Un hombre fue asesinado por su pareja en medio de una discusión: su hijo de 16 años presenció el hecho y lo reportó

La víctima falleció al recibir un disparo en la cabeza durante una discusión dentro de una finca, mientras la presunta agresora fue detenida en el lugar y puesta a disposición de las autoridades competentes

Un hombre murió en Copacabana
Un hombre murió en Copacabana tras un caso de violencia intrafamiliar en la vereda Ancón Uno, según la Policía Metropolitana - crédito Colprensa

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar estremeció a los habitantes de Copacabana (Antioquia), que dejó a un hombre como víctima mortal.

La tragedia se registró en una finca de la vereda Ancón Uno, ubicada en el municipio antioqueño del norte del área metropolitana del Valle de Aburrá.

Fue precisamente la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que entregó detalles de lo sucedido en la noche del viernes 30 de enero, cuando se habría desatado una discusión familiar al interior de la vivienda.

El hecho de violencia intrafamiliar
El hecho de violencia intrafamiliar fue reportado por un adolescente de dieciséis años, hijo de la pareja involucrada, a través de la línea 123 - crédito Redes sociales/Facebook

El caso fue reportado por un adolescente de 16 años, hijo de la pareja implicada, que fue quien presenció el enfrentamiento y alertó a las autoridades a través de la línea 123.

Según el relato del menor, sus padres sostuvieron una acalorada disputa por motivos personales, la cual se intensificó hasta que la madre abandonó momentáneamente la sala y regresó portando un arma de fuego.

De acuerdo con el informe policial, la mujer utilizó un revólver para disparar una sola vez contra su esposo, impactándolo en la cabeza.

Los uniformados que acudieron a la vivienda confirmaron que el hombre yacía en el suelo sin signos vitales y presentaba una herida letal en la región cefálica.

El menor relató a los agentes que el disparo fue realizado en presencia suya, tras lo cual su padre cayó al suelo e inmediatamente falleció.

La Policía Metropolitana procedió con la captura de la mujer en el lugar de los hechos y la puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

La mujer fue capturada y
La mujer fue capturada y el revólver con que habría ejecutado el homicidio fue incautado - crédito @PoliciaMedellin/X

Además, los agentes incautaron el arma de fuego utilizada, una pistola tipo revólver que contenía dos cartuchos, uno de ellos percutido.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hizo un llamado a la convivencia pacífica y enfatizó en la importancia de resolver los conflictos familiares a través del diálogo y el respeto.

Sicario asesinó a carnicero en Caldas y registró el crimen con su celular

Un carnicero fue asesinado la mañana del 22 de enero de 2026 en el barrio Olaya Herrera, en Caldas (Antioquia), en un hecho quegeneró conmoción tanto por la violencia como por la manera en que se registró el crimen.

El autor, Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, de 28 años, ingresó al local portando casco de motocicleta y un poncho blanco a rayas, y tras fingir que solicitaba una dirección, comenzó a grabar con su teléfono móvil antes de abrir fuego contra uno de los empleados.

La víctima, identificada como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años, recibió varios disparos a corta distancia, falleciendo de inmediato en el lugar.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, de 42 años - crédito Redes sociales/Facebook

Los registros de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales muestran que el agresor simuló una consulta en su dispositivo móvil y, segundos después, desenfundó un arma de fuego calibre nueve milímetros y disparó a quemarropa. Este hecho suma ya dos víctimas mortales en el mismo establecimiento, según fuentes oficiales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el ataque fue grabado por el propio agresor, considerado como un agravante dentro del proceso penal. A Gutiérrez Cardona se le imputaron los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, así como porte ilegal de armas y municiones. El procesado no aceptó los cargos durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

Tras los disparos, un compañero de la víctima y varios vecinos lograron reducir al presunto sicario, impidiendo su fuga. Los presentes lo inmovilizaron en el suelo, le quitaron el arma y lo golpearon hasta la llegada de la Policía Nacional, que recibió al detenido con lesiones visibles en rostro y cabeza, procediendo a su traslado al hospital San Vicente de Paúl y posterior puesta a disposición de la Fiscalía. La pistola incautada contenía entre 24 y 26 cartuchos, según los reportes policiales.

