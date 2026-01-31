Hostigamiento a la fuerza pública mientras verificaban cilindro con identificación de las disidencias de las Farc en vía hacia Buenaventura

Un cilindro pintado con una bandera alusiva a las disidencias de #Farc en la vía que comunica hacia Dagua, en el sector Los Limones - crédito redes sociales/X

El hallazgo de un cilindro pintado con los colores amarillo, azul y rojo, acompañado de una bandera vinculada a las disidencias de las Farc, generó alarma en el sector de Los Limones sobre la vía que une a Cali con Dagua.

Según especificó la Policía Nacional a Infobae Colombia, el cilindro fue encontrado hacia las 05:30 horas en el kilómetro 45, en la entrada al corregimiento

El Limonar. “La Policía Nacional informa que el día de hoy, siendo las 05:30 a. m., se produjo el hallazgo de un cilindro pintado con los colores amarillo, azul y rojo, en el municipio de Dagua, sobre la vía Cali–Dagua, kilómetro 45, sector entrada al corregimiento El Limonar”, señaló la institución.

Tras recibir la alerta ciudadana y verificar la denuncia, la Policía desplegó unidades en el lugar, al tiempo que notificó al grupo antiexplosivos para que efectuara las evaluaciones técnicas correspondientes:

“De manera inmediata, la Policía Nacional activó los protocolos de seguridad establecidos, disponiendo el despliegue de unidades en el lugar y dando aviso al grupo antiexplosivos, el cual adelanta las verificaciones técnicas correspondientes, con el fin de descartar cualquier riesgo para la comunidad”, indicaron las autoridades.

Como parte del protocolo, el área quedó cerrada de forma preventiva durante las inspecciones y el aseguramiento de la zona: “Como medida preventiva, se realizará un cierre en el sector, mientras se desarrollan las labores de inspección y aseguramiento del área”, confirmaron voceros oficiales en conversación con el mismo medio.

Por último, las autoridades expresaron su reconocimiento a la colaboración recibida: “La Policía Nacional agradece la información oportuna suministrada por la comunidad y reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la tranquilidad de los habitantes del Valle del Cauca”, concluyeron en su comunicación a Infobae Colombia.

En medio de las diligencias, las autoridades reportaron ataques por parte de grupos armados, lo que obligo a suspender las actividades de registro y control en el punto: “El personal policial que se encontraba en el lugar fue objeto de hostigamiento.Ante esta situación, y con el fin de preservar la integridad del personal uniformado y de la comunidad, se adoptaron las medidas de seguridad correspondientes. En consecuencia, las actividades de verificación y aseguramiento del cilindro continuarán una vez se minimicen los riesgos y existan condiciones de seguridad adecuadas”.

La comandante de la Policía Valle, general Liliana Rodríguez, entregó más detalles de los hechos y confirmo que el cilindro si tenia material explosivo:

“La Policía Nacional se permite informar que siendo aproximadamente las cinco y treinta de la mañana, se reporta un cilindro pintado de tricolor en el kilómetro cuarenta y cinco del corregimiento El Limonar del municipio de Dagua. Es así que la Policía Nacional activa todo el protocolo establecido para la verificación de este posible artefacto explosivo. Una vez llegan las unidades y está asegurado el perímetro, son hostigados mediante ráfagas de fusil desde la parte alta.

La Policía Nacional informa sobre la desactivación de un cilindro con 3 kilos de nitrato de amonio y una mina antipersonal en el municipio de Dagua. Durante el procedimiento, las unidades fueron atacadas con ráfagas de fusil, requiriendo el apoyo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial - crédito Policía Valle el Cauca

Se solicita el apoyo al Ejército Nacional y al Comando Aéreo de Combate número siete, la Fuerza Aeroespacial con dos Tucanos, quienes finalmente apoyan el procedimiento de desactivación de este cilindro, al cual se le encontraron tres kilos de nitrato de amonio y una mina antipersonal, lo cual permite posteriormente activar y rehabilitar la vía. Nuevamente, solicitamos la colaboración de la ciudadanía para informar cualquier hecho que nos permita dar con la captura de estos delincuentes (pausa de dos segundos).

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones

Un ataque con explosivos lanzados desde drones dejó un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Argelia (Cauca), en la tarde del martes 27 de enero de 2026, según información de las autoridades locales. La agresión se registró en las inmediaciones de la estación de Policía y la víctima mortal fue confirmada junto con el reporte inicial de 14 personas lesionadas.

El incidente mantiene en alerta a la comunidad, que permanece reunida en el corregimiento exigiendo respuesta de las autoridades. Las movilizaciones civiles se intensificaron tras la reciente muerte de dos hombres, presuntamente jóvenes venezolanos, quienes fallecieron después de recibir disparos mientras se desplazaban en un vehículo, hecho que motivó la difusión de imágenes donde se observan múltiples impactos de bala en el automóvil.

Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca, indicó que una menor de ocho años es la herida más grave y fue trasladada a Popayán. El resto de los afectados presentan lesiones leves y continúan siendo atendidos en el hospital local. “La menor de ocho años es la de mayor gravedad, la cual fue remitida a Popayán. Los otros pacientes siguen atendidos en el hospital del corregimiento, con lesiones leves por esquirlas y aturdimiento”, detalló Camargo.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Centro, Kevin Arcos, explicó que las acciones de protesta buscan exigir una investigación exhaustiva y reclamó la actuación de la Fiscalía General de la Nación junto a organismos de control y entidades humanitarias.

En la zona operan el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y hay reportes de actividad del ELN. Un video difundido en redes sociales documenta que, incluso minutos después de la explosión, una aeronave no tripulada seguía sobrevolando el lugar, lo que generó temor y llevó a los presentes a refugiarse.