Colombia

Luis Alfonso se despachó contra aquellos que hablan de Yeison Jiménez: “Se lo voy a sostener al que quiera en la cara”

El homenaje estuvo cargado por un acto de respeto y memoria para el público y la familia

Guardar
Los internautas y seguidores del género estuvieron de acuerdo con las palabras del artista - crédito TikTok

Durante la noche del 31 de enero de 2026, el estadio El Campín de Bogotá vibró con cada una de las presentaciones y canciones que hicieron parte del homenaje a Yeison Jiménez, que murió el 10 de enero en medio de un aparatoso accidente aéreo, junto a otras cinco personas de su equipo de trabajo.

Y es que todos los artistas invitados convirtieron la noche en un espectáculo de lujo para recordar el legado del artista. Además, hubo varios momentos que, sin duda, conmovieron a los asistentes hasta las lágrimas. Uno de ellos fue la salida de Luis Alfonso al escenario, teniendo en cuenta que se trata de uno de los amigos más queridos del artista fallecido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la noche, el Señorazo no dudó en recordar a su compañero y realizó un enfático llamado a aquellos que se han dedicado a hablar de Yeison Jiménez después de su muerte, pues considera que son declaraciones sin fundamento y solo las realizan para volverse famosos, sin importar el dolor de sus seres queridos.

El Señorazo no duda en mostrar su admiración y cariño por su compañero - crédito Luis Alfonso / Instagram

El artista inició su relato de la siguiente manera: “Por favor, graben esto para que nunca se les olvide. Se lo voy a sostener al que quiera, en la cara, cuando quiera. Para todos los hijueputas difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez", dijo de forma enfática.

Asimismo, agregó que las personas señaladas están “atormentando a su familia, inventándoles chismes y no dejan descansar al viejo, ya maduren, hay gente adolorida, hay gente a la que le está costando la vida en este momento, sin su ser querido”, expresó el cantante ante los miles de asistentes al estadio El Campín.

Cabe mencionar que durante el desarrollo del evento, denominado Mi Promesa 2.0, que el propio Yeison Jiménez había preparado antes de su partida, asistieron colegas como Natalia Jiménez, Jhon Alex Castaño, Nelson Velásquez, Álex Campos y Andy Rivera, que también rindieron tributo al legado del artista interpretando sus grandes éxitos, mientras dejaron palabras que demostraron el dolor de cada uno de ellos por la partida de su colega.

El homenaje estuvo cargado de
El homenaje estuvo cargado de emociones y unas palabras que llegaron al corazón de los seguidores del fallecido artista - crédito Luis Alfonso / Instagram

La presencia de Luis Alfonso destacó no solo por sus palabras para el homenajeado, sino por la forma en cómo interpretó cada una de sus canciones: con el corazón, como siempre lo decía su amigo, entre su repertorio incluyó temas como: Destino final, Chismofilia y Contentoso, emocionando a todos los presentes y haciendo que, por un pequeño momento, recordaran las icónicas frases de Yeison Jiménez, que siempre aconsejaba vivir feliz.

Precisamente, en el momento de la presentación en el que Luis Alfonso interpretó su tema Chismofilia, agregó las siguientes palabras: “Para todos esos chismosos, envidiosos, carechimbas”, dijo antes de empezar a cantar.

Luis Alfonso lloró antes de su presentación

Las lágrimas de los allegados a Yeison Jiménez estuvieron presentes en todo el evento, pero uno de los que más conmovió al público fue el Señorazo, que antes de salir al escenario mostró su dolor.

El famoso se ha mostrado muy afectado con la partida del Aventurero - crédito Luis Alfonso / Instagram

Aún en el camerino, el artista se mostró con los ojos rojos en sus stories de Instagram, visiblemente afectado por la partida de su amigo y dijo las siguientes palabras: “Bueno, mi gente hermosa, por aquí ya nos encontramos en El Campín. En la juega, pues, que ya estamos en vivo, ya les vamos a dar el link pa que vayan y vean el homenaje, que le vamos a decir hoy al Aventurero. En media horita nos vemos en la tarima, pues, bien conectaditos. Ánimo, pues. La buena”.

Ante su dolor e indignación por las palabras de aquellos que hablan de su amigo fallecido, los seguidores del género no dudaron en reaccionar con palabras como: “A este hombre si era amigo de Yeison Jiménez, se le ha visto el dolor realmente. el resto son agregados” y “Así es Luis Alfonso que respeten la memoria de Yeison Jiménez, dejen que descanse en paz se tenía que decir y se dijo”.

Temas Relacionados

Luis AlfonsoYeison JiménezEl CampínHomenaje a Yeison JiménezLuis Alfonso en El CampínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Sinuano Día: resultados ganadores del último sorteo de hoy 1 de febrero de 2026

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día: resultados ganadores del

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

La edición número 68 de la ceremonia que premia lo mejor de la música se llevará a cabo este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Ambos equipos tienen la necesidad de sumar tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO

Karol G despertó elogios con el traje que elegante que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

La cantante compartió un reel en sus redes sociales de una sesión de fotos mientras lucía un atuendo ceñido al cuerpo, generando preguntas en redes sociales

Karol G despertó elogios con

Medellín y el área metropolitana iniciarán la nueva rotación del Pico y placa desde el lunes 2 febrero de 2026: estas son las excepciones

La regulación busca ordenar el flujo vehicular, reducir tiempos de viaje y promover alternativas ecológicas, eximiendo a eléctricos, híbridos y vías estratégicas

Medellín y el área metropolitana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Premios Grammy 2026 EN VIVO:

Premios Grammy 2026 EN VIVO: Bad Bunny y Karol G, entre los más esperados de la gala

Karol G despertó elogios con el traje que elegante que modeló para sus seguidores: ¿Lo usará en los Grammy?

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

Sofía Jaramillo y Eidevin López explotan en una intensa pelea en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “La palabra varón le queda grande”

Deportes

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO

Millonarios vs. Medellín: EN VIVO minuto a minuto por la fecha 4 Liga BetPlay en El Campín

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional