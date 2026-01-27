⁠Jose Rodríguez, ‘ex’ de Yaya Muñoz, fue visto besándose con una mujer días después de terminar con la presentadora: sería la razón de la ruptura

El deportista fue visto besando a una mujer a las afueras de un establecimiento nocturno a días de haber terminado su relación con Yaya - crédito @joserodriguezcof/ Instagram

A días de que la presentadora y experticipante de La casa de los famosos 2025, Yaya Muñoz, revelara que su relación con Jose Rodríguez había terminado, la expareja volvió a ser centro de conversación en redes sociales.

La confesión de Yaya llegó en el programa Dímelo King, del que hace parte desde hace unos meses, donde aseguró que su relación con Jose terminó desde diciembre del 2025.

Aunque Yaya aseguró haber finalizado la relación en buenos términos, no dio detalles del motivo que los llevó a tomar la decisión, lo que despertó sospechas de sus compañeros de programa y seguidores, que empezaron a sospechar sobre alguna situación negativa, lo que se incrementó cuando Yaya eliminó todas las fotos junto al deportista.

A la situación ahora se suma un video compartido por la página de farándula Rechismes, en el que se ve a Jose junto a otra mujer compartiendo un momento romántico. Al parecer, las imágenes fueron compartidas por una testigo que estaba en el lugar.

Un video difundido por la cuenta Rechismes muestra a José Rodríguez compartiendo un momento romántico con otra mujer en un establecimiento de Cañasgordas - crédito

“Como les parece que ayer estaba Jose de La casa de los famosos en Bailatino de Cañasgordas con una mujer besándose”, describió la mujer. En el video se ve el momento en que Rodríguez le da un apasionado beso a la persona de la que aún no se conoce la identidad.

Aunque la pareja terminó hace un tiempo, internautas aseguran que esta podría ser la razón por la que terminó con Yaya, pues consideran pronto para una nueva pareja: “Por eso Yaya lo dejó”, “uno como mujer sabe, hay otras detrás, por eso ya no están juntos”, dicen algunas reacciones.

Por otro lado, otros defendieron al deportista asegurando que, estando soltero, no debe esconder a un nuevo amor. “Perdón, pero estar soltero significa exactamente eso: libertad. Sin explicaciones, sin permisos y sin respetos que ya no aplican“, escribió una usuaria en Instagram.

Hasta ahora no se conocen detalles del nuevo romance de Jose; por otro lado, Yaya si ha confesado estar soltera y tranquila mientras encuentra a una nueva pareja.