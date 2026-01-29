Por amenazas a profesores y directivos suspenden actividades en un colegio en Medellín: les enviaron balas entre unas cartas

Siete profesores y miembros del equipo directivo han recibido amenazas en la Institución Educativa El Pinal, situación que obligó al cierre temporal del colegio - crédito Institución Educativa El Pinal Medellín/Facebook

El colegio El Pinal, situado en la comuna 8 de Medellín, permanece con las aulas vacías mientras el resto de la ciudad ya retomó el calendario escolar. La razón: amenazas directas a su equipo docente y administrativo mantienen en vilo a toda la comunidad educativa.

El profesor de lengua castellana, Carlos Eduardo Vargas, relató la gravedad de la situación. “Estas amenazas han llegado por medio de cartas; las dos primeras amenazas, a los dos profesores, llegaron unas cartas acá al colegio; un tipo llegó y dejó las cartas ahí en la noche”, expresó al medio regional Telemedellín.

La intimidación ha escalado en métodos y destinatarios. Vargas detalló que, en al menos un caso, “el padre de familia hizo las amenazas directamente a ella por WhatsApp”.

Además, las últimas cartas incluían un mensaje siniestro: “Venían también cuatro casquillos de balas en las cartas amenazando a cuatro funcionarios de acá”.

El cierre de la Institución Educativa El Pinal afecta a familias de la Comuna 8 y pone en riesgo la continuidad escolar y la seguridad del personal académico - crédito Institución Educativa El Pinal Medellín/Facebook

Ante este clima, dos profesores se vieron obligados a abandonar la institución y buscar reubicación en otras zonas de la ciudad. Las amenazas, coinciden los docentes, suelen ser consecuencia de decisiones académicas como la pérdida de año, llamados de atención o conflictos cotidianos.

Desde la visión de los padres, el impacto de la violencia se siente con fuerza. Yamile Loiaza lamentó la situación y advirtió: “Golpea a toda la comunidad por los impactos que generan en el proceso educativo de más de 1.300 estudiantes”, advirtiendo además sobre el mal precedente de recurrir a la violencia para resolver desacuerdos en un entorno que debería ser formativo.

Frente a la crisis, la Secretaría de Educación de Medellín organizó una respuesta coordinada.

El subsecretario de prestación de servicio educativo, Jorge Iván Ríos, explicó: “Hemos creado una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y Educación, para ordenar uno a uno las acciones que debemos hacer en el territorio y dentro de la institución”.

Las amenazas contra docentes surgieron tras decisiones académicas y sanciones disciplinarias que generaron represalias por parte de algunas familias - créditoInstitución Educativa El Pinal Medellín/Facebook

La comunidad espera ahora que estas acciones puedan devolver la tranquilidad a las aulas y reanudar pronto el ciclo escolar en El Pinal.

Otro caso de amenaza en colegio: esto se sabe del caso

La comunidad educativa de la Institución Educativa Alcaldía de Medellín, ubicada en Belén Rincón, enfrentó una situación de alerta tras conocerse amenazas de muerte dirigidas a una docente y a su familia. Este episodio, ocurrido a finales de 2025, llevó a estudiantes, padres y directivos a tomar postura de manera inmediata.

Las amenazas, según trascendió entonces, hacían referencia a un presunto mal trato por parte de la profesora hacia sus alumnos. Sin embargo, padres de familia, estudiantes y las propias directivas respondieron de manera unánime, descartando de plano tales acusaciones.

El ambiente se tensó aún más cuando las pesquisas apuntaron a la participación de un combo delincuencial local en los hechos. La intención, afirmaron fuentes cercanas al caso, sería la de “generar inestabilidad en la institución, amenazando a la docente”.

La Secretaría de Educación de Medellín activó un protocolo de acompañamiento y trabaja junto a otras secretarías para buscar soluciones integrales al problema - crédito Colprensa

Ante la gravedad de la situación, la comunidad educativa advirtió sobre la posibilidad de cesar actividades como medida de protesta y protección. A pesar del temor generado, el respaldo hacia la docente resultó ser contundente y transversal en la institución.

La Institución Educativa Campo Valdés, ubicada en la Comuna 4, enfrentó en 2022 una situación alarmante que puso en riesgo la vida de su personal docente. Durante varias semanas, circularon panfletos anónimos dirigidos a los educadores, en los que se les amenazaba de muerte.

El clima de temor se agravó cuando dos profesores sufrieron intimidaciones aún más graves al ser apuntados con armas de fuego al salir del colegio. Estos hechos se inscriben en una secuencia de amenazas masivas a docentes, similares a las que recientemente se han presentado en El Pinal.