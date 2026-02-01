Colombia

Turista italiano en estado crítico tras accidente con lancha en las Islas del Rosario, en Cartagena

La víctima permanece bajo atención médica en una Unidad de Cuidados Intensivos, mientras la embarcación involucrada fue inmovilizada y su piloto quedó bajo custodia de las autoridades

Imagen de referencia. Un ciudadano
Imagen de referencia. Un ciudadano italiano resultó gravemente herido al ser embestido por una lancha fuera del área delimitada para bañistas en las Islas del Rosario - crédito WordMoments

Un grave accidente ocurrido en la mañana del sábado 31 de enero de 2026 en las Islas del Rosario, jurisdicción insular de Cartagena, dejó a un turista de nacionalidad italiana en estado crítico.

El hecho tuvo lugar en una de las playas de la zona, donde el visitante se encontraba alojado durante su estadía en un hotel local.

Según lo informado por la Estación de Guardacostas de Cartagena, el incidente se produjo cuando el ciudadano extranjero salió reiteradamente del área destinada para bañistas.

Durante ese momento, una lancha pequeña equipada con un solo motor cruzó la zona y lo atropelló, ocasionándole lesiones severas en la cabeza, sangrado abundante y pérdida de conocimiento.

Imagen de referencia. Grave accidente
Imagen de referencia. Grave accidente marítimo en Cartagena deja a extranjero hospitalizado en UCI - crédito Expedia

Tras el impacto, quienes viajaban en la embarcación prestaron auxilio inmediato a la víctima y la trasladaron hasta Cartagena. El hombre ingresó a un centro asistencial de la ciudad, donde permanece bajo cuidado médico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con pronóstico reservado.

Las autoridades marítimas iniciaron una investigación para esclarecer las condiciones en las que sucedió el accidente.

La lancha implicada fue inmovilizada de manera preventiva y su piloto quedó bajo custodia mientras avanzan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

La Estación de Guardacostas señaló que las circunstancias del hecho son materia de análisis y advirtió que el turista afectado se encontraba fuera del espacio protegido para bañistas en el momento del suceso.

El personal encargado de la seguridad marítima insistió en la importancia de observar las normas y respetar las señalizaciones vigentes en las playas con el fin de reducir el riesgo de accidentes.

El caso ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad local, quienes reiteraron el llamado tanto a visitantes como a operadores náuticos para que actúen de acuerdo con la reglamentación establecida.

Imagen de referencia. El turista
Imagen de referencia. El turista italiano permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos en Cartagena - crédito Camila Díaz/Colprensa

La vigilancia sobre las actividades en el mar y la aplicación de controles buscan prevenir nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de quienes disfrutan de los atractivos turísticos de la región.

Mientras avanza la investigación, el turista italiano permanece en estado delicado, a la espera de su evolución clínica bajo la supervisión de los profesionales de salud en Cartagena.

Aprehendido adolescente que agredió a un hombre durante intento de robo en zona empresarial de Cartagena

La mañana del sábado 24 de enero de 2026, la tranquilidad habitual en Los Ejecutivos, zona empresarial de Cartagena, se vio interrumpida por un incidente violento.

Un joven de 17 años, identificado como Yaider Javier Fajardo Puello, conocido como alias Yaidercito, abordó a un hombre en plena vía pública y, según testigos, lo amenazó con un arma de fuego, exigiéndole sus pertenencias.

Ante la respuesta negativa de la víctima, quien afirmó no portar objetos de valor, el adolescente reaccionó propinándole un golpe en la cabeza con la culata de la pistola. No intentó despojarlo de nada más y huyó del lugar sin obtener ningún botín.

El joven delincuente le propinó un cachazo a su víctima luego de que este le indicara que no tenía nada de valor - crédito Tierra Linda/Facebook

La agresión, breve pero contundente, dejó al hombre aturdido, sin lesiones de gravedad, pero marcó el ambiente con una sensación de inseguridad.

Testigos presenciaron la escena en silencio, interpretando la acción como un acto impulsivo más que el resultado de un plan de robo. El hecho generó inquietud en la comunidad, circulando durante días como tema de denuncia y preocupación.

Siete días después, el viernes 30 de enero de 2026, la Policía Metropolitana logró ubicar al presunto responsable. Medios locales confirmaron la aprehensión de Fajardo Puello, quien cursaba octavo grado y desempeñaba trabajos informales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la captura a través de redes sociales, destacando el trabajo coordinado de las autoridades.

El caso no corresponde al desmantelamiento de una banda organizada ni a la neutralización de un criminal de alto perfil, sino que refleja la decisión de un adolescente que optó por el atajo de la violencia y terminó enfrentando las consecuencias legales de su conducta.

La captura de alias Yaidercito cerró un episodio que, aunque breve, dejó huella en la percepción de seguridad de la comunidad.

