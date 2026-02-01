Gobierno Petro amenazó con multas y sanciones a las estaciones de gasolina que no bajen el precio del galón de combustible

Villavicencio es la ciudad colombiana que registra el mayor precio del galón de gasolina: $16.091 - crédito Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ordenó una reducción inmediata y obligatoria de $500 por galón en el precio de la gasolina motor corriente (GMC) en todas las estaciones de servicio del país, efectiva desde el 1 de febrero de 2026, con lo que queda en promedio por debajo de los $16.000. La disposición establece que cada estación debe reflejar el nuevo valor en tableros, surtidores, sistemas de facturación electrónica, reportes al Sistema de Información de Combustibles (Sicom) y material publicitario.

La directriz es de obligatorio cumplimiento tanto en el territorio nacional como en ciudades principales, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto y Cúcuta. Dicha cartera advirtió que no se permitirán precios antiguos, valores intermedios, ni esquemas que fraccionen o distorsionen la reducción.

Para garantizar el acatamiento de la medida, el Ministerio de Minas y Energía anunció operativos nacionales de inspección, vigilancia y control. Cualquier incumplimiento derivará en el bloqueo inmediato del acceso al Sicom, lo que impedirá la compra, recepción y comercialización de combustibles de la estación implicada.

Cúcuta y Pasto registran los precios más baratos en el galón de gasolina en Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía

Además, las estaciones que no cumplan con la norma enfrentarán procesos administrativos sancionatorios, que incluyen multas y la suspensión o cancelación de la autorización para operar como distribuidor minorista. Los casos también serán remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por posible afectación a los derechos de los consumidores, y podrán ser llevados ante autoridades penales y disciplinarias en las situaciones más graves.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que se emitió la circular para que todas las estaciones de servicio del país cumplan con este nuevo precio, con esta nueva instrucción.

El papel de la ciudadanía

“La ciudadanía debe ayudarnos a verificar, y nosotros haremos, dentro de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control, el seguimiento, que puede llegar hasta el bloqueo del funcionamiento de una estación de servicio, si no se cumple esta reducción del precio de la gasolina que estamos llevando y verificando a todo el país”, dijo.

El funcionario puntualizó que la decisión responde a la instrucción del presidente Gustavo Petro lego de sanear la deuda heredada, lo que hoy permite aplicar una reducción real al precio de la gasolina y mantener la responsabilidad fiscal estatal. Asimismo, resaltó la política de mantener congelado el precio del diésel a nivel nacional.“Por ahora hemos reducido el precio de la gasolina, estamos analizando los meses siguientes y hemos mantenido congelado el precio del diésel”, puntualizó.

Por encima del precio internacional

Al respecto, el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, precisó que en enero, la gasolina se cobraba en cerca de $3.500 por galón, por encima del precio sin intervención del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). ”Con esta reducción, el precio de la gasolina queda alrededor de $3.000 por galón, por encima del precio internacional, lo que permite generar un ahorro en el Fepc destinado a financiar el subsidio al diésel, estimado en $1.000 por galón”, escribió en X.

Remarcó que el ajuste genera un alivio financiero para el Estado y contribuye al sostenimiento del subsidio al diésel, aunque la diferencia respecto al promedio internacional se mantiene, pero es menor que antes de la resolución ministerial.

María Fernanda Cabal, senadora, recordó que con Iván Duque el precio de la gasolina estaba más barato que con Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

La decisión del Gobierno también recibió críticas desde sectores de la oposición. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, expresó: “Gustavo (Petro) debería contarle a los colombianos que les cobra a precio internacional el 100% de la gasolina cuando solo importa el 30%”. La congresista defendió que buena parte del consumo doméstico es de origen local, lo que a su ver justifica revisar la actual política de precios aplicados en las estaciones de servicio.

Se vienen nuevas reducciones

Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Germán Ávila adelantó la posibilidad de hacer nuevas reducciones. “Continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina porque queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones”, señaló el funcionario.

De igual forma, enfatizó en el objetivo de estabilizar los precios internos y que los beneficios de las decisiones oficiales tengan efectos positivos en el costo de vida de la población.