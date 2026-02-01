Conductor en estado de embriguez chocó dos locales comerciales, tras evadir un control de tránsito en Bucaramanga: todo quedó en video

El accidente destruyó una peluquería y otro comercio luego de que el conductor impactara primero contra un árbol - crédito Captura de video

El choque de un vehículo en el sector de Cabecera, Bucaramanga (Santander), dejó severos daños en dos comercios luego de que el conductor, presuntamente en estado de embriaguez, intentara evadir un control policial en las inmediaciones del parque San Pío.

Gregory Báez, propietario de uno de los negocios afectados, relató que el conductor primero chocó contra un árbol, después impactó su peluquería, retrocedió y luego embistió el local contiguo.

“No le bastó al imprudente, al irresponsable con primero estrellarse contra un árbol. Luego que se estrelló contra un árbol, luego de nuevo en reversa se estrella contra mi peluquería y luego como que hace hacia adelante y otra vez en reversa y se estrella contra el local que está al lado”, contó el comerciante.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado 31 de enero cuando el joven de 26 años intentó maniobrar en reversa el carro gris, con placas IPQ 820, pero terminó chocando repetidas veces, culminando el incidente al impactar un salón de belleza.

Tras el incidente, el conductor abandonó el lugar y sus padres asumieron la situación ante las autoridades - crédito @SanSeConecta/X

A su llegada, los agentes de tránsito le realizaron la prueba de alcoholemia y, tras conocerse el resultado, el conductor se retiró del sitio, dejando a sus padres para responder ante los afectados.

Los comerciantes, que exigen la reparación de los daños, no lograron llegar a un acuerdo con la familia del responsable.

Báez expresó su molestia: “Tratamos de hacer una conciliación con los papás del irresponsable y no llegamos a ninguna conciliación ni nada. Y ahora nos toca a nosotros asumir todos los los gastos que él ocasionó”.

Mientras los costos aún no han sido establecidos, los dueños de los locales afectados consideran presentar acciones legales para enfrentar las pérdidas, ya que la reapertura de sus negocios depende de su propio esfuerzo económico.

Los comerciantes damnificados tuvieron que cubrir de su propio bolsillo los gastos para reabrir sus locales - crédito Captura video

Fleteo en Bucaramanga: ladrones le roban 68 millones de pesos a ciudadano tras un retiro bancario

La modalidad delictiva del fleteo volvió a quedar al descubierto en Bucaramanga tras un robo millonario ocurrido el viernes 23 de enero. Un ciudadano perdió 68.440.000 pesos en un asalto perpetrado a plena luz del día, minutos después de retirar la suma de una sucursal del Banco de Bogotá.

El atraco, que se registró en el barrio San Francisco alrededor de las 3:00 p. m., puso en evidencia la rapidez y organización de los asaltantes. Cinco hombres armados, vestidos de negro y movilizados en tres motocicletas, interceptaron el vehículo de la víctima en la intersección de la calle 21 con carrera 23.

“Los delincuentes rodearon el automóvil e intimidaron a la víctima con pistolas”, informó la Policía Nacional. La operación duró solo unos segundos y los ladrones lograron apoderarse de la totalidad del dinero antes de huir por la carrera 24 en sentido norte-sur, mezclándose con el tráfico local.

El asalto ocurrió a plena luz del día en el barrio San Francisco, donde varios hombres armados interceptaron a la víctima minutos después de una operación financiera y escaparon en motocicletas sin dejar rastro - crédito archivo Colprensa

A pesar de que las autoridades activaron rápidamente un “plan candado” y varias patrullas acudieron al lugar, “hasta el momento no se han reportado capturas ni recuperado el botín”, confirmaron voceros policiales.

El caso también resaltó la vulnerabilidad de quienes rechazan medidas preventivas. El Banco de Bogotá había ofrecido a la víctima el servicio gratuito de acompañamiento policial durante el retiro, una medida pensada para evitar precisamente este tipo de robos. Sin embargo, el afectado decidió no aceptar la protección, subestimando el riesgo.

Las autoridades continúan revisando cámaras de seguridad y recopilando testimonios de vecinos y transeúntes. Paralelamente, han hecho un llamado a la ciudadanía para que “colabore con información que permita dar con los responsables”.

El episodio refuerza la preocupación por la reiteración de estos delitos y la importancia de aprovechar los mecanismos de seguridad que ofrecen las entidades bancarias.