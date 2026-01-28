“Estarías cumpliendo 40 años”: el emotivo mensaje que dejó la viuda de Miguel Uribe en redes en la fecha del nacimiento del senador

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay - crédito @maclaudiat/Instagram

La viuda de Miguel Uribe Tiurbay, el senador asesinado en un atentado durante un evento político el 7 de junio de 2025, dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram en el día en que su esposo habría cumplido años.

“Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas. No tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”, escribió María Claudia Tarazona refiriéndose al aniversario de nacimiento del político.

Entre recuerdos y una visible expresión de duelo, Tarazona confesó que el sentido de pérdida se acentúa en fechas como esa. Relató: “Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti. Qué dolor tan infinito, amor lindo”. La ausencia se refleja en las imágenes y en las memorias compartidas, transformando cada celebración pasada en un recuerdo doloroso.

Refiriéndose a su deseo imposible de retroceder en el tiempo, la viuda expresó: “Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo. Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás…”.

El testimonio destaca tanto la añoranza por los días previos al atentado como la imposibilidad de volver a la vida compartida.

El luto permanece presente en cada frase de Tarazona, quien reconoció la intensidad de su dolor: “He llorado tanto, amor, he llorado tanto por ti…” Su mensaje concluyó con una súplica: “Dios, por favor, apiádate de mí 🤍🙏🦋”.

María Claudia Tarazona y el mensaje que dejó en la fecha de cumpleaños de Miguel Uribe - crédito @maclaudiat/Instagram