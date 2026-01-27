Los cortes de agua en Bogotá este 27 de enero

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diferentes barrios de la capital, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de obras provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este martes 27 de enero.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Acevedo tejada.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 30, entre la Carrera 30 a la Carrera 33.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación Totalizador

Localidad: Ciudad Bolivar.Barrios: Rafael Escamilla.Lugar: De la Avenida Calle 57R Sur a la Calle 58 Sur, entre la Carrera 66A a la Carrera 70C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Soacha.Barrios: Maiporé.Lugar: De la Calle 3 a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Soacha.Barrios: Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.Lugar: Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A Nueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Zona Industrial, Salazar Gómez.Lugar: De la Avenida Américas a la Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Chapinero y Usaquén.Barrios: Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó, San Patricio y Molinos Norte.Lugar: De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 93 a la Calle 116.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación válvula

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.