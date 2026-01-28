Colombia

“Estarías cumpliendo 40 años”: el emotivo mensaje que dejó la viuda de Miguel Uribe en redes en la fecha del nacimiento del senador

Entre recuerdos y una visible expresión de duelo, Tarazona confesó que el sentido de pérdida se acentúa en fechas como esa

Guardar
María Claudia Tarazona y Miguel
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

La viuda de Miguel Uribe Tiurbay, el senador asesinado en un atentado durante un evento político el 7 de junio de 2025, dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram en el día en que su esposo habría cumplido años.

“Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”, escribió María Claudia Tarazona refiriéndose al aniversario de nacimiento del político.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre recuerdos y una visible expresión de duelo, Tarazona confesó que el sentido de pérdida se acentúa en fechas como esa. Relató: “Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti. Qué dolor tan infinito, amor lindo”. La ausencia se refleja en las imágenes y en las memorias compartidas, transformando cada celebración pasada en un recuerdo doloroso.

Refiriéndose a su deseo imposible de retroceder en el tiempo, la viuda expresó: “Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás…”.

El testimonio destaca tanto la añoranza por los días previos al atentado como la imposibilidad de volver a la vida compartida.

El luto permanece presente en cada frase de Tarazona, quien reconoció la intensidad de su dolor: “He llorado tanto, amor, he llorado tanto por ti…” Su mensaje concluyó con una súplica: “Dios, por favor, apiádate de mí 🤍🙏🦋”.

María Claudia Tarazona y el
María Claudia Tarazona y el mensaje que dejó en la fecha de cumpleaños de Miguel Uribe - crédito @maclaudiat/Instagram

Temas Relacionados

María Claudia TarazonaViuda de Miguel UribeMiguel Uribe Turbay40 añosCumpleañosMensaje de cumpleañosColombia-Noticias

Más Noticias

Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

Se trata de uno de los jugadores más destacados de la selección de Argentina, campeona del mundo en Catar 2022 y bicampeona de América tras vencer a la selección Colombia en 2024

Ángel Di María reveló los

Fiscalía abre investigación contra el exciclista Lucho Herrera por desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá

El ente acusatorio también investigará al hermano del exdeportista, que también enfrentará cargos por delitos sexuales vinculados al caso

Fiscalía abre investigación contra el

Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

La recaptura de internos procesados por delitos graves se logró mediante esfuerzos conjuntos entre Policía, Ejército y comunidad, mientras persiste la búsqueda de tres reclusos que permanecen en condición de fugitivos

Fuga en centro transitorio de

Gustavo Petro declaró el principio del fin de la Ley 100 de Álvaro Uribe y revivió un debate histórico sobre la salud en Colombia

Sus palabras reactivaron críticas que ha sostenido durante décadas contra el sistema de salud creado en 1993 y reabrieron la discusión sobre el alcance real de esa normativa

Gustavo Petro declaró el principio

Un recurso de apelación mantiene en suspenso la extradición de alias Pipe Tuluá pese al fallo de la Corte Suprema

Aunque el alto tribunal cerró la vía de la tutela, la entrega del jefe de La Inmaculada no se concreta, porque la decisión del Ejecutivo sigue abierta por un trámite administrativo que debe definir el Ministerio de Justicia

Un recurso de apelación mantiene
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirma que su tour

Shakira confirma que su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ llegará a Japón en 2026: “Nos vemos pronto”

Westcol trató de darle consejo a un seguidor para invertir el dinero que gana, pero terminó burlándose de él

Karol G, Ryan Castro y Arcángel sorprendieron con miniconcierto a los residentes de popular barrio en Medellín

Carmen Villalobos estaría soltera y este video junto a Majida Issa lo habría confirmado: “Me llegaron refuerzos”

Juanse Quintero le envió mensaje a su esposa Johanna Fadul tras verla llorando en ‘La casa de los famosos’: “Algo le está pasando”

Deportes

PSV vs. Bayern Múnich -

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ángel Di María reveló los motivos por los que no siguió en el Real Madrid: la llegada de James Rodríguez fue la principal razón

Revelan detalles de la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango como posible nuevo refuerzo de Atlético Nacional: “Pagan un cargo alto”

Así fue el primer día de Marino Hinestroza en el Vasco da Gama: habló sobre el sueño de llegar al Mundial con la selección Colombia

Camiseta del Internacional de Bogotá llegó hasta la estratósfera: imagen se hizo viral