Colombia

Gobierno extiende tres meses el servicio militar obligatorio y suma 22.000 efectivos por las elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la medida, lo que permitirá sumar efectivos adicionales para garantizar la seguridad durante el proceso electoral

Guardar
De cara a las elecciones,
De cara a las elecciones, el Gobierno decidió ampliar el servicio militar obligatorio por tres meses- crédito Ejército Nacional

En el encuentro denominado Plan Democracia, que contó con la participación del procurador Gregorio Eljach y el registrador nacional, Hernán Penagos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la extensión por tres meses del servicio militar obligatorio

Con esta medida, las Fuerzas Armadas contarán con un incremento cercano a 22 mil efectivos adicionales, lo que permitirá fortalecer la presencia militar durante el proceso electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Servicio militarElecciones ColombiaMinistro de DefensaPedro SánchezElecciones 2026Incremento servicio militar

Más Noticias

Roy Barreras ya se encuentra en Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

El candidato presidencial busca explorar coincidencias políticas y conocer la postura de la bancada republicana frente a Colombia

Roy Barreras ya se encuentra

Estas serán las funciones del nuevo Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares: tendrá tres direcciones

La administración de Gustavo Petro oficializó una reestructuración para fortalecer la atención a los migrantes y colombianos en el exterior, incluyendo nuevas direcciones y autonomía financiera para el programa ‘Colombia Nos Une’ a partir de 2027

Estas serán las funciones del

‘Julito’, el sicario que desde los 10 años comenzó a delinquir y es calificado como uno de los más mortíferos en Bucaramanga

Al menor de edad acusado de ser un “gatillero frío, metódico y letal” se le atribuye, entre otros crímenes, el homicidio de su expareja sentimental

‘Julito’, el sicario que desde

Estas son las dos variedades de papa colombiana que están entre las mejores del mundo, según Taste Atlas

Estos tubérculos destacaron por su textura, aporte nutricional y versatilidad dentro de la gastronomía colombiana

Estas son las dos variedades

La reciente afirmación de Gustavo Petro sobre las causas del hurto de celulares en Bogotá desató polémica: “Es por amor”

Las declaraciones realizadas por el mandatario durante la firma del comodato del hospital San Juan de Dios generaron un debate nacional y respuestas críticas de figuras públicas y redes sociales

La reciente afirmación de Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

EE. UU. confirmó recompensa de

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Valentino arremetió contra Alejandro Estrada

Valentino arremetió contra Alejandro Estrada y lo amenazó en ‘La casa de los famosos’: “Esto es guerra declarada”

J Balvin recuerda sus inicios como telonero de Pasabordo: “No me pagaban, me daban un sándwich y un jugo”

Sofía Jaramillo compartió detalles de su adolescencia y los retos familiares que marcaron su vida: “Mi mamá me saca de la casa a los 15 años”

Shakira rompió nuevo récord: tiene la gira más exitosa en la historia de la música latina, superando los 400 millones de dólares

Yeferson Cossio explicó que se quedó por fuera de ‘La casita’ en el concierto de Bad Bunny, a pesar de ofrecer $20 millones: “Una mier...”

Deportes

Director deportivo de Millonarios se

Director deportivo de Millonarios se refirió a la salida de Hernán Torres del cuadro azul: “Es una lástima”

Camila Osorio clasificó a su primera semifinal de un torneo WTA en 2026: enfrentará a una argentina por un cupo en la final

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Inter Miami ya está viviendo el duelo contra Atlético Nacional: “Sabemos que es el equipo más fuerte de Colombia”

El colombiano Gustavo Puerta pasaría de la segunda división de España, a histórico del fútbol italiano: esto se sabe