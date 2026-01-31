Identifican a los dos jóvenes que murieron embestidos por conductor ebrio en Boyacá: seis heridos siguen hospitalizados

Un choque frontal causado presuntamente por un conductor en estado de embriaguez dejó una joven fallecida y al menos nueve motociclistas heridos en Boyacá - crédito red social X

Hay dolor y consternación por el accidente registrado en la vía Duitama–Las Palmeras, en el sector de Cerinza (Boyacá), que dejó a dos personas fallecidas, además de provocar una situación crítica para los sobrevivientes.

De acuerdo con información compartida por el Hospital Regional de Duitama, de los ocho heridos que dejó el siniestro víal, seis permanecen hospitalizados. Entre los lesionados figuran dos menores de 16 años, que presentan politraumatismo múltiple y permanecen en condición hemodinámicamente estable bajo manejo multidisciplinario. "Los equipos médicos activaron el código trauma para garantizar una atención inmediata y especializada a los afectados", señaló el centro médico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, un adulto de 24 años fue tratado por politraumatismos y recibió cuidados de ortopedia y cirugía plástica, logrando estabilizarse durante las primeras horas. Un paciente de 36 años, con lesiones de similar gravedad, fue remitido a un centro asistencial tras recibir atención ortopédica.

Entre los heridos por el siniestro en Boyacá se encuentran dos menores de 16 años con politraumatismo múltiple y condición hemodinámicamente estable - crédito Hospital Regional de Duitama/Facebook

También informaron sobre la situación de un joven, de 22 años, que fue ingresado con politraumatismo múltiple y permanece estable tras ser intervenido por especialistas en ortopedia y neurocirugía.

Entre los heridos además se encuentran Andrés Sebastián Cifuentes, Julio César León Chinome y Edwin Alejandro Guevara Tiría, cuyos diagnósticos iniciales no fueron detallados públicamente. Un noveno paciente fue trasladado al Hospital Regional de Sogamoso, donde su pronóstico sigue siendo reservado.

El impacto del choque, que involucró a un vehículo particular y a un grupo de motociclistas, resultó tan severo que una de las motocicletas terminó incrustada en el automóvil. Milena González, de 27 años, que falleció de forma inmediata en el lugar, mientras que Brayan Stiven Mendivelso Gómez, de 18 años, murió en el hospital pese a los esfuerzos médicos.

Milena González, de 27 años, murió en el lugar del accidente, mientras Brayan Stiven Mendivelso Gómez falleció poco después en el hospital - crédito Redes sociales/Facebook

Por su parte, el conductor del vehículo, Rafael Ricardo Ramírez, permanece bajo atención médica luego de que la prueba de alcoholemia arrojara grado dos de embriaguez.

Las autoridades informaron que será detenido y presentado ante la Fiscalía General de la Nación una vez reciba el alta médica, para responder por homicidio en accidente de tránsito agravado por conducir en estado de embriaguez. Las investigaciones continúan en el kilómetro 24+200 para esclarecer la dinámica del siniestro y definir la responsabilidad de los involucrados.

Detalles del accidente y posibles consecuencias judiciales

El accidente se registró en la noche del jueves 29 de enero de 2026, en la carretera que conecta Duitama con Cerinza, según reportaron las autoridades regionales.

La investigación preliminar indica que Rafael Ricardo Ramírez, presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría invadido de manera abrupta el carril contrario e impactado de frente a un grupo de motociclistas que circulaba normalmente por la vía. El accidente se produjo a un costado del estadio de Cerinza, a unos 30 minutos de Duitama y dos horas de Tunja.

El alcalde de Cerinza, Luis Carlos Chía, señaló que el grupo de motociclistas transitaba normalmente cuando fue embestido por el carro. En medio de la emergencia, algunos motociclistas intentaron agredir a Ramírez, que fue protegido por la Policía Nacional.

Así quedó el vehículo involucrado en el accidente ocurrido en la vía Duitama–Cerinza, donde un choque frontal contra un grupo de motociclistas dejó una joven fallecida - crédito red social X

El conductor, habitual de una buseta de servicio público en Belén, permanece bajo custodia en la estación de policía de Cerinza mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Las pruebas preliminares confirmarían un alto grado de embriaguez en Ramírez.

Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), los accidentes relacionados con el consumo de alcohol siguen siendo una de las principales causas de siniestralidad en las carreteras de Colombia.

La ley que regula este tipo de conductas está definido principalmente por la Ley 1696 de 2013, el Código Penal (Ley 599 de 2000) y el Código Nacional de Tránsito, que contemplan tanto sanciones administrativas como penales.

Cuando la conducción en estado de embriaguez deriva en accidentes con víctimas, el proceso pasa al ámbito penal. En situaciones que resultan en muertes, como en este caso, se configuraría el delito de homicidio culposo agravado, cuya pena puede incrementarse hasta el doble de la base legal si existe el agravante de consumo de alcohol.

Las penas por homicidio culposo oscilan entre 32 y 108 meses de prisión (entre dos y medio y nueve años), pero con agravantes pueden alcanzar hasta 18 años de cárcel. Para los casos de lesiones personales culposas, las sanciones dependerán de la gravedad de las heridas e incluyen multas, privación del derecho a conducir y, en algunos casos, prisión.

La legislación colombiana clasifica los niveles de alcoholemia según la cantidad de miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, lo que determinará la severidad de las sanciones y la valoración de agravantes en los procesos penales, especialmente cuando el siniestro deja heridos o víctimas fatales.