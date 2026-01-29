Presidente de Satena se pronunció tras accidente de aeronave en el que murieron 15 personas: inició el levantamiento de cuerpos

El mayor general Óscar Zuluaga informó que se está haciendo acompañamiento a las familias de las víctimas - crédito Redes sociales/X

El presidente de la aerolínea Satena, mayor general Óscar Zuluaga, se pronunció sobre el fatal accidente de la aeronave tipo Beechcraft de matrícula HK-4709 en la que viajaban 15 personas (13 pasajeros y dos tripulantes), registrado el 28 de enero de 2026. El avión cubría el vuelo NSE 8849 con la ruta Cúcuta - Ocaña (Norte de Santander), y era operado por la empresa Searca.

“Quiero expresar, en nombre de Satena y a título personal, nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de cada uno de los pasajeros y tripulantes que fallecieron en este trágico suceso. Nos duele profundamente cada vida perdida y nos solidarizamos con su dolor en este momento tan difícil”, expuso el presidente de la aerolínea.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zuluaga informó que desde el primer momento en el que se supo sobre el hallazgo de los restos de la aeronave, la aerolínea se puso en contacto con las familias de las víctimas, con el fin de hacer un acompañamiento. Aunado a ello, indicó que se activaron los protocolos requeridos para hacer el levantamiento de los cuerpos, tarea que está siendo adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con otras autoridades.

Los cuerpos de las víctimas del accidente serán enviados a Cúcuta - crédito Colprensa

Los cuerpos yacen en la vereda Curasica en el municipio de Playa de Belén, donde se accidentó el avión. El presidente de la junta de acción comunal de la vereda confirmó lo sucedido a las autoridades, que estaban llevando a cabo la búsqueda de la aeronave, con la cual se había perdido contacto tras la última comunicación, que se efectuó a las 11:54 a. m.

Al menos dos de los cuerpos de las víctimas ya fueron recuperados por las autoridades y trasladados a la cabecera municipal de Palya de Belén, trayecto que tarda al menos 45 minutos.

“Ya en estos momentos me están reportando que hay dos cuerpos que llegaron a la cabeza de La Playa en unos vehículos de unas funerarias, para poderlos trasladar de manera inmediata a Cúcuta, que hay un equipo de forenses y de Medicina Legal para poder avanzar en las investigaciones”, explicó el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, en conversación con Noticias Caracol.

Al menos dos de los cuerpos ya fueron trasladados a la cabecera municipal de La Playa - crédito Colprensa

Se presume que uno de los cuerpos que ya fueron recuperados es el del representante a la Cámara Diógenes Quintero, que es uno de los políticos del país que falleció en el accidente. Sin embargo, se esperan los resultados de los análisis forenses, en los que se determinará la identidad de los cadáveres.

El presidente de Satena aclaró que, a medida que vayan avanzando las investigaciones sobre lo ocurrido, se irá informando a la ciudadanía a través de los canales oficiales de las autoridades competentes.

“Hemos dispuesto todos nuestros recursos para la atención a las familias afectadas y estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Es importante señalar que los hechos que actualmente son materia de investigación, por lo que no podemos dar información diferente a la expuesta”, detalló.

La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

El funcionario concluyó con un sentido mensaje de condolencias. “Hoy, como país, estamos de luto. Honramos la memoria de quienes perdieron la vida y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la responsabilidad en el acompañamiento humano que siempre ha caracterizado a Satena”, añadió.

Los nombres de todos los pasajeros y tripulantes de la aeronave

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía (exconcejal de Ocaña)

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón

Diógenes Quintero Amaya (representante a la Cámara)

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo Salazar (candidato a la curul de paz en el Congreso)

Maira Alejandra Sánchez Criado

Capitán Miguel Vanegas

Capitán José de la Vega

Este es el listado completo de las víctimas de avión siniestrado en zona del Catatumbo - crédito Satena