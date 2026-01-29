Colombia

Presidente de Satena se pronunció tras accidente de aeronave en el que murieron 15 personas: inició el levantamiento de cuerpos

Entre las víctimas hay tres políticos: el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo Salazar y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco

Guardar
El mayor general Óscar Zuluaga informó que se está haciendo acompañamiento a las familias de las víctimas - crédito Redes sociales/X

El presidente de la aerolínea Satena, mayor general Óscar Zuluaga, se pronunció sobre el fatal accidente de la aeronave tipo Beechcraft de matrícula HK-4709 en la que viajaban 15 personas (13 pasajeros y dos tripulantes), registrado el 28 de enero de 2026. El avión cubría el vuelo NSE 8849 con la ruta Cúcuta - Ocaña (Norte de Santander), y era operado por la empresa Searca.

“Quiero expresar, en nombre de Satena y a título personal, nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de cada uno de los pasajeros y tripulantes que fallecieron en este trágico suceso. Nos duele profundamente cada vida perdida y nos solidarizamos con su dolor en este momento tan difícil”, expuso el presidente de la aerolínea.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Zuluaga informó que desde el primer momento en el que se supo sobre el hallazgo de los restos de la aeronave, la aerolínea se puso en contacto con las familias de las víctimas, con el fin de hacer un acompañamiento. Aunado a ello, indicó que se activaron los protocolos requeridos para hacer el levantamiento de los cuerpos, tarea que está siendo adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en coordinación con otras autoridades.

Los cuerpos de las víctimas
Los cuerpos de las víctimas del accidente serán enviados a Cúcuta - crédito Colprensa

Los cuerpos yacen en la vereda Curasica en el municipio de Playa de Belén, donde se accidentó el avión. El presidente de la junta de acción comunal de la vereda confirmó lo sucedido a las autoridades, que estaban llevando a cabo la búsqueda de la aeronave, con la cual se había perdido contacto tras la última comunicación, que se efectuó a las 11:54 a. m.

Al menos dos de los cuerpos de las víctimas ya fueron recuperados por las autoridades y trasladados a la cabecera municipal de Palya de Belén, trayecto que tarda al menos 45 minutos.

Ya en estos momentos me están reportando que hay dos cuerpos que llegaron a la cabeza de La Playa en unos vehículos de unas funerarias, para poderlos trasladar de manera inmediata a Cúcuta, que hay un equipo de forenses y de Medicina Legal para poder avanzar en las investigaciones”, explicó el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, en conversación con Noticias Caracol.

Al menos dos de los
Al menos dos de los cuerpos ya fueron trasladados a la cabecera municipal de La Playa - crédito Colprensa

Se presume que uno de los cuerpos que ya fueron recuperados es el del representante a la Cámara Diógenes Quintero, que es uno de los políticos del país que falleció en el accidente. Sin embargo, se esperan los resultados de los análisis forenses, en los que se determinará la identidad de los cadáveres.

El presidente de Satena aclaró que, a medida que vayan avanzando las investigaciones sobre lo ocurrido, se irá informando a la ciudadanía a través de los canales oficiales de las autoridades competentes.

“Hemos dispuesto todos nuestros recursos para la atención a las familias afectadas y estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Es importante señalar que los hechos que actualmente son materia de investigación, por lo que no podemos dar información diferente a la expuesta”, detalló.

La Aeronáutica Civil confirmó el
La Aeronáutica Civil confirmó el hallazgo del avión Beechcraft 1900 de Satena en La Playa de Belén; los 15 ocupantes fallecieron - crédito redes sociales

El funcionario concluyó con un sentido mensaje de condolencias. “Hoy, como país, estamos de luto. Honramos la memoria de quienes perdieron la vida y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la responsabilidad en el acompañamiento humano que siempre ha caracterizado a Satena”, añadió.

Los nombres de todos los pasajeros y tripulantes de la aeronave

  • Natalia Cristina Acosta Salcedo
  • María Torcoroma Álvarez Barbosa
  • Maira Alejandra Avendaño Rincón
  • María del Carmen Díaz Rodríguez
  • Anirley Julio Osorio
  • Juan David Pacheco Mejía (exconcejal de Ocaña)
  • Karen Liliana Parales Vera
  • Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón
  • Diógenes Quintero Amaya (representante a la Cámara)
  • Anayisel Quintero
  • Gineth Rincón
  • Carlos Salcedo Salazar (candidato a la curul de paz en el Congreso)
  • Maira Alejandra Sánchez Criado
  • Capitán Miguel Vanegas
  • Capitán José de la Vega
Este es el listado completo
Este es el listado completo de las víctimas de avión siniestrado en zona del Catatumbo - crédito Satena

Temas Relacionados

Accidente OcañaAccidente en ColombiaÓscar ZuluagaPresidente de SatenaSatenaOcañaCúcutaDiogenes QuinteroColombia-Noticias

Más Noticias

‘The Rip’ arrasa en Netflix: El thriller de Ben Affleck y Matt Damon que lidera el Top 10 en Colombia

¿No sabes que ver? Con estas historias, Netflix espera mantener su cuota de mercado, incluyendo filmes desde acción y aventura, hasta ciencia ficción y suspenso

‘The Rip’ arrasa en Netflix:

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano y Miryam ya no ocultan su amor en la competencia

Los participantes se mostraron mucho más cerca, sin importar que estaban en la misma habitación que sus compañeros

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano y

Dane abrió el primer ciclo de cursos virtuales gratuitos para 2026 con enfoque en gestión estadística: así puede inscribirse

La nueva etapa formativa abre oportunidades inéditas para quienes buscan mejorar habilidades en análisis de datos, metodologías actuales y marcos de calidad en sectores públicos y privados del país

Dane abrió el primer ciclo

Ni el dólar ni la bolsa convencen a J.P. Morgan: Colombia sigue fuera de los mercados recomendados

Pese al buen desempeño del peso y de la bolsa, el banco estadounidense mantuvo su calificación de “infraponderado” para Colombia, citando riesgos fiscales, inflación persistente, tasas de interés al alza e incertidumbre política

Ni el dólar ni la

Iván Cepeda confesó que buscará la continuidad del Gobierno Petro si llega a la Casa de Nariño: “Se trata de elegirme como el digno sucesor”

El senador de la República por el Pacto Histórico anunció que su proyecto político prioriza la entrega de tierras y la implementación de transporte ferroviario en el departamento del Huila

Iván Cepeda confesó que buscará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Deportes

La historia oculta: James Rodríguez

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League