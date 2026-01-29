Aportes a seguridad social en febrero: trabajadores por prestación de servicios enfrentarán nuevos valores en 2026

| crédito iStock

De acuerdo con información publicada por Semana, las personas vinculadas mediante contratos por prestación de servicios o que laboran como independientes deberán realizar en febrero los pagos correspondientes a seguridad social, en cumplimiento de las normas vigentes sobre salud, pensión y riesgos laborales en Colombia.

El ajuste se da en un contexto marcado por **el incremento del 23 % del salario mínimo para 2026, lo que impactó directamente los montos que deben consignar quienes no cuentan con un contrato laboral tradicional. Este aumento generó variaciones en los valores base sobre los cuales se calculan las cotizaciones obligatorias.

Según el marco normativo vigente, los aportes a salud presentan diferentes porcentajes, dependiendo del nivel de ingreso y del régimen de cotización. La Ley 2294 de 2023 estableció que los descuentos pueden ser del 4 %, 10 % o 12 %, de acuerdo con el monto sobre el cual se realice la cotización.

- crédito Freepik

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de los trabajadores con contrato laboral y prestaciones asociadas al salario mínimo, Semana indicó que del ingreso mensual se descuentan $139.750, valor que se distribuye entre el sistema de salud y el fondo de pensiones al que se encuentre afiliado el empleado. Este descuento se aplica de manera directa a la nómina.

Sin embargo, la situación es distinta para quienes trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios. Estos trabajadores deben asumir de forma independiente el pago completo de sus aportes a seguridad social y realizar las consignaciones mensuales correspondientes para mantenerse al día con el sistema.

En cuanto al aporte a salud, que corresponde al 12,5 % de la base de cotización, los valores registraron un incremento entre 2025 y 2026. El pago pasó de $177.938 en 2025 a $218.863 en 2026, reflejando el efecto directo del ajuste salarial.

Para el aporte a pensión, fijado en el 16 %, los montos también aumentaron. Mientras que en 2025 el valor era de $227.760, para 2026 el pago obligatorio ascendió a $280.145, según los cálculos expuestos en el reporte.

En el caso de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), el porcentaje aplicado es del 0,522 %. Esto significó que el aporte pasó de $7.431 en 2025 a $9.140 en 2026, valor que debe ser cancelado junto con los demás componentes de la seguridad social.

La suma de estos conceptos llevó a que el total de los pagos en seguridad social para trabajadores independientes aumentara de forma significativa. En 2025, el monto global era de $413.129, mientras que para 2026 el valor total ascendió a $508.148, de acuerdo con las cifras divulgadas.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

Semana señaló que las personas que trabajan por prestación de servicios están obligadas no solo a efectuar los pagos, sino también a conservar los comprobantes que acrediten el cumplimiento de estas obligaciones. Estos soportes pueden ser requeridos en procesos contractuales o de verificación por parte de las autoridades competentes.

Además, el incumplimiento en los pagos puede generar intereses, lo que incrementa el valor de la deuda y complica la regularización posterior de los aportes. Por ello, los plazos y fechas establecidas adquieren relevancia para quienes deben realizar las consignaciones de manera directa.

En relación con la afiliación pensional, el artículo explicó que las personas que no tengan claridad sobre el fondo de pensiones al que pertenecen pueden consultar esta información a través del Registro Único de Afiliados. Este sistema concentra los datos de los ciudadanos que han sido afiliados a los distintos fondos del país.

La consulta se puede realizar ingresando al portal correspondiente, donde con el número de cédula y el nombre completo es posible conocer el fondo de pensiones asignado y el estado de la afiliación. Adicionalmente, los fondos reportan periódicamente los ingresos y aportes para mantener actualizado el historial.

Finalmente, Semana recordó que la revisión del historial laboral es una práctica necesaria para verificar que los aportes realizados coincidan con los períodos efectivamente trabajados, lo que permite identificar posibles inconsistencias en semanas cotizadas o valores reportados dentro del sistema pensional.