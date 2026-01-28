Colombia

Centro Democrático lanzó nueva advertencia para garantizar la seguridad de los candidatos, tras polémica valla de las disidencias de las Farc

El partido de oposición, al mando del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que espera llegar al Senado, denunció en sus redes sociales cómo el Bloque Jacobo Arenas del grupo insurgente expuso a sus aspirantes con lo que sería una clara amenaza en medio de la contienda electoral

Esta valla de las disidencias de las Farc tiene los rostros de los principales líderes del Centro Democrático, en lo que se constituiría una clara amenaza a sus integridades - crédito @cedemocratico/X

El Centro Democrático, partido de oposición liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunció este mes nuevas amenazas directas contra sus candidatos en medio de la contienda electoral, tras la aparición de una valla del Bloque Jacobo Arenas, perteneciente a las disidencias de las FARC, en el departamento del Cauca. La organización política insiste en que existe una grave situación de seguridad para la oposición y reclama garantías al gobierno nacional.

El suceso, que de acuerdo con la colectividad se ha convertido en paisaje en la campaña electoral, demuestra el amplio control territorial de los grupos armados ilegales a lo largo y ancho del país. A su vez, la intimidación contra sus aspirantes constituye “una amenaza más que se suma a la lista”, advirtiendo que “más de 800 municipios están cooptados por grupos criminales y hoy se advierte y se intimida a quienes decidan votar por nosotros”.

Con este mensaje en sus redes sociales, el Centro Democrático alertó sobre la valla de las disidencias de las Farc en la que se amenaza a sus compañeros - crédito @cedemocratico/X

La controversia escaló luego de la exhibición pública de una valla con mensajes de los integrantes del frente Dagoberto Ramos, que pertenece al bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc: una de las estructuras del Nuevo Estado Mayor Central (Nemc) al mando de alias Iván Mordisco. Y que es considerada por el partido como una clara señal de intimidación de cara a los procesos que se avecinan en materia electoral, tanto el 8 de marzo como el 31 de mayo.

En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas“, se leyó en la valla, en la que aparecen los rostros de los políticos Paloma Valencia, candidata de la colectividad; los exmiembros Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal; el director del partido, Gabriel Vallejo Chujfi, y los senadores Andrés Guerra y Paola Holguín, al igual que el del exmandatario Uribe Vélez. Todos expuestos a color en un paraje que no fue identificado.

Alias Iván Mordisco, jefe máximo de las disidencias de las Farc, denominadas ahora el Nuevo Estado Mayor Central (Nemc) - crédito REUTERS

Temor en el Centro Democrático ante nueva amenaza de las disidencias de las Farc: recordaron magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En el complemento de su mensaje, la representatividad trajo a colación lo ocurrido con el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay: víctima de un atentado el 7 de junio, y que murió el 11 de agosto. “No les bastó el magnicidio de Uribe Turbay. Pretenden liquidar a la oposición, una oposición a la que, paradójicamente, no se le brindan garantías por parte de quien sí fue protegido en todo momento cuando estuvo en ese mismo lugar”, afirmó.

La coyuntura de la seguridad en el ámbito electoral se agravó en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales mantiene altos índices de violencia política e intimidación. El Cauca se consolida como un departamento epicentro de la actividad del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias, al ser una organización que, según informes de inteligencia, concentra su principal centro de operaciones en el norte y nororiente de esa región de Colombia.

El expresidente denunció que, según comunicaciones de ciudadanos, el grupo guerrillero ELN está obligando a los habitantes de Arauca a votar por el senador Cepeda, además de extorsionarlos y amenazarlos - crédito @alvarouribevel/X

Esta organización ilegal ejerce fuerte influencia en municipios como Toribío, Corinto, Caloto, Miranda, Santander de Quilichao, Jambaló, Silvia, Rosas y Totoró, donde controla la economía de la marihuana y ha protagonizado ataques reiterados contra la fuerza pública y comunidades indígenas. El 24 de enero, las autoridades capturaron a alias Pirulo, identificado como uno de los principales cabecillas de la estructura, en el marco de una operación en el departamento.

La expansión de esta organización al margen de la ley abarca, además, zonas limítrofes con Huila, en donde utiliza el corredor estratégico de la Cordillera Central para movilizar recursos y personal armado. Según datos oficiales, las disidencias operan en municipios del occidente y norte de este departamento, con incidencia en áreas cercanas a La Plata y zonas rurales que conectan con el oriente del Cauca, ante lo que sería la falta de tropas de la fuerza pública.

