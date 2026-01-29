Colombia

Capturan a Saúl Duarte, cantante de cumbia señalado de intentar asesinar a su expareja, porque se negó a retomar la relación

La detención del también exaspirante al Concejo, en la noche del miércoles 28 de enero, en el barrio Campo Hermoso, se registró luego de días de ausencias y evasiones a la justicia por las denuncias en su contra

Las autoridades reportaron que la agresión ocurrió después de que la afectada acudió a una cita con su anterior pareja, quien ya tenía registros por hechos similares -crédito Policía Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de Saúl Duarte Naranjo, cantante de cumbia y exaspirante al Concejo, en el barrio Campo Hermoso, en una diligencia judicial reportada en la noche del miércoles 28 de enero de 2026, tras una orden judicial emitida por las denuncias de tentativa de feminicidio contra su expareja, Natalie Alexandra Pérez Navarro.

El arresto estuvo a cargo de agentes del Grupo de Homicidios de la Sijín, que trasladaron al detenido para ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías.

La investigación señala a Duarte Naranjo como presunto responsable de dos ataques con cuchillo contra Pérez Navarro, hechos que han generado indignación en la capital santandereana.

Natalie Alexandra Pérez Navarro denunció
Natalie Alexandra Pérez Navarro denunció a su pareja, el cantante Saúl Duarte Naranjo, por agresión con arma blanca y golpes en el rostro - crédito Saúl Naranjo/Facebook - Colprensa

La víctima, de 40 años, en varias entrevistas concedidas a medios de comunicación, denunció haber soportado un ciclo de violencia física, verbal y psicológica durante cuatro años de relación. “Me cansé de los malos tratos y terminé la relación, pero él no lo aceptó. No ha querido entender que cuando una mujer dice no, es no. Ya no estamos en las épocas de las cavernas”, relató Pérez Navarro a Vanguardia.

De acuerdo con su denuncia, el primer ataque ocurrió el 22 de agosto de 2025 en el barrio La Cumbre, en Floridablanca (Santander), donde la mujer recibió una puñalada en el tórax que requirió ocho puntos de sutura.

Tras interponer la denuncia y obtener una medida de alejamiento, la víctima describió un cambio radical en su vida, marcada por el temor constante a nuevos episodios de violencia.

Pese a la restricción, Duarte Naranjo insistió en buscar a la víctima con presuntos chantajes. El 6 de enero, luego de que él la contactara con mensajes insistentes sobre su estado emocional, ella aceptó el encuentro.

Natalie Alexandra Pérez Navarro relató
Natalie Alexandra Pérez Navarro relató que la discusión se originó por celos y derivó en un ataque físico con arma cortopunzante - crédito Saúl Duarte/Facebook

Accedí a hablar porque me decía que estaba mal, que se iba a matar, que sufría de depresión, que quería mi perdón, que deseaba que las cosas fueran como antes, llorando”, expresó la afectada al medio citado.

El encuentro tuvo lugar en el Parque de la Vida, en Campo Hermoso, donde el agresor la atacó nuevamente tras la negativa de retomar la relación. Según la denuncia, Duarte Naranjo la sujetó por el cuello y la amenazó: “Primero intentó asfixiarme, después sacó el cuchillo y dijo que yo me iba a morir hoy y que no le importaba”.

La víctima recibió cinco heridas en el tórax y logró trasladarse por sus propios medios a la Clínica Chicamocha, donde fue atendida y dada de alta la misma noche.

La Patrulla Púrpura de Bucaramanga asumió el acompañamiento del caso, activando la ruta de atención para víctimas de violencia de género y apoyando el proceso judicial.

El hombre al parecer tendría
El hombre al parecer tendría un historial de violencia intrafamiliar - crédito Saúl Duarte/Facebook

Entre tanto, según detalló Caracol Radio, el historial de Duarte Naranjo incluiría ya una investigación por feminicidio en 2025, y tendría antecedentes por violencia intrafamiliar en 2023 y por inasistencia alimentaria en 2010.

Las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier caso de violencia de género o intrafamiliar a través de los canales oficiales, como la línea 155 o el 123, para activar la protección institucional y atender oportunamente a mujeres en riesgo.

De acuerdo con Te lo informa Santander, Saúl Duarte Naranjo fue candidato al Concejo de Bucaramanga en 2019 y 2023 por el partido ADA, sin lograr ocupar una curul en ambas ocasiones.

Además, ejercía como contratista de la Secretaría del Interior de Floridablanca, desempeñándose como gestor de convivencia. Su vinculación con el ámbito político e institucional amplifica la repercusión del caso, dado que ocupaba funciones asociadas a la promoción de la convivencia ciudadana, mientras enfrentaba graves señalamientos por violencia de género y antecedentes judiciales.

