el objetivo de garantizar el control en regiones vulnerables.

“Esto en la administración pública se llama cargo, jerarquía y dignidad;el Estado nos paga a los oficiales para que hagamos un trabajo por la ciudadanía, por la seguridad del país”, comentó el director al diario nacional.

Las declaraciones de William Rincón se da dos días después de que El Tiempo revelara un audio en el que mostró su preocupación por la crisis interna y la fractura en la unidad de mando.

De acuerdo con la grabación, varios oficiales presentaron conceptos médicos para evitar asignaciones y, en ocasiones, nunca cumplen tareas operativas, manteniéndose en cargos administrativos.

El general contrastó la actitud de estos mandos con la entrega de policías jóvenes: “Me encontré en Buenos Aires (Cauca) una patrullera de escasamente 17 meses de servicio, defendiendo con alma y corazón su estación y su comunidad. Y me he encontrado con coroneles que he mandado a Cauca, diciéndome que no tienen la experiencia adecuada, pero que han viajado 5 o 6 años al exterior”, lamentó.

Además, el director señaló que la autoridad moral en la Policía proviene del cumplimiento de órdenes y del respeto ganado entre los pares. “La autoridad moral comienza a partir del cumplimiento de las órdenes, del trabajo y, obviamente, del respeto que uno se gane”, manifestó Rincón en el audio citado por El Tiempo.

El general advirtió sobre la detección de conceptos médicos falsos en procesos internos y denunció que algunos oficiales designados para fortalecer la presencia operativa en las estaciones terminan en labores administrativas, en contra de las necesidades institucionales. “El que va a fortalecer un CAI termina en planeación; llegó a hacer un tema operativo, que es lo que necesitamos, porque planeación ya estaba cubierta”, afirmó.

Temas Relacionados

Policía Nacional de ColombiaWilliam RincónMandos mediosConflicto armado en CaucaTraslados policialesUnidad de mandoFuerza públicaColombia-noticias

Más Noticias

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

El duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín fue suspendido al minuto 55, luego de que la cancha no lograra drenar el agua producto de la intensa lluvia en la noche del domingo 1 de febrero sobre Bogotá

Millonarios vs. Independiente Medellín -

EN VIVO | Agenda del presidente Gustavo Petro en EE. UU., previo a reunión con Donald Trump: siga las últimas noticias

El encuentro entre el presidente colombiano y su homólogo estadounidense, Donald Trump, está previsto para el 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca

EN VIVO | Agenda del

Jorge Carrascal pegó un codazo, dejó a Flamengo con 10 jugadores y sería multado por el club: perdieron el título de la Supercopa de Brasil

El jugador de la selección Colombia vio la tarjeta roja al inicio del segundo tiempo, tras una polémica intervención del VAR

Jorge Carrascal pegó un codazo,

Víctima reveló cómo operaba el estafador que se hacía pasar por heredero del empresario Jaime Gilinski: “tumbó” a la prima de Karol G

Tras varios años de investigación y la denuncia de cinco víctimas, el hombre fue capturado por estafa agravada

Víctima reveló cómo operaba el

Yeison Jiménez: la cadena de oro con diamantes vuelve al escenario como recuerdo imborrable de su carrera

La pieza, confeccionada por Joyería Venezia, fue restaurada y presentada en un multitudinario tributo, convirtiéndose en un emotivo testimonio del paso del artista por el estadio El Campín y la música popular

Yeison Jiménez: la cadena de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con un video desde un

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez: la cadena de

Yeison Jiménez: la cadena de oro con diamantes vuelve al escenario como recuerdo imborrable de su carrera

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

En medio de tragos, Maluma reveló que tiene una colaboración inédita con Yeison Jiménez: “Grabamos un tema”

El apasionado beso de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’ sorprendió a todos: fue con una mujer

Melissa Gate sin filtro tras la salida de Sofía Jaramillo en ‘La casa de los famosos’: “No la aguanto más”

Deportes

Millonarios vs. Independiente Medellín -

Millonarios vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí la reanudación del partido en la fecha 4 de la Liga BetPlay, suspendido por lluvia

Jorge Carrascal pegó un codazo, dejó a Flamengo con 10 jugadores y sería multado por el club: perdieron el título de la Supercopa de Brasil

La lluvia nuevamente sería protagonista en la reanudación del partido de Millonarios vs. Medellín en Bogotá: este es el pronóstico del Ideam

Fichaje de Edwuin Cetré en Brasil se cayó a última hora: esta es la millonada que perdió el Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez le lanzó pulla a Sencia por el estado de la gramilla de El Campín: “Que injustos somos todos”