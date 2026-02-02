Angélica Jaramillo reaccionó a la eliminación de su hermana de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Qué programa tan tóxico”

La modelo y empresaria afirmó que respaldó a su hermana en todo momento y que confía en la verdad de lo que mostró su hermana - crédito @nagelicajaramillov/IG

La reciente salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 3 desató reacciones inmediatas en su círculo familiar.

Angélica Jaramillo expresó su opinión sobre el resultado, enfatizando su desacuerdo: “Me parece que fue muy injusto, pero quiero decirles que las cosas pasan por algo. Es un ángel, es una mujer demasiado buena. Qué formato tan tóxico”, destacó la modelo.

Por otro lado, la exparticipante de Protagonistas de Novela reafirmó el apoyo a su hermana y criticó la naturaleza del programa televisivo.

Al abordar el impacto de la eliminación, Angélica Jaramillo no dudó en resaltar la tristeza compartida por la familia y la admiración por la actitud de Sofía en toda la competencia.

Jaramillo confesó que por problemas con el esposo de su madre la sacaron de la casa a los 15 años - crédito cortesía Canal RCN

“Me da tristeza porque no se merecía esa salida. Pero bueno, acá esperamos a Sofía con todo el amor del mundo, estamos con ella”, reafirmó. Esta posición incluyó un llamado a la audiencia: “Colombia respetable, se les quiere, se les ama y acá estamos esperando con los brazos abiertos”.

Al margen de la reacción inicial, la familia de Sofía Jaramillo publicó un comunicado oficial para denunciar el trato recibido tras la eliminación.

En el texto, Angélica Jaramillo declaró: “Me permito manifestar públicamente mi rechazo y profunda preocupación frente a las declaraciones difamatorias, malintencionadas y reiterativas que se han venido realizando en su contra”.

Comunicado Angélica Jaramillo al apoyo expresado para su hermana - crédito @angelicajaramillov/IG

Enfatizó que tales comentarios han afectado no solo a la reputación de Sofía, sino que han perturbado la tranquilidad de la familia.

Desde esa posición, Angélica pidió un uso ético de las plataformas y de la opinión pública, asegurando: “La libertad de expresión no debe ser utilizada como excusa para la difamación, el señalamiento injusto ni la violencia verbal”.

El respaldo hacia la modelo fue rotundo: “Como familia, respaldamos a Sofía con amor, con verdad y con absoluta convicción. Confiamos en que la verdad prevalecerá y que el respeto debe ser siempre la base de cualquier opinión pública”.

Intentó convertirse en presentadora, pero encontró pasión en la cocina y desde 2020 comparte recetas en redes sociales - crédito cortesía canal RCN

La publicación no tardó en generar opiniones en redes sociales, donde algunos escribieron mensajes de apoyo, como por ejemplo: "Definitivamente lo mejor que puede pasar es que está noche vuelva a su hogar, merece tranquilidad 👏“; ”Sofia es muy calmada respetuosa y de verdad se pasan“; ”Sofía merecía seguir, no entiendo por qué salvar a un mueble", entre otros.

Así fue la adolescencia de Sofía Jaramillo

La vida de Sofía Jaramillo, modelo y ahora exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha estado marcada por profundos retos familiares y personales. A los quince años, su madre le pidió que abandonara la casa familiar, una decisión que se originó tras múltiples conflictos derivados de la nueva pareja de su madre.

Según relató la caleña en el programa, la convivencia con el esposo de su madre era insostenible y ella terminó fuera del hogar a una edad temprana.

Desde entonces, Sofía enfrentó una serie de dificultades emocionales. Reconoció que la ausencia de su madre por motivos laborales y la separación de sus padres cuando tenía once años dejaron huellas profundas: “Eso dejó muchos vacíos, tuve dependencia emocional, miedo al abandono, problemas de alimentación”, compartió en el reality.

Laura defendió nuevamente a su hermana en redes sociales tras acusaciones de infidelidad y mal comportamiento con Juan Martín Moreno - crédito @laujaramillov/IG

Al salir de casa, encontró refugio en una persona que le ofreció apoyo, pero esa relación terminó abruptamente, sumando otra experiencia dolorosa a su juventud.

Posteriormente, estableció una relación de doce años con el padre de su hijo Issaac, nacida en 2017. Aunque la relación terminó, Sofía considera a su hijo el mayor regalo de su vida.

En el ámbito profesional, la modelo intentó carreras como administración de empresas y comunicación social, pero solo encontró verdadera vocación en la cocina. Durante la pandemia de 2020, se graduó como panadera y comenzó a vender pan desde su casa, descubriendo ahí su propósito personal.