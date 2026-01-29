Gobierno extiende tres meses el servicio militar obligatorio y suma 22.000 efectivos por las elecciones

En el encuentro denominado Plan Democracia, que contó con la participación del procurador Gregorio Eljach y el registrador nacional, Hernán Penagos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la extensión por tres meses del servicio militar obligatorio
Con esta medida, las Fuerzas Armadas contarán con un incremento cercano a 22 mil efectivos adicionales, lo que permitirá fortalecer la presencia militar durante el proceso electoral.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Más Noticias
Roy Barreras ya se encuentra en Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno
El candidato presidencial busca explorar coincidencias políticas y conocer la postura de la bancada republicana frente a Colombia
Estas serán las funciones del nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares: tendrá tres direcciones
La administración de Gustavo Petro oficializó una reestructuración para fortalecer la atención a los migrantes y colombianos en el exterior, incluyendo nuevas direcciones y autonomía financiera para el programa ‘Colombia Nos Une’ a partir de 2027
‘Julito’, el sicario que desde los 10 años comenzó a delinquir y es calificado como uno de los más mortíferos en Bucaramanga
Al menor de edad acusado de ser un “gatillero frío, metódico y letal” se le atribuye, entre otros crímenes, el homicidio de su expareja sentimental
Estas son las dos variedades de papa colombiana que están entre las mejores del mundo, según Taste Atlas
Estos tubérculos destacaron por su textura, aporte nutricional y versatilidad dentro de la gastronomía colombiana
La reciente afirmación de Gustavo Petro sobre las causas del hurto de celulares en Bogotá desató polémica: “Es por amor”
Las declaraciones realizadas por el mandatario durante la firma del comodato del hospital San Juan de Dios generaron un debate nacional y respuestas críticas de figuras públicas y redes sociales
MÁS NOTICIAS