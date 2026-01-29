Colombia

Este es el Pico y Placa en Medellín para este jueves 29 de enero

Cuáles son los autos que que no pueden transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Guardar
El Pico y Placa aplica
El Pico y Placa aplica de lunes a viernes (Infobae)

Debido a los recientes cambios en la aplicación del programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa, es importante conocer cuáles autos no tienen permitido transitar este jueves 29 de enero en Medellín.

La Secretaría de Movilidad de Medellín detalla que la restricción vehicular depende de la terminación de la placa del automóvil, del tipo de vehículo, el día de la semana y hasta de la hora.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 0, 2,.

Particulares: 0, 2,.

Taxis: 2,, .

Transporte de carga: No aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Medellín)

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el segunfo semestre del 2025.

La nueva rotación de la restricción vehícular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y PlacaMedellinPico y placa MedellínRestricciones de movilidadcarroscolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Gustavo Petro puso al Banco de la República en la mira por supuesto oro perdido en el país: “No propongo una tontería”

Luego de que se presentara una significativa alza en el precio del oro, el presidente optó por responsabilizar al Emisor de no llevar a cabo un control en el registro del metal

Gustavo Petro puso al Banco

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

Un Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, puso a Westcol y Luisa Castro en el centro de la conversación digital, avivando las teorías de sus seguidores

Westcol y Luisa Castro juntos:

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz, Yandel Sinfónico y DJ Snake son algunos de los principales atractivos del evento que tendrá lugar en el estadio Atanasio Girardot el 2 de mayo

La Solar Medellín 2026 dio

Exregistrador advirtió que un “altísimo” porcentaje de personas decide por quién votar el mismo día de las elecciones

Alfonso Portela afirmó que, incluso faltando tres meses para los comicios, más del 80% de los electores no suele tener claro su voto

Exregistrador advirtió que un “altísimo”

Descubra estas cinco recetas de ensaladas frescas en las que el maní es protagonista

Se trata de un recorrido por preparaciones exquisitas e innovadoras, donde el contraste de sabores resalta la tradición y el toque local en cada bocado

Descubra estas cinco recetas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Westcol y Luisa Castro juntos:

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Laura Tobón reconoció que siente rencor hacia su mamá y desató opiniones en redes sociales: “Escogía los hombres más tóxicos”

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, recordó los atuendos que utilizó en las galas de los Grammy: “Esta vez voy a ir divina”

Deportes

Millonarios vs. Medellín: las razones

Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios