General William Rincón salió a dar explicaciones sobre presunta rebeldía de oficiales en la Policía: “No encuentro eso con un pacto de honor”

El general William Rincón criticó la resistencia de mandos medios de la Policía Nacional de Colombia a trasladarse a zonas de conflicto como Cauca - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El general William Rincón, director de la Policía Nacional de Colombia, cuestionó la actitud de los mandos medios tras la filtración de un audio en el que él mismo expuso la resistencia a cumplir traslados a zonas de conflicto, especialmente en el departamento del Cauca.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Rincón criticó la falta de coherencia de algunos coroneles ante sus responsabilidades. “En efecto, hay mandos medios que de alguna manera se niegan a ir a zonas de conflicto; no encuentro eso con un pacto de honor”, sostuvo el oficial.

Para Rincón, se presenta una contradicción entre los compromisos asumidos en la escuela de Policía y el cumplimiento de órdenes durante el servicio. “No hay coherencia entre lo que dicen cuando juran en la escuela de policía y cuando se les ordenan las cosas”, añadió en entrevista con el diario nacional.

El impacto operativo de esta resistencia se estaría evidenciando con fuerza en departamentos como el Cauca, donde hay más de 50 estaciones de Policía sin un alto mando a cargo. “En este momento en Cauca hay 52 estaciones solamente con tres subtenientes; lo que hace falta es que lleguen oficiales”, indicó.

Asimismo, el alto mando de la Policía aseguró que, tras una verificación de las hojas de vida de los mandos medios de la institución, logró percatarse de que muchos de los oficiales con mayor antiguedad nunca han salido a ejercer funciones en campo.

“Ne he encontrado con mayores de oficina que tienen 14 años y no han ido nunca a una zona, al terreno”, indicó Rincón.

“Han llegado tres tutelas de coroneles que se niegan a ir sacando excusas médicas falsas para no ir;estoy cansado de esa incoherencia. No son capaces de asumir, no son capaces de estar con la tropa, no son capaces de liderar una estación; lo que están haciendo es robarle al Estado detrás de una oficina”, añadió Rincón.

Esta situación se estaría agravando en municipios priorizados por el conflicto armado, donde la presencia de mandos efectivos es fundamental para mantener la operatividad y la seguridad ciudadana.

Rincón informó que, para cubrir estaciones en zonas de conflicto, fueron convocados 104 coroneles y destacó la necesidad de ejercer la jerarquía, la dignidad y la responsabilidad del cargo. Desde la llegada del actual director, la institución impulsa una estrategia de seguridad que ha implicado “más de 10.000 traslados” desde el 24 de octubre, con el objetivo de garantizar el control en regiones vulnerables.

“Esto en la administración pública se llama cargo, jerarquía y dignidad;el Estado nos paga a los oficiales para que hagamos un trabajo por la ciudadanía, por la seguridad del país”, comentó el director al diario nacional.

Las declaraciones de William Rincón se da dos días después de que El Tiempo revelara un audio en el que mostró su preocupación por la crisis interna y la fractura en la unidad de mando.

De acuerdo con la grabación, varios oficiales presentaron conceptos médicos para evitar asignaciones y, en ocasiones, nunca cumplen tareas operativas, manteniéndose en cargos administrativos.

El general contrastó la actitud de estos mandos con la entrega de policías jóvenes: “Me encontré en Buenos Aires (Cauca) una patrullera de escasamente 17 meses de servicio, defendiendo con alma y corazón su estación y su comunidad. Y me he encontrado con coroneles que he mandado a Cauca, diciéndome que no tienen la experiencia adecuada, pero que han viajado 5 o 6 años al exterior”, lamentó.

Además, el director señaló que la autoridad moral en la Policía proviene del cumplimiento de órdenes y del respeto ganado entre los pares. “La autoridad moral comienza a partir del cumplimiento de las órdenes, del trabajo y, obviamente, del respeto que uno se gane”, manifestó Rincón en el audio citado por El Tiempo.

El general advirtió sobre la detección de conceptos médicos falsos en procesos internos y denunció que algunos oficiales designados para fortalecer la presencia operativa en las estaciones terminan en labores administrativas, en contra de las necesidades institucionales. “El que va a fortalecer un CAI termina en planeación; llegó a hacer un tema operativo, que es lo que necesitamos, porque planeación ya estaba cubierta”, afirmó.