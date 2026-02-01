Colombia

TransMilenio anuncia desvíos y cambios en rutas por el partido Millonarios vs Medellín en El Campín

Cinco rutas TransMiZonales modificarán temporalmente su recorrido este 1 de febrero debido a los operativos de movilidad y seguridad en los alrededores del estadio. Los ajustes afectarán sectores del norte y centro de Bogotá

Operativos de movilidad activados en
Operativos de movilidad activados en el norte de Bogotá obligarán a ajustes temporales en varias rutas del sistema. - crédito TransMilenio, Millonarios y Medellín

El sistema TransMilenio informó que realizará desvíos temporales en varias rutas TransMiZonales con motivo del partido de fútbol profesional entre Millonarios FC e Independiente Medellín, programado para la noche de este sábado 1 de febrero de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La decisión responde a los operativos de movilidad y seguridad que se activan en la capital cuando se desarrollan eventos masivos en este escenario deportivo, especialmente en encuentros de alta convocatoria como los correspondientes a la Liga BetPlay Dimayor.

Cinco rutas TransMiZonales tendrán desvíos

De acuerdo con el reporte oficial del sistema, cinco rutas TransMiZonales modificarán su recorrido habitual durante el desarrollo del compromiso, con el fin de facilitar la circulación vehicular en los alrededores del estadio.

Las rutas afectadas son:

  • SE14
  • A605
  • H605
  • A002
  • A003

Estas rutas presentarán desvíos en los sectores de la calle 53B Bis y la calle 57A, zonas que suelen ser restringidas durante eventos deportivos en El Campín.

Detalles de los recorridos alternos

TransMilenio explicó que los servicios desviados operarán de la siguiente manera:

Recorrido por la NQS, calle 63F hasta la carrera 24

  • SE14 Diana Turbay – Cultivos
  • A605 y H605 Polo – Arborizadora Alta

Recorrido por la carrera 24, calle 63 hasta la carrera 36, calle 63A hasta la diagonal 61C

  • A002 San Luis – Estación Movistar Arena
  • A003, con ajustes similares en este sector del norte de la ciudad

Los cambios estarán vigentes antes, durante y después del partido, dependiendo de la afluencia de público y de las disposiciones de las autoridades de tránsito.

Algunos servicios TransMiZonales cambiarán su
Algunos servicios TransMiZonales cambiarán su recorrido habitual durante la jornada del encuentro en El Campín. - crédito TransMilenio

Recomendaciones para los usuarios del sistema

Desde TransMilenio se recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y tener en cuenta las siguientes indicaciones:

  • Tener la tarjeta tullave recargada antes de iniciar el viaje
  • Utilizar las opciones de recarga virtual
  • Recordar que la tarjeta personalizada permite:
    • Transbordos a $0
    • Dos viajes a crédito diarios
    • Recuperación del saldo en caso de pérdida

Estas medidas buscan reducir congestiones y tiempos de espera en estaciones y paraderos cercanos al estadio.

Contexto deportivo del encuentro

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín corresponde a la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 y se disputará a partir de las 8:10 p. m. en El Campín.

El compromiso se da en un momento complejo para el conjunto capitalino, que aún no suma puntos en el campeonato y atraviesa un nuevo proceso de transición en su cuerpo técnico.

Millonarios, sin técnico en propiedad y con urgencia de resultados

Millonarios afrontará este encuentro sin director técnico titular, tras la salida de Hernán Torres, quien dejó el cargo luego de un arranque negativo que incluyó tres derrotas consecutivas y ubicó al equipo en el último lugar de la tabla.

De manera interina, el equipo será dirigido por Ómar Rodríguez, entrenador de la categoría Sub-20, mientras la directiva adelanta conversaciones para definir al nuevo estratega.

Fabián Bustos es el principal
Fabián Bustos es el principal candidato para asumir la dirección técnica de Millonarios tras la salida de Hernán Torres.- crédito AFP

Fabián Bustos, principal candidato para asumir el banquillo azul

Según información difundida por periodísticas deportivos, Fabián Bustos, técnico argentino de 56 años, es el principal candidato para asumir la dirección técnica de Millonarios.

Bustos cuenta con un amplio recorrido en el fútbol sudamericano y ha sido campeón con Delfín SC y Barcelona de Guayaquil en Ecuador, además de lograr un bicampeonato con Universitario de Deportes de Perú. También ha dirigido en ligas como Brasil y Paraguay.

El entrenador era esperado en Bogotá durante el fin de semana para avanzar en su vinculación y ser oficializado por el club.

El encuentro corresponde a la
El encuentro corresponde a la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 y se jugará en el estadio El Campín. - crédito @DIM_Oficial y @MillosFCoficial/X.

Convocados de Millonarios para enfrentar al DIM

Millonarios dio a conocer la lista de jugadores convocados para el duelo ante Independiente Medellín:

Arqueros: Diego Novoa, David Rodríguez.

Defensas: Samuel Martín, Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Andrés Llinás, Danovis Banguero, Sebastián Valencia.

Volantes: Stiven Vega, Dewar Victoria, Rodrigo Ureña, Sebastián Viveros.

Delanteros: Leonardo Castro, Radamel Falcao García, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero, Álex Castro, Beckham David Castro, Julián Angulo.

