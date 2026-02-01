Colombia

Conductor en estado de embriguez chocó dos locales comerciales, tras evadir un control de tránsito en Bucaramanga: todo quedó en video

La colisión se registró en la cabecera tras el intento de un joven de 26 años por evitar la detención policial en el parque San Pío

Guardar
El accidente destruyó una peluquería
El accidente destruyó una peluquería y otro comercio luego de que el conductor impactara primero contra un árbol - crédito Captura de video

El choque de un vehículo en el sector de Cabecera, Bucaramanga (Santander), dejó severos daños en dos comercios luego de que el conductor, presuntamente en estado de embriaguez, intentara evadir un control policial en las inmediaciones del parque San Pío.

Gregory Báez, propietario de uno de los negocios afectados, relató que el conductor primero chocó contra un árbol, después impactó su peluquería, retrocedió y luego embistió el local contiguo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No le bastó al imprudente, al irresponsable con primero estrellarse contra un árbol. Luego que se estrelló contra un árbol, luego de nuevo en reversa se estrella contra mi peluquería y luego como que hace hacia adelante y otra vez en reversa y se estrella contra el local que está al lado”, contó el comerciante.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 31 de enero cuando el joven de 26 años intentó maniobrar en reversa el carro gris, con placas IPQ 820, pero terminó chocando repetidas veces, culminando el incidente al impactar un salón de belleza.

Tras el incidente, el conductor abandonó el lugar y sus padres asumieron la situación ante las autoridades - crédito @SanSeConecta/X

A su llegada, los agentes de tránsito le realizaron la prueba de alcoholemia y, tras conocerse el resultado, el conductor se retiró del sitio, dejando a sus padres para responder ante los afectados.

Los comerciantes, que exigen la reparación de los daños, no lograron llegar a un acuerdo con la familia del responsable.

Báez expresó su molestia: “Tratamos de hacer una conciliación con los papás del irresponsable y no llegamos a ninguna conciliación ni nada. Y ahora nos toca a nosotros asumir todos los los gastos que él ocasionó”.

Mientras los costos aún no han sido establecidos, los dueños de los locales afectados consideran presentar acciones legales para enfrentar las pérdidas, ya que la reapertura de sus negocios depende de su propio esfuerzo económico.

Los comerciantes damnificados tuvieron que
Los comerciantes damnificados tuvieron que cubrir de su propio bolsillo los gastos para reabrir sus locales - crédito Captura video

Fleteo en Bucaramanga: ladrones le roban 68 millones de pesos a ciudadano tras un retiro bancario

La modalidad delictiva del fleteo volvió a quedar al descubierto en Bucaramanga tras un robo millonario ocurrido el viernes 23 de enero. Un ciudadano perdió 68.440.000 pesos en un asalto perpetrado a plena luz del día, minutos después de retirar la suma de una sucursal del Banco de Bogotá.

El atraco, que se registró en el barrio San Francisco alrededor de las 3:00 p. m., puso en evidencia la rapidez y organización de los asaltantes. Cinco hombres armados, vestidos de negro y movilizados en tres motocicletas, interceptaron el vehículo de la víctima en la intersección de la calle 21 con carrera 23.

“Los delincuentes rodearon el automóvil e intimidaron a la víctima con pistolas”, informó la Policía Nacional. La operación duró solo unos segundos y los ladrones lograron apoderarse de la totalidad del dinero antes de huir por la carrera 24 en sentido norte-sur, mezclándose con el tráfico local.

El asalto ocurrió a plena
El asalto ocurrió a plena luz del día en el barrio San Francisco, donde varios hombres armados interceptaron a la víctima minutos después de una operación financiera y escaparon en motocicletas sin dejar rastro - crédito archivo Colprensa

A pesar de que las autoridades activaron rápidamente un “plan candado” y varias patrullas acudieron al lugar, “hasta el momento no se han reportado capturas ni recuperado el botín”, confirmaron voceros policiales.

El caso también resaltó la vulnerabilidad de quienes rechazan medidas preventivas. El Banco de Bogotá había ofrecido a la víctima el servicio gratuito de acompañamiento policial durante el retiro, una medida pensada para evitar precisamente este tipo de robos. Sin embargo, el afectado decidió no aceptar la protección, subestimando el riesgo.

Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios de vecinos y transeúntes. Paralelamente, han hecho un llamado a la ciudadanía para que “colabore con información que permita dar con los responsables”.

El episodio refuerza la preocupación por la reiteración de estos delitos y la importancia de aprovechar los mecanismos de seguridad que ofrecen las entidades bancarias.

Temas Relacionados

Conductor borracho BucaramangaDestrucción localesLocales comerciales BucaramangaVideo viralBucaramangaColombia-Noticias

Más Noticias

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

La creadora de contenido colombiana sorprendió a sus seguidores al contar, con total honestidad, cuáles son sus fobias más grandes y cómo enfrenta los momentos de ansiedad cuando debe subirse a un avión

Dani Duke se sincera sobre

A juicio el empresario Julio Gerleín y sus abogados por soborno en el caso de Aida Merlano

La investigación señala que el empresario habría coordinado contactos y pagos, presuntamente con la finalidad de evitar que la excongresista entregara testimonios que involucraran a poderosas familias

A juicio el empresario Julio

Decreto firmado por el Gobierno Petro para salvar a Air-e sigue en pie pese a que se cayó la emergencia económica: esta es la razón

Las disposiciones emitidas durante el estado de emergencia económica continúan vigentes mientras la Corte Constitucional estudia el caso, lo que implica que las generadoras deberán asumir contribuciones y entregar energía a Air-e a partir de febrero

Decreto firmado por el Gobierno

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

En una conversación en un pódcast, el actor compartió experiencias incómodas durante rodajes con creadores digitales y remarcó la importancia del compromiso y la atención en las producciones de ficción en Colombia

Julián Caicedo relata la tensión

Atentado en Atlántico contra pareja en una panadería dejó un hombre sin vida y una mujer herida

El crimen a bala ocurrido el sábado 31 de enero de 2026 en horas de la noche, ha causado preocupación en el municipio de Juan de Acosta

Atentado en Atlántico contra pareja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Julián Caicedo relata la tensión

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

Sofía Jaramillo y Eidevin López explotan en una intensa pelea en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “La palabra varón le queda grande”

Karen Sevillano recordó cuando casting que hizo a una de sus compañeras de ‘La casa de los famosos Colombia’ para presentar el ‘After’

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Deportes

Técnico de Santa Fe volvió

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami