Reconocida periodista aclaró si había o no cuerpos dentro de los ataúdes en el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá

Diva Jessurum aclara el misterio de los ataúdes en el homenaje a Yeison Jiménez - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La persistencia de rumores sobre los ataúdes utilizados en el homenaje público a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá el 14 de enero ha ocupado un lugar central en la conversación pública, especialmente por el impacto psicológico que dejó en sus seguidores y familiares, los cuales aún afrontan la pérdida del artista ocurrida el 10 de enero.

La periodista Diva Jessurum, allegada a Jiménez y figura reconocida en Colombia, abordó con franqueza estas especulaciones en el pódcast Sinceramente Cris, conducido por Cristina Estupiñán, desestimando categóricamente la versión de que los féretros hubieran estado vacíos durante la ceremonia.

Durante la entrevista, Jessurum recalcó que, de no haber contenido los cuerpos, ni la madre ni la esposa del cantante se habrían acercado reiteradamente a despedirse ante los ataúdes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus palabras: “Lo único que voy a decir es que si esos ataúdes estuvieran vacíos la mamá de Yeison no se hubiera acercado a abrazarlo y Sonia no estuviera al frente de los ataúdes hablándole y llorándole”, declaró la presentadora de Caracol Televisión.

Las confesiones de Diva Jessurum sobre la despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena - crédito @divajessurum/Instagram

Mientras que el mensaje disipó la polémica ante la audiencia, la presentadora también aprovechó para reforzar el hecho de que fuera un tema que no se confirmara ante la luz pública antes, durante ni después del encuentro con sus fanáticos, afirmando que ciertos aspectos privados deben manejarse con respeto.

“Yo sí creo que uno debe basarse en el respeto de la familia y hay cosas que uno no debe preguntar por cercanía a ellos”, expresó Diva Jessurum, ante la duda de que les hubiera preguntado a los allegados del cantante sobre lo que había dentro de los ataúdes ese día.

En su momento, se comentó de manera pública que el cuerpo del cantante de música regional colombiana y sus 5 compañeros de trabajo no estaban dentro de los féretros que pusieron en el Movistar Arena; supuestamente, fueron cajones que se usaron como acto simbólico.

Además, indicaron que en el caso de Yeison Jiménez, sus restos mortales habían sido cremados en Bogotá durante una ceremonia privada realizada el martes 13 de enero en horas de la tarde en el cementerio Jardines del Recuerdo. Ceremonia en la que participaron únicamente familiares y amigos cercanos.

Aclaran más rumores sobre los ataúdes de Yeison Jiménez - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Sin embargo, con esta información que brindó Diva Jessurum, todo parece indicar que el 14 de enero los fanáticos, familiares y colegas habrían podido despedirse del cuerpo del artista.

Además, una fuente del mundo de la música le confesó a Infobae Colombia en la tarde del 29 de enero que, en efecto, los restos de los seis fallecidos en el accidente aéreo estaban dentro de los ataúdes que se ubicaron frente al escenario del recinto en el que se realizó el homenaje, pero que por seguridad, su círculo familiar más cercano no quiso hacer la revelación.

La cercanía de Diva Jessurum con el entorno de Jiménez le confirió un papel relevante tanto en la organización del homenaje como en el acompañamiento de sus hijas en ese momento crítico.

Fue responsable de la coordinación religiosa de la ceremonia, por lo que llevó a dos sacerdotes para que realizaran una misa por las víctimas antes de la apertura del recinto. Igualmente, estuvo presente en la preparación emocional de las hijas del artista para afrontar la despedida pública: la hija mayor, María Camila, confesó no sentirse en condiciones de participar, y fue la menor, Thaliana, quien asumió el rol de pronunciar unas palabras, según se pudo conocer.

El emotivo papel de Diva Jessurum en la ceremonia de Yeison Jiménez y el adiós de su hija Thaliana - crédito @divajessurum/ Instagram

La periodista también compartió detalles íntimos sobre la relación con Jiménez, revelando que solía conversar frecuentemente sobre la muerte debido a una intuición persistente del cantante acerca de su propio destino.

“Él tenía la certeza y lo habíamos hablado muchas veces, que él no iba a llegar a viejo, porque incluso él me decía que él sentía que ya había vivido mucho”, relató Jessurum a Sinceramente Cris.

El propio artista solía manifestar un cansancio vital y expresaba su deseo de dedicar más tiempo a su familia y soñar con días tranquilos en su finca en Fusagasugá, como señaló su amiga cercana.

Las declaraciones de Jessurum en el espacio de Cristina Estupiñán confirmaron que las honras fúnebres respondieron a las decisiones y deseos más íntimos de la familia, zanjando, desde su posición de testigo directo, la controversia suscitada entre los admiradores del cantante y los medios.