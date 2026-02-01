Luis Alfonso se despachó contra aquellos que hablan de Yeison Jiménez: “Se lo voy a sostener al que quiera en la cara”

Los internautas y seguidores del género estuvieron de acuerdo con las palabras del artista - crédito TikTok

Durante la noche del 31 de enero de 2026, el estadio El Campín de Bogotá vibró con cada una de las presentaciones y canciones que hicieron parte del homenaje a Yeison Jiménez, que murió el 10 de enero en medio de un aparatoso accidente aéreo, junto a otras cinco personas de su equipo de trabajo.

Y es que todos los artistas invitados convirtieron la noche en un espectáculo de lujo para recordar el legado del artista. Además, hubo varios momentos que, sin duda, conmovieron a los asistentes hasta las lágrimas. Uno de ellos fue la salida de Luis Alfonso al escenario, teniendo en cuenta que se trata de uno de los amigos más queridos del artista fallecido.

En medio de la noche, el Señorazo no dudó en recordar a su compañero y realizó un enfático llamado a aquellos que se han dedicado a hablar de Yeison Jiménez después de su muerte, pues considera que son declaraciones sin fundamento y solo las realizan para volverse famosos, sin importar el dolor de sus seres queridos.

El Señorazo no duda en mostrar su admiración y cariño por su compañero - crédito Luis Alfonso / Instagram

El artista inició su relato de la siguiente manera: “Por favor, graben esto para que nunca se les olvide. Se lo voy a sostener al que quiera, en la cara, cuando quiera. Para todos los hijueputas difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez", dijo de forma enfática.

Asimismo, agregó que las personas señaladas están “atormentando a su familia, inventándoles chismes y no dejan descansar al viejo, ya maduren, hay gente adolorida, hay gente a la que le está costando la vida en este momento, sin su ser querido”, expresó el cantante ante los miles de asistentes al estadio El Campín.

Cabe mencionar que durante el desarrollo del evento, denominado Mi Promesa 2.0, que el propio Yeison Jiménez había preparado antes de su partida, asistieron colegas como Natalia Jiménez, Jhon Alex Castaño, Nelson Velásquez, Álex Campos y Andy Rivera, que también rindieron tributo al legado del artista interpretando sus grandes éxitos, mientras dejaron palabras que demostraron el dolor de cada uno de ellos por la partida de su colega.

El homenaje estuvo cargado de emociones y unas palabras que llegaron al corazón de los seguidores del fallecido artista - crédito Luis Alfonso / Instagram

La presencia de Luis Alfonso destacó no solo por sus palabras para el homenajeado, sino por la forma en cómo interpretó cada una de sus canciones: con el corazón, como siempre lo decía su amigo, entre su repertorio incluyó temas como: Destino final, Chismofilia y Contentoso, emocionando a todos los presentes y haciendo que, por un pequeño momento, recordaran las icónicas frases de Yeison Jiménez, que siempre aconsejaba vivir feliz.

Precisamente, en el momento de la presentación en el que Luis Alfonso interpretó su tema Chismofilia, agregó las siguientes palabras: “Para todos esos chismosos, envidiosos, carechimbas”, dijo antes de empezar a cantar.

Luis Alfonso lloró antes de su presentación

Las lágrimas de los allegados a Yeison Jiménez estuvieron presentes en todo el evento, pero uno de los que más conmovió al público fue el Señorazo, que antes de salir al escenario mostró su dolor.

El famoso se ha mostrado muy afectado con la partida del Aventurero - crédito Luis Alfonso / Instagram

Aún en el camerino, el artista se mostró con los ojos rojos en sus stories de Instagram, visiblemente afectado por la partida de su amigo y dijo las siguientes palabras: “Bueno, mi gente hermosa, por aquí ya nos encontramos en El Campín. En la juega, pues, que ya estamos en vivo, ya les vamos a dar el link pa que vayan y vean el homenaje, que le vamos a decir hoy al Aventurero. En media horita nos vemos en la tarima, pues, bien conectaditos. Ánimo, pues. La buena”.

Ante su dolor e indignación por las palabras de aquellos que hablan de su amigo fallecido, los seguidores del género no dudaron en reaccionar con palabras como: “A este hombre si era amigo de Yeison Jiménez, se le ha visto el dolor realmente. el resto son agregados” y “Así es Luis Alfonso que respeten la memoria de Yeison Jiménez, dejen que descanse en paz se tenía que decir y se dijo”.