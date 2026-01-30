Juliana Gutiérrez, hermana de Fico Gutiérrez, contó detalles de la muerte de su hijo y de la enfermedad de su hija: “Devastador”

Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfrentó una crisis económica en medio de la enfermedad y muerte de su hijo Jerónimo - crédito @juligu_z/Instagram

Juliana Gutiérrez, candidata al Senado por el Movimiento Creemos y hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a dos de las situaciones más complejas que ha tenido que afrontar como madre. La primera de ellas involucró a su hijo Jerónimo, que fue diagnosticado con cáncer de próstata cuando tenía dos años y ocho meses, y que falleció en 2012.

El diagnóstico sacudió a toda la familia, según detalló, y afectó su estructura. “Cuando uno tiene un hijo enfermo, es una familia enferma. Realmente, toda la estructura y toda la dinámica familiar cambian”, explicó, en conversación con la revista Semana.

Los esfuerzos de ella y su esposo, así como de los profesionales de la salud que atendieron al menor –que pasó por 36 quimioterapias y 20 radioterapias, según contó al periódico El Colombiano–, implicaron otros retos en materia económica que golpearon a la familia. Todo, en medio del dolor.

“Andrés y yo éramos independientes, trabajábamos juntos, teníamos nuestra empresa, y pues quebramos. Tuvimos que pasar por una situación económica muy difícil”, explicó a la revista citado. No obstante, contaron con muchas personas que los ayudaron a sostenerse económicamente.

En diálogo con El Colombiano, precisó que el duelo por la pérdida de un ser querido es complejo y tiene sus momentos. Indicó que, en su caso, pese al paso del tiempo, ha experimentado tiempos de dolor por el fallecimiento de su hijo, pero aclaró que el llanto no significa que no se haya superado el luto.

“En el duelo se transita. Hay etapas de aceptación, pero no es como un checklist de chulear una etapa y la otra, sino que vas transitando. Incluso después de 14 años, yo aún tengo detonantes que me hacen llorar y eso está bien; no quiere decir que porque uno llore no esté superado. Es más, para mí la pérdida de un hijo es insuperable. Es algo con lo que aprendemos a vivir”, detalló la aspirante al Congreso.

La enfermedad con la que vive la hija de Juliana Gutiérrez

Aunque lograron superar la crisis y afrontar el luto por el fallecimiento de su hijo, la familia enfrentó un nuevo desafío dos años después, con el nacimiento de Alicia, su segunda hija. Al cumplir cinco años, a la niña le diagnosticaron ataxia cerebelosa, una enfermedad huérfana degenerativa que, según la Fundación Nacional Ataxia, afecta la capacidad de las personas de hacer uso de sus habilidades motoras finas; impide caminar y hablar.

La menor pasó por todo tipo de exámenes los primeros cinco años de su vida. Durante todo ese tiempo, sus padres trataron de buscar respuestas con el personal de salud para descubrir qué enfermedad tenía, debido a que la niña presentaba síntomas como caídas y falta de equilibrio. Finalmente, lograron obtener un diagnóstico.

“Cuando obtuvimos el diagnóstico, fue algo muy duro, muy devastador porque no nos lo esperábamos, ya que su condición es degenerativa; Alicia va perdiendo capacidades cada vez con el tiempo; además, es de inicio temprano, es muy agresiva”, dijo.

En conversación con El Colombiano, confirmó que no hay cura para la enfermedad de su hija. De hecho, la información que ha recibido de los médicos que tratan a la niña, que ahora tiene 11 años, se centra en una corta expectativa de vida y en una adultez temprana. Sin embargo, la familia prefiere no enfocarse en esos diagnósticos y en ver a su hija como “un ser humano que nos sorprende cada día”.

“Lo que hay para hacer por Ali es entregarle mucho amor y fortalecerla, pero tratamiento médico más allá de terapias no hay”, contó.