Duque salió al paso de las declaraciones de Gustavo Petro y calificó la detención del dictador Nicolás Maduro como un “acto legal y valiente”

Las diferencias entre Gustavo Petro e Iván Duque sobre el tema Venezuela volvieron a alimentar la polémica en las plataformas digitales - crédito Iván Duque y Presidencia

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, ocurrida en la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, continúa causando fuertes reacciones a casi un mes de haberse efectuado el operativo por tropas de los Estados Unidos. No solo a favor de la incursión armada de efectivos de las fuerzas especiales, que en tiempo récord lograron llevarse a este personaje del Fuerte Tiuna, en donde se refugiaba con su esposa y cómplice, Cilia Flores.

Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, exigió a Estados Unidos que el exjefe del régimen sea devuelto a su país para enfrentar a la justicia local, el exmandatario Iván Duque Márquez calificó la operación como “legal y valiente” y la consideró un paso clave para la seguridad regional. Con ello, le respondió al primer mandatario, que encendió una vez más la polémica en la víspera de la esperada reunión con el presidente norteamericano Donald Trump.

En diálogo con Radio Panamá, Duque defendió la operación internacional que terminó con la detención y extradición de Maduro, al considerarla un procedimiento legítimo y respaldado por la justicia estadounidense y países latinoamericanos aliados. “Lo que se hizo en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia fue legal, valiente y un verdadero gesto de solidaridad con América Latina”, sostuvo el exmandatario colombiano.

El dictador Nicolás Maduro fue extraditado a Estados Unidos, en donde ya responde por delitos relacionados con el narcotráfico - crédito @realDonaldTrump/The Truth Social

Para el exjefe de Estado, la detención del dictador representa mucho más que un cambio político en Venezuela. “Nicolás Maduro no solamente era el equivalente de un (Slobodan) Milosevic en nuestra región, de un criminal de lesa humanidad y un violador sistemático de los derechos humanos, sino que también era una cabeza fundamental en una estructura criminal que venía haciéndole daño a varios países”, afirmó el político de derecha, de 49 años.

Duque Márquez, que intervino durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en el istmo, agregó que el territorio venezolano funcionaba como “santuario” para organizaciones armadas como las disidencias de las Farc, como la Segunda Marquetalia, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que representaba un riesgo para la seguridad de toda la región, en medio de la lucha frontal contra el terrorismo desde Washington.

“Creo que haber hecho una operación de precisión legitimada por todas las determinaciones de la justicia de los Estados Unidos y respaldada también por varios países latinoamericanos que entienden que liberar a la región de ese sátrapa era fundamental para la seguridad hemisférica”, reiteró el expresidente, que tuvo las riendas de su país entre 2018 y 2022, justo antes de que llegara al poder Petro, del que ha expresado serios cuestionamientos.

Donald Trump protagonizó uno de los hechos más impactantes del último tiempo en la región, al ordenar la extracción de Nicolás Maduro - crédito Infobae

Iván Duque pidió una reconstrucción democrática en Venezuela

Más allá de la captura, Duque planteó la necesidad de un proceso de reconstrucción institucional en Venezuela, llamando a los países democráticos de la región a involucrarse en la transición. “Ahora lo que tenemos que buscar es que los países latinoamericanos que defienden la carta democrática, países como Panamá, también hagan parte del grupo de observación de la reconstrucción de Venezuela”, manifestó el exmandatario al citado medio de comunicación.

En esa línea, propuso que se elimine el aparato represivo que opera al otro lado de la frontera y que en consecuencia se liberen todos los presos políticos. “Se permita el retorno de los líderes de la oposición y se pueda eventualmente construir una junta de unidad nacional donde esté presente también María Corina Machado, Edmundo González, y que permita, a partir de ahí, forjar todo lo que es el restablecimiento de un sistema electoral creíble“, añadió Duque.

A su vez, y en medio de las reformas institucionales, el expresidente pidió que exista una reingeniería de las Fuerzas Militares de Venezuela, para que ya no tengan, según él, “ese mando descentralizado con actividades criminales”, sino que se apeguen nuevamente a “una leal subordinación a la Constitución y la ley”. Del mismo modo, destacó el papel de Estados Unidos y el contexto histórico en el que se produjo la operación, que ha derivado en otra serie de cambios.

“Estados Unidos ahora, en cabeza del director (Marco) Rubio (secretario de Estado), y del subsecretario (John) Bass, y también de otras figuras de la administración, del presidente JD Vance, tiene la oportunidad de ayudar a que Venezuela se convierta en un faro de la democracia justo en el año donde Estados Unidos está celebrando doscientos cincuenta años de la Acta de Independencia”, puntualizó en sus afirmaciones el exjefe de Estado a Radio Panamá.

El presidente colombiano exige que Nicolás Maduro sea entregado a la justicia venezolana, en la antesala de su encuentro con el mandatario estadounidense - crédito X

Petro exige que Maduro sea juzgado en Venezuela

La postura de Duque se conoció un día después de que Petro solicitó a EE. UU. que devuelva a Maduro a Caracas para enfrentar la justicia venezolana, al rechazar cualquier tipo de intervención militar extranjera. “Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo. Son iguales. Pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, declaró el 27 de enero.

En el mismo evento, el primer mandatario criticó la actuación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y defendió una perspectiva latinoamericana sobre la justicia internacional. “La humanidad hermana, y se lo diré, la hermandad humana supera la ONU de estados, no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio. Porque Naciones Unidas se acaba, porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”, puntualizó Petro en su discurso.