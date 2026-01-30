Arelys Henao preocupó a sus seguidores por incidente en una vía de Antioquia: una familia de la zona le ayudó

Arelys Henao sufrió una falla en su vehículo y una familia la ayudó tras su show en Antioquia - crédito @arelyshenao / Instagram

Arelys Henao, reconocida cantante de música popular, generó preocupación entre sus seguidores al revelar que el vehículo en el que se desplazaba hacia un concierto en Antioquia sufrió una falla mecánica en plena carretera.

A través de sus redes sociales, la artista compartió detalles del incidente y explicó que el carro la dejó varada a mitad de camino, lo que provocó incertidumbre sobre su llegada al evento programado.

En una publicación de Instagram, Henao relató que la situación se resolvió gracias a la ayuda inesperada de un grupo de fanáticos que transitaba por el mismo sector.

“Esta linda familia paró a ayudarnos, sin saber que yo era la que venía en el carro. Todavía existen personas buenas”, expresó la cantante en un video que acompañó su mensaje. La grabación muestra cómo la intérprete de “Lo Pasado Pisado” descendió del vehículo para agradecer personalmente el gesto de solidaridad y compartir un momento con quienes la auxiliaron en la vía.

La cantante recibe apoyo inesperado de una familia al presentar fallas en su carro después de un concierto - crédito @arelyshenao/ Instagram

Durante el encuentro, los seguidores que la asistieron se mostraron sorprendidos al descubrir la identidad de la artista. Uno de ellos le confesó que habían asistido horas antes a uno de sus conciertos, lo que motivó una reacción emotiva de Henao: “Ellos venían de mi concierto. Qué lindos son los ángeles que Dios pone en nuestro camino”, escribió en otra parte de su publicación.

Tras difundir la anécdota, numerosos usuarios en redes sociales resaltaron el gesto desinteresado de la familia y celebraron la cercanía de la cantante con su público.

“Mi admiración más grande para ella, no tenía la necesidad de bajarse y aún así lo hizo por agradecimiento”, “Cuántos quisiéramos que nos pasara esto ❤️😍“, ”Eres hermosa y tienes un gran corazón 👏“, ”Hermosa mi reina 👑 te amo", dicen las redes sociales.

Los seguidores que la auxiliaron descubrieron con sorpresa que asistían a la misma artista a la que horas antes habían visto en concierto - crédito @arelyshenao/ Instagram

Arelys Henao enternece a sus seguidores al cortar el cabello a su mamá por su cumpleaños 80

Arelys Henao, conocida como “la reina de la música popular”, conmovió a sus seguidores al compartir un emotivo gesto dedicado a su madre, Ana María Pérez, quien celebró su cumpleaños número 80.

La cantante publicó en sus redes sociales un video en el que aparece cortándole el cabello a su mamá, una tradición que mantienen desde hace tres décadas. “No podemos llegar a los ochenta como un pollo pelón”, comentó Arelys entre risas mientras, con tijeras en mano, arreglaba el cabello de su madre, quien confía plenamente en sus manos y no permite que nadie más la peine.

“A ella siempre le gusta que yo la motile, no le gusta que nadie más lo haga y me espera el tiempo que sea”, relató la artista, despertando mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Tras el corte de cabello, la intérprete sorprendió a su madre con una serenata, reforzando el vínculo especial que las une.

Antes de alcanzar la fama en la música, Arelys Henao fue peluquera y llegó a tener su propio negocio, “El Estilo”, en su pueblo natal. La cantante ha señalado en varias ocasiones que este oficio fue una bendición que le permitió salir adelante y que aún hoy sigue siendo parte importante de su vida, sobre todo cuando se trata de consentir a su familia.

“Hoy está cumpliendo años la flor del campo, mi madre adorada, y le doy gracias a Dios por permitirle llegar a sus 80 años”, escribió Arelys en sus redes sociales, acompañando la publicación con imágenes que reflejan el amor y la dedicación hacia su mamá.

El video muestra a Arelys cortando el cabello de su mamá, una tradición que mantienen desde hace 30 años - crédito @arelyshenao/ Instagram

La relación con su madre ha sido fundamental para la artista, quien en una entrevista reveló que Ana María enfrenta una enfermedad que la lleva a “morir por segundos”. “En la muerte más larga que ha tenido, vio un paisaje así: el cielo amarillo y los árboles violetas”, narró Arelys.

A pesar de los desafíos, Ana María se mostró feliz y sonriente al lado de su hija, quien demuestra que, más allá de los escenarios y la fama, siempre encuentra tiempo para celebrar la vida en familia y devolver con pequeños gestos el amor recibido. Este momento, cargado de ternura y sencillez, reafirma que para Arelys Henao, la familia sigue siendo el centro de todo.