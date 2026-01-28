Colombia

Petro, en el Foro Económico Internacional, llamó a Noboa al diálogo y propuso un tribunal que evite que Maduro sea juzgado en EE. UU.

El mandatario colombiano se refirió a las relaciones entre Colombia y Ecuador en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en Panamá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo su primera intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe - crédito Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó su primera intervención durante la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se lleva a cabo en Panamá.

El mandatario colombiano se refirió a las relaciones entre Colombia y Ecuador y la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Petro hizo un llamado a su homólogo Daniel Noboa para encontrar un camino de diálogo.

El jefe de Estado señaló que una de las principales necesidades es fortalecer e incrementar la integración policial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) hizo un llamado a su homólogo Daniel Noboa para encontrar un camino de diálogo - crédito Presidencia

“Para edificaciones ya existentes, se ha trabajado en integración policial, y considero que ese es el camino adecuado. En Ipiales lo he mencionado, y puede aplicarse también en Ecuador, una de las principales fronteras del tráfico de drogas. Es imprescindible fortalecer la integración policial, no solo entre Ecuador y Colombia, que ya existe, sino ampliarla para lograr mayor eficacia, aunque existen debates sobre este tema”, expresó Gustavo Petro.

El jefe de Estado de Colombia indicó que si se cierran las vías que están construidas, existirán rutas ilegales, motivo por el cual le solicitó a su homólogo en Ecuador hablar sobre esa posibilidad.

“¿Esto es integración? ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de habilitar una carretera, señor presidente Noboa, ya que las vías están construidas. Si las cerramos, se recurrirá a rutas ilegales, atravesando a pie las quebradas y la selva. Por supuesto, también se utiliza la carretera, pero por ahí circula principalmente el trabajo y la riqueza de la región. Por eso le propongo que dialoguemos sobre esta posibilidad", afirmó Gustavo Petro.

El mandatario envió la propuesta a los países de Latinoamérica de realizar un “pacto contra las mafias”.

“En cuanto a la civilización latinoamericana, propongo un pacto contra las mafias, no contra las sustancias, que son inertes. Es un pacto por la vida y la libertad. Eso mismo le manifesté anteriormente”, expresó el presidente Petro.

En su intervención, el presidente Gustavo Petro también propuso que Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos, sea juzgado por un “tribunal de las tres Américas" y no solo por el país norteamericano.

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero de 2026 - crédito Eduardo Munoz/REUTERS

“No defiendo, como afirma mi prensa, a Maduro. Considero que debe ser juzgado por un tribunal, ya sea venezolano o de algún país de América, si llegamos a construir un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo necesario”, afirmó Gustavo Petro.

Y agregó: “La estrategia actual no ha logrado detener el narcotráfico; lo que observo es que sigue creciendo. Este fenómeno no es solo regional, presidente Noboa, es mundial, universal”.

El mandatario volvió a hablar del narcotráfico y las bandas que la conforman, asegurando que no son solo latinoamericanas, sino que se trata, según Gustavo Petro, de una organización internacional.

“La cocaína que se compra en Colombia, en la frontera con Venezuela, con Ecuador o en otros lugares, no pertenece únicamente a mafias colombianas. Ni siquiera podría afirmar que es exclusivamente de mafias latinoamericanas. Se trata de una organización internacional. Hay involucrados latinoamericanos, albaneses, franceses, suecos, alemanes, españoles, estadounidenses, mexicanos, entre otros”, señaló.

Gustavo Petro también propuso que Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos, sea juzgado por un “tribunal de las tres Américas" - crédito Ovidio González/Presidencia

Gustavo Petro aseguró que esas organizaciones internaciones son un enemigo muy poderoso, que solo se puede combatir, según el mandatario colombiano a través de la unión.

“Es un enemigo muy poderoso, que solo podemos combatir si unimos nuestras capacidades de inteligencia, y eso estamos haciendo, colaborando con las policías de esos países”.

Finamente, el presidente Petro recordó su encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, e insistió en la integración policial entre los países fronterizos.

“En Manaos, me reuní con el presidente Lula para inaugurar instalaciones destinadas a la integración policial, y considero que ese es el camino a seguir”, señaló

