Youtuber europeo fue invitado por el Inpec para el operativo sorpresa en La Picota: de quién se trata

Periodistas fueron testigos de cómo es una requisa sorpresa por parte del Inpec

El 28 de enero, el Inpec y el Ministerio de Justicia llevaron a cabo un operativo sorpresa en 124 prisiones de Colombia, en donde requisaron las celdas de más de 20.000 reclusos.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informaron que en el operativo se incautaron 1.320 celulares, 1.700 tarjetas SIM, 480 armas blancas, más de 27 kilos de drogas y 620 litros de licor.

Además, se decomisaron aproximadamente 13 millones de pesos en efectivo. La intervención se desarrolló durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de enero, con el objetivo de recuperar el control en los centros penitenciarios y fortalecer los sistemas de inhibidores de señal, inactivos desde 2012. Toda la información recolectada fue remitida a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Hubo un invitado sorpresa en el operativo

El Inpec permitió que prensa y el creador de contenido fueran testigos de la requisa en un pabellón

Con el objetivo de mostrar el trabajo de los guardianes y cómo se llevó a cabo la intervención a nivel nacional, el Inpec invitó a varios medios de comunicación para ser testigos de la requisa ejecutada en el pabellón 34 de La Picota; sin embargo, en el sitio estuvo presente uno de los youtubers más reconocidos en el oriente de Europa. Se trató del creador de contenido Alper Rende, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y acumula más de seis millones de suscriptores en YouTube.

Además del trabajo periodístico, Alper Rende grabó todo lo relacionado con el operativo realizado en el pabellón y entrevistó al director del Inpec para conocer detalles de la requisa.

En diálogo con Infobae Colombia, Rende confirmó que, tras gestionar un permiso durante varias semanas, recibió el aval del Inpec para estar presente en el operativo y documentar todo lo registrado.

El youtuber turco estuvo en el operativo llevado a cabo el 28 de enero en La Picota

¿Quién es Alper Rende?

Alper Rende es un creador de contenido digital nacido en Turquía en 1995. Su actividad principal se desarrolla en la plataforma YouTube, donde publica videos de entretenimiento, retos, bromas y experimentos sociales, logrando una audiencia considerable tanto en su país de origen como en otras regiones. Su canal, abierto en 2015, ha superado los seis millones de suscriptores, convirtiéndose en uno de los referentes de la escena digital turca.

Rende estudió Ingeniería Química en la Universidad de Kocaeli, aunque su incursión en el mundo digital lo llevó a dedicarse de lleno a la producción de contenido para internet.

Desde sus primeras publicaciones, su estilo ha estado marcado por la cercanía con su público y la búsqueda constante de formatos innovadores. En los últimos años se ha dedicado a mostrar la realidad de las personas en varias naciones.

El turco publicó fotografías del operativo en redes sociales

Además de su trabajo en YouTube, Alper Rende ha tenido presencia en otras plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte fragmentos de sus videos, imágenes de su vida cotidiana y campañas publicitarias. Su influencia se extiende a distintos grupos etarios, especialmente jóvenes y adolescentes, quienes encuentran en su contenido una fuente de entretenimiento y referencias culturales cercanas a su entorno.

Rende también ha participado en proyectos fuera del entorno digital, incluyendo apariciones en programas de televisión y colaboraciones con marcas. Su figura ha trascendido el ámbito de internet, posicionándolo como una personalidad pública en Turquía. A lo largo de su trayectoria, ha sabido adaptar su contenido a las tendencias y demandas del público, manteniendo una presencia activa y renovada en las redes sociales.

En diciembre de 2025, el contenido del turco se basó en mostrar cómo viven las personas adictas a diferentes drogas en Estados Unidos; además, adelantó que próximamente publicará un video de su experiencia en las prisiones de El Salvador.