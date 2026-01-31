Colombia

Por masacres de El Aro, La Granja y crimen de defensor de DD. HH., Álvaro Uribe afirmó: “Votaron para que lo acusen, después de elecciones”

Luego del episodio con Iván Cepeda, el expresidente colombiano y su defensa preparan lo que será un nuevo ‘round’ en los estrados judiciales, y que se avivaron por cuenta de las declaraciones que entregó el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

Guardar
Luego del juicio con el
Luego del juicio con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, Uribe volvería a los estrados judiciales para responder por varios casos que se denunciaron cuando él ocupaba el cargo de gobernador de Antioquia, entre 1996 y 1998 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación decida llamar a indagatoria y vincular formalmente al exmandatario Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo marca un nuevo episodio en la vida política y judicial colombiana, en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales.

Este debate judicial ha cobrado protagonismo de nuevo por los testimonios de exjefes paramilitares y sus controversias, en especial, luego del regreso de Salvatore Mancuso —actual gestor de paz— a Colombia, una vez cumplida su condena de 18 años en Estados Unidos.

El peso de las declaraciones tanto de Mancuso como del exparamilitar Francisco Villalba Hernández ha sido puesto en entredicho, al tiempo que persiste el debate sobre su veracidad y utilidad política, destacó la revista Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Por tal motivo, el expresidente Uribe se refirió a lo que se menciona en el artículo periodístico la mañana del sábado 31 de enero de 2026, y desde su cuenta de X dejó un testimonio que da cuenta de lo delicado de la situación.

“‘Uribe, en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a ud, otro dijo que después de elecciones’”, inicia el mensaje que dejó el dirigente antioqueño

Seguido a esto el expresidente recalcó: “Mis abogados preparan una solicitud a la fiscalía y espero enviar una carta a la señora Fiscal sobre los hechos”.

Uribe respondió la mañana del
Uribe respondió la mañana del sábado 31 de enero de 2025 - crédito @AlvaroUribeVel/X

Sobre el proceso judicial que se avecinaría, según lo que el mismo Uribe explica en su publicación, después de los comicios a mitad de 2026, “con todo respeto recordaré que la acusación contra mi la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés”, explicó en su mensaje el exmandatario.

No obstante, el exsenador y líder del partido Centro Democrático dejó claro en su publicación: “Recordaré a la señora Fiscal mi respeto durante estos años no obstante que ella ha trabajado con el magistrado Iván Velásquez, cuya enemistad profunda conmigo ha sido notoria durante años”.

Sumado a todo lo anterior, el expresidente confirmó que repetirá todo lo que dijo “en versión libre y en declaración ante fiscales, tanto sobre el asesinato del Dr. Valle Jaramillo, ocurrido cuando yo estaba en la Universidad de Oxford, como sobre las masacres del Aro y la Granja, que hacen parte de más de 90 que ocurrieron en Antioquia, entre ellas el asesinato a 28 campesinos por parte de la FARC, a 15 minutos del sitio donde yo me encontraba en un evento como Gobernador (sic)”.

Cabe recordar que la masacre de El Aro se registró entre el 22 y 31 de octubre de 1997; en La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996; y el crimen del abogado y defensor de derechos humanos se presentó el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Por tal motivo, en su mensaje de su cuenta de X el exmandatario dijo que es “imposible aplicar la teoría de la omisión en Ituango, imposible desconocer todos los esfuerzos de la Gobernación, a pesar de la precaria capacidad de la Fuerza Público, en un municipio con tamaño de departamento y ubicado en el escarpado Nudo de Paramillo”.

Esto, expuso en sus palabras el expresidente Uribe, lo ha llevado a soportar desde 1997 “estas infamias sin que en esos extensos expedientes haya algo contra mí”.

Eduardo Umaña Mendoza y Jesús
Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, los defensores de derechos humanos asesinados por cuya muerte pidieron investigar a Álvaro Uribe - crédito Javier Cortés / Alcaldía de Bogotá / Gidh

“Me compulsaron por una reunión que la misma Fiscalía encontró inexistente. Y quieren sustituir la falta de pruebas por un contexto paramilitar que desconoce el contexto guerrillero”, finaliza el mensaje del dirigente político antioqueño.

“Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”, concluyó Uribe Vélez.

La defensa de Uribe insiste que los testimonios carecen de fundamentos sólidos

De acuerdo con la información publicada por la misma revista, el examen judicial se dirige al papel de la Gobernación de Antioquia, liderada por Uribe en ese periodo (entre 1996 y 1998)

A lo largo de más de dos décadas, el expediente ha transitado por diferentes instancias: la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara y la propia Fiscalía.

El proceso ha acumulado un extenso historial jurídico y político, en el que autoridades han analizado pruebas y testimonios bajo la presión de los giros políticos nacionales.

La estrategia de defensa de Álvaro Uribe, encabezada por Jaime Granados, se basa en la ausencia de pruebas concretas que permitan una vinculación formal.

Granados le contó a la misma revista que “durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”.

El abogado sostiene además que, acerca de la masacre de El Aro, existen datos técnicos que exoneran la intervención gubernamental en la zona.

El expresidente Uribe junto a
El expresidente Uribe junto a su abogado defensor, Jaime Granados - crédito Mariano Vimos / Colprensa

“Las bitácoras de vuelo, los peritajes de la Aerocivil y testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”, puntualizó Granados.

En relación con los señalamientos de Francisco Villalba Hernández, quien aseguró haber visto a Uribe en El Aro, la defensa recalca que el entonces gobernador se hallaba en Medellín y Bogotá participando en actividades oficiales, respaldadas por registros y testigos.

“Su relato es física y temporalmente imposible, un producto de la fábrica de testigos falsos”, expresó Granados de acuerdo con Semana.

Sobre la masacre de La Granja, Granados argumenta que constan actas de consejos de seguridad donde Uribe habría solicitado a las fuerzas del orden reforzar la zona, aunque —según el abogado— carecía de control operativo sobre el Ejército y la Policía.

Para el caso del asesinato de Jesús María Valle, el jurista reveló: “No existe ninguna prueba o vínculo directo del expresidente con este homicidio y los autores materiales fueron La Terraza y la casa de Carlos Castaño”.

Temas Relacionados

Álvaro UribeJuicio al expresidente UribeMasacre El AroMasacre La GranjaHomicidio de abogadoDefensor de derechos humanosJesús María ValleSalvatore MancusoCorte SupremaColombia-Noticias

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

El astro argentino jugará en el Atanasio Girardot junto al equipo más ganador del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Inter Miami-

Hamburgo vs. Bayern Múnich - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El equipo de Vincent Kompany buscará sacudirse de la derrota ante Augsburgo, y el triunfo clave en Países Bajos por la Champions League será vital para ello

Hamburgo vs. Bayern Múnich -

Petro anuncia un nuevo recorte fiscal por $16 billones tras decisión de la Corte Constitucional de pausar emergencia económica

Con esta medida, los recortes presupuestales ya sumarían 44 billones de pesos, en medio de críticas a la Corte Constitucional, al Congreso y a decisiones económicas de gobiernos anteriores

Petro anuncia un nuevo recorte

Médico, sin los certificados necesarios, fue condenado por practicar cirugia estética a una mujer en Santander y causarle la muerte

Los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 2020, cuando la mujer acudió a una clínica privada para someterse a una cirugía estética en abdomen, espalda y glúteos

Médico, sin los certificados necesarios,

Mariam Obregón habló sobre los cuerpos operados y se refirió a la tendencia de las mujeres en la actualidad

La influencer venezolana habló sin filtros sobre la tendencia a glorificar cuerpos extremadamente delgados y advirtió a sus seguidoras sobre los riesgos de anteponer las modas a la salud

Mariam Obregón habló sobre los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón habló sobre los

Mariam Obregón habló sobre los cuerpos operados y se refirió a la tendencia de las mujeres en la actualidad

Raúl Benoit, referente del periodismo televisivo, murió a los 65 años tras complicaciones de salud

Vocalista de Bomba Estéreo revela cómo escribió la colaboración con Bad Bunny: “En una noche de luna llena”

Westcol confirmó su relación con Luisa Castro y llegaron juntos al concierto de Blessd en Pereira

Todo lo que necesita saber para el concierto de Yeison Jiménez en el Campín: hora de inicio, invitados confirmados y código de vestuario

Deportes

Hamburgo vs. Bayern Múnich -

Hamburgo vs. Bayern Múnich - EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Atlético Nacional vs. Inter Miami- EN VIVO: Se juega el partido de la historia con Lionel Messi en Colombia

Prensa deportiva habla sobre la posible llegada de Fabián Bustos como nuevo técnico de Millonarios

Camila Osorio hace historia para el tenis colombiano: conquistó el título del WTA 125 Manila

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional