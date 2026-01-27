Uribe volvió a apuntar contra Petro y compartió dura columna del exministro José Manuel Restrepo: “Dejemos de creer tanta carreta”

En época electoral, los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe contra Gustavo Petro se han hecho frecuentes - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

En sus redes sociales, el expresidente de República Álvaro Uribe Vélez compartió el lunes 26 de enero una columna escrita por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, en la que se advirtió que la economía no atraviesa un buen momento y existen cifras preocupantes sobre el empleo, la inversión privada y el sector productivo. El texto, replicado por el exmandatario, cuestiona el discurso oficial sobre el rumbo económico del país bajo el actual Gobierno.

En la columna difundida por el ex jefe de Estado, Restrepo sostuvo de entrada que “hay que dejar de creer tanta carreta que nos están echando, que la economía va bien; la economía no va bien”. La declaración del exministro puso en duda los mensajes oficiales y convocó a revisar datos recientes, pues en su argumentación la tasa de crecimiento económico ronda el 3%, en un contraste marcado con los incrementos cercanos al 10% registrados en 2021 y 2022.

De acuerdo con la perspectiva de Restrepo, la forma en que crece la economía resulta preocupante. “Más de un 50% (del crecimiento) por administración pública, burocracia estatal. ¿Esa es la forma como queremos crecer?”, cuestiona. El exjefe de la cartera de Hacienda subraya que la inversión privada como proporción del Producto Interno Bruto está en su punto más bajo en más de tres décadas, lo que califica como un síntoma de debilidad estructural.

Con esta publicación, el expresidente Álvaro Uribe compartió la columna del exministro José Manuel Restrepo sobre el ámbito económico - crédito @alvarouribevel/X

Las críticas de José Manuel Restrepo a la política económica de Gustavo Petro

El análisis del hoy rector de EIA destacó que, en lugar de fomentar el desarrollo del sector productivo, el modelo actual privilegia el incremento de la burocracia estatal. “No queremos crecer con sector productivo y con empresa y con emprendimiento, sino con más burocracia estatal”, afirmó Restrepo, según el texto compartido por Uribe Vélez, que también ha hecho sendas observaciones frente al rumbo económico del país, que distarían de los logros estatales.

El empleo es otro de los focos de la crítica. Restrepo reconoció una reducción en la tasa de desempleo, aunque dejó en claro que este fenómeno ocurre en toda América Latina, puesto que Colombia es el país donde menos mejora el indicador, y reiteró la calidad de los nuevos empleos generados. “En más de un 75%, basado en el rebusque, empleo por cuenta propia o en burocracia estatal. Ese no es un empleo sostenible ni deseable”, resaltó Restrepo.

En este orden de ideas, el exministro planteó la necesidad de “buscar un mejor empleo y más empresas que generen mejores oportunidades”. Y también hizo énfasis en que la situación cambiaria podría ser engañosa, en la actualidad, para hacer un diagnóstico fiel sobre la actualidad del país, pues si bien entiende que se fije el progreso en el bajo precio del dólar, esto no se ve reflejado en diferentes sectores de la economía nacional, como en el campo exportador.

El precio del dólar es el más bajo de los últimos cinco años, aunque para el exministro José Manuel Restrepo esto no es sinónimo de éxito en materia económica - crédito Luisa González/REUTERS

“La tasa de cambio está bajita, claro, y se presenta como un gran logro. Pero normalmente una tasa de cambio baja se asocia a crecimiento alto, inversión extranjera directa creciendo y una inflación bajando. Hoy en Colombia pasa todo lo contrario. La inflación va creciendo, la inversión extranjera directa cayendo y el crecimiento mediocre”, advirtió en la columna de opinión, que ameritó la publicación del exmandatario, director del Centro Democrático.

Y es que, según Restrepo, el bajo precio del dólar frente al peso puede atribuirse a factores coyunturales que, lejos de ser positivos, reflejan dificultades. “El problema de tener una tasa de cambio tan baja, entonces, más bien es el resultado del exceso de coca. Es que la producción está en más de 300.000 hectáreas y eso genera divisas y baja la tasa de cambio. O dos, en el sobreendeudamiento en dólares, que a su vez implica más divisas y menos tasa de cambio”.

Para el exministro, hay una premisa innegociable. “Un dólar barato sale caro, porque ¿quién está perdiendo? Todos los exportadores del país, todo el sector del turismo en nuestra nación, porque esos sectores exportadores reciben menos ingresos con riesgo en sectores claves como los cafeteros, floricultores, productores de fruta, entre otros sectores de la economía”, indicó el encargado de pilotear las finanzas del país durante la pandemia del COVID-19, y otras funciones.

José Manuel Restrepo ha instado a Gustavo Petro a trabajar junto al sector privado para generar empleo y reactivar la economía - crédito Andrea Puentes/Presidencia -José Manuel Restrepo/Facebook

El diagnóstico del exministro de Hacienda de Iván Duque en los “problemas estructurales” de Petro

El exministro también advirtió sobre el crecimiento de problemas estructurales. En su columna, la deuda bruta del país alcanza el 65% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que describió como una “próxima explosión de deuda”. Asimismo, sostuvo que el déficit fiscal llegará a su tope máximo en la historia nacional este año, por culpa de lo que sería, desde su perspectiva, la irresponsabilidad del Ejecutivo en algunas disposiciones, que tienen al país en riesgo.

En lo social, Restrepo alertó sobre dificultades persistentes en el sistema de salud, en el que “no hay acceso a medicamentos, hay destrucción de servicios”. Y en el sector energético, el exministro mencionó un “gran riesgo de apagón en 2027”, debido a proyectos que no se desarrollan, y reiteró que la seguridad pública se ha deteriorado, con aumentos en homicidios, terrorismo, violencia y extorsión, factores que afectan la dinámica económica.

Restrepo concluyó su análisis proponiendo un cambio de rumbo. “El país necesita una nueva forma de ser construido. Un país que crea en el sector productivo. Un país que crezca más. Un país que no muestre fantasías de corto plazo, sino un modelo de largo plazo que genere más empleo, más ingreso y más oportunidades en inversión social”, puntualizó el exministro, que con el apoyo de Uribe expuso su visión crítica sobre la gestión económica de Petro.