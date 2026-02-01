Colombia

Así cayó alias Lorenzo, uno de los narcotraficantes más buscados en Italia, que se escondía en Ciénaga, Magdalena

La detención de Lorenzo Dei Meneghetti fue resultado de un operativo conjunto con autoridades de varios países europeos y refuerza la cooperación internacional frente a las redes vinculadas al tráfico de drogas

Cayó alias Lorenzó, narcotraficante italiano, en Ciénaga, Magdalena - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el sábado 31 de enero, a través de su cuenta en X, la captura de Lorenzo Dei Meneghetti, alias Lorenzo, uno de los narcotraficantes más buscados por Italia y considerado objetivo de alto valor en la lucha contra el crimen transnacional.

El detenido fue arrestado en Ciénaga (Magdalena), en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia di Finanza de Venecia, el Escuadrón Naval de Chioggia y agencias internacionales como Interpol.

La operación conjunta entre Policía de Colombia, Guardia di Finanza, Interpol y otras agencias internacionales permitió la captura en Ciénaga, Magdalena - crédito @PedroSánchezCol/X

“La Operación Firmeza ratifica el impacto del trabajo articulado con nuestros aliados internacionales. A través del programa Paccto 2.0 fortalecemos una alianza sólida con Europa para desmantelar las estructuras que financian el narcotráfico y la violencia”, indicó al respecto el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano.

Sánchez compartió apartes del seguimiento que las autoridades venían realizando a alias Lorenzo en su vivienda aparentemente sencilla, donde disfrutaba cómodamente de su piscina, hasta donde llegaron uniformados para ejecutar la captura.

¿Quien era alias Lorenzo?

Alias Lorenzo era señalado como principal articulador del envío de cocaína desde Suramérica hacia mafias italianas, albanesas y tunecinas, conectando estructuras criminales de Europa y Latinoamérica.

De acuerdo con el dossier criminal, estaba incluido en la lista de los más buscados por Italia y era requerido mediante notificación roja de Interpol por asociación para delinquir con fines de tráfico de sustancias estupefacientes.

Alias Lorenzo, uno de los narcotraficantes más buscados por Italia, coordinaba el envío de cocaína de Suramérica hacia mafias europeas y africanas - crédito @PedroSánchezCol/X

Su búsqueda se extendía a 196 países y, tras una condena de 12 años en Italia y el uso de documentación rumana falsa, continuó coordinando operaciones ilícitas desde Colombia hacia España, Italia y Marruecos.

La captura también se produjo en medio de la operación trasnacional Apocalipsis, iniciada en 2016 para desarticular una red criminal con operaciones en Albania, Lombardía y Chioggia.

Durante la investigación, las autoridades incautaron importantes cantidades de droga y, en 2017, confiscaron un restaurante flotante en Chioggia adquirido con fondos ilícitos. Según registros de inteligencia, Dei Meneghetti también había sido investigado por tráfico de hachís y marihuana desde Países Bajos hacia Italia desde 2013.

El detenido era considerado una pieza clave en la logística y organización de rutas internacionales para el tráfico de cocaína, manteniendo vínculos directos con mafias de varios países europeos y africanos.

Para las autoridades, la detención de Dei Meneghetti constituye un golpe contundente a las estructuras criminales que conectan el narcotráfico entre América Latina y Europa, y refuerza la cooperación judicial y policial internacional.

Pedro Sánchez destacó que “Colombia lidera la lucha contra el narcotráfico transnacional, con cooperación real y resultados concretos”, e invitó a la ciudadanía a seguir denunciando actividades criminales para proteger la seguridad regional: Contra el crimen 314 358 7212; línea 107- 157; Gaulas 147 – 165; Reclutamiento infantil 141.

Mientras que la Policía Nacional, destacó: “Con este resultado, Colombia reafirma su compromiso y liderazgo regional en la neutralización de objetivos de alto valor que amenazan la seguridad, la estabilidad y la convivencia en Latinoamérica, demostrando que la cooperación internacional es una herramienta decisiva para enfrentar el crimen organizado”.

La captura de Lorenzo Dei Meneghetti en Colombia representa un duro golpe al narcotráfico internacional, según confirmó el ministro Pedro Sánchez - crédito @PedroSácnhezCol/X

Capturan en el Valle de Aburrá a presunto enlace entre mafias italianas y el Clan del Golfo

La detención de dos presuntos criminales internacionales en el Valle de Aburrá, Antioquia, representa un avance en la lucha coordinada contra el crimen transnacional, según informó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Entre los capturados está Roberto Nastasi, ciudadano italiano buscado por la justicia de Italia y vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil.

Nastasi llevaba una doble vida, residiendo en Guayaquil, Ecuador, y manteniendo una relación sentimental en Medellín durante ocho años. Las autoridades lograron ubicarlo el 27 de enero de 2026 y, tras coordinación internacional, concretaron la captura.

Italiano con circular roja de
Italiano con circular roja de Interpol fue capturado en Medellín - crédito Dijín

Voceros oficiales señalaron que era el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes italianas.

Nastasi era requerido por asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de clorhidrato de cocaína y contaba con el respaldo de estructuras criminales locales durante su permanencia en Medellín.

