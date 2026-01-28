Colombia

Los ‘influencers’ Los Montañeros fueron robados y amenazados por uno de sus extrabajadores: “Que si quería esas cosas, fuera a buscarlas”

Según lo denunciado, el hombre robó dinero, equipos de trabajo y ha creado cuentas en redes sociales para difamar a la familia

Los Montañeros hacen una denuncia pública contra Juan Diego Cortés Osorio, un ex-empleado que les robo y amenazo - crédito Los Montañeros

La confianza se convirtió en el peor “error” para Los Montañeros, la popular familia de creadores de contenido de Manizales, tras descubrir que un trabajador, en apenas 15 días, les robó y los amenazó.

El caso ha desbordado las redes sociales, donde la denuncia pública se viralizó en cuestión de horas, revelando la magnitud del daño sufrido.

El incidente ocurrió en uno de los restaurantes que la familia Giraldo (Alexander, Alejandro, Oswaldo y Socorro) administra en Medellín. Según su testimonio, el empleado llegó al lugar el 2 de enero, permaneció solo media hora y durante ese lapso “sacó un computador portátil, el celular de la empresa, el dinero de las ventas de días pasados, incluso las propinas de sus compañeros y se las robó”. En total, el monto del hurto ronda los 7 millones de pesos.

El trabajador, identificado por los denunciantes como Juan Diego Cortés Osorio, había sido contratado como administrador. Durante su breve estancia, generó malestar entre el equipo por su impuntualidad y ausencias.

“Había tarde el servicio y sus mismos compañeros nos ponían las quejas”, explicó la familia. La situación se tornó insostenible y, tras el robo, decidieron prescindir de sus servicios.

Los influencers denunciaron los hechos
Los influencers denunciaron los hechos ante las autoridades y redes sociales - crédito composición fotográfica

La reacción del sospechoso fue aún más alarmante. Alejandro Giraldo relató que, al intentar recuperar los objetos sustraídos: “Me dijo que si quería esas cosas, que fuera a buscarlas, que tenía unos amigos que me querían conocer”. Además de la amenaza, el extrabajador habría creado perfiles falsos en redes sociales para difamar y propagar mensajes de odio contra la familia Giraldo.

“Este sujeto nos robó, nos amenazó y ahora creó un perfil falso para difamar de nosotros. La denuncia ya está puesta en la Fiscalía, la Policía Nacional ya está al tanto de esta situación”, afirmaron en sus plataformas.

Las consecuencias digitales fueron inmediatas. El acceso al celular corporativo permitió al implicado bloquear la cuenta de TikTok de “Los Montañeros Restaurante y Cantina”, que contaba con unos 40 mil seguidores.

También utilizó los perfiles falsos para publicar textos ofensivos y atacar la reputación de los creadores. “Nos está dañando la imagen. Nosotros llevamos 7 años en redes sociales y nunca hemos tenido un problema con nadie”, lamentaron.

Según las capturas de pantalla,
Según las capturas de pantalla, Cortés Osorio habría amenazado a los creadores - crédito composición fotográfica

En el video de denuncia, que rápidamente superó 8 mil comentarios y 125 mil me gusta en Facebook, la familia dejó clara su postura: “No somos de problemas, ni polémicas, y no nos metemos con nadie, pero no podemos dejar que nuestra reputación e imagen se vea afectada por una persona así”. Explicaron que la denuncia ya está en manos de las autoridades y que esperan la devolución de sus pertenencias.

El caso no solo alertó a sus seguidores, sino que también motivó a otras personas a compartir experiencias similares con el mismo individuo. “Lleva años como estafador. Se dedica 100% a esto. No tiene escrúpulos ni límites”, denunció una usuaria en Instagram.

Relató que el hombre fingía ser funcionario bancario, ofrecía casas en “remate” inexistentes y habría estafado a diversas personas, incluso con sumas superiores a 150 millones de pesos. “Usa siempre el mismo método: dice que necesita dinero para ‘desbloquear’ otro dinero, promete devoluciones o inversiones y, mediante manipulación, logra que personas vulnerables confíen en él y le entreguen su plata”, añadió la denunciante.

La familia Giraldo insistió en que, de ocurrirles algo a ellos o a su círculo cercano, responsabilizan directamente al extrabajador. “La Policía Nacional ya nos escribió y contamos con el apoyo de ellos y esperamos que la Fiscalía General de la Nación se ponga al tanto y nos den pronta respuesta”, advirtieron.

Algunas personas han escrito a
Algunas personas han escrito a los influencers para denunciar otras conductas de Cortés Osorio - crédito composición fotográfica

El detalle de lo sustraído incluye un iPhone 12, un computador de diseño, aproximadamente 3.000.000 de pesos en efectivo de las ventas y 1.00.000 de pesos de las propinas de otros trabajadores.

Mientras la investigación avanza, la comunidad digital sigue atenta y solidaria con los creadores, quienes, pese al golpe, reiteran su compromiso con el humor y la transparencia.

