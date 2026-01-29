Gobierno extiende tres meses el servicio militar obligatorio y suma 22.000 efectivos por las elecciones

De cara a las elecciones, el Gobierno decidió ampliar el servicio militar obligatorio por tres meses- crédito Ejército Nacional

En el encuentro denominado Plan Democracia, que contó con la participación del procurador Gregorio Eljach y el registrador nacional, Hernán Penagos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la extensión por tres meses del servicio militar obligatorio

Con esta medida, las Fuerzas Armadas contarán con un incremento cercano a 22 mil efectivos adicionales, lo que permitirá fortalecer la presencia militar durante el proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel