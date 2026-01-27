Galán afirmó que desde 2012 al 2024 los estudiantes han perdido 185 días de clases por paros, y Antonio Sanguino le contestó: “Argumento pueril”

Antonio Sanguino cuestionó a Carlos Fernando Galán por responsabilizar protestas de maestros en resultados académicos - crédito Montaje Infobae

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió en medio de una conferencia que los estudiantes de colegios públicos de la capital han perdido 185 días de clases entre 2012 y 2024 debido a paros y movilizaciones del magisterio.

De acuerdo con sus declaraciones, este número equivale a un año lectivo completo, lo que ha generado preocupación por el impacto en la calidad educativa y los resultados de las pruebas estatales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó Galán, “hay una demostración de estudios a que donde hay ausentismo de maestros, se impacta directamente la calidad de la educación que reciben los niños y tiene un impacto directo en las pruebas estatales”.

El alcalde aseguró que las interrupciones obedecen principalmente a huelgas, paros y decisiones ajenas a los alumnos, un fenómeno que, desde su perspectiva, debe corregirse para garantizar el derecho a la educación en condiciones óptimas.

La postura de Galán revolucionó reacciones en el ámbito político. Uno de los pronunciamientos más visibles llegó del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien criticó la interpretación del alcalde sobre el vínculo entre protestas docentes y calidad educativa.

En su cuenta de X, Sanguino expresó: “¡Ay Alcalde Carlos Fernando Galán! Qué poco talante democrático y qué argumento tan pueril encierra la afirmación de que la calidad de la educación resulta afectada, y de manera exclusiva, por el ejercicio del derecho constitucional a la protesta de los maestros y maestras”.

Sanguino consideró que tal lectura representa una “falacia que no resiste un debate serio sobre las distintas variables que concurren en la calidad de la educación”.

Además, advirtió que declaraciones de ese tipo desconocen derechos fundamentales y compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de libertades democráticas.

El ministro insistió en que la protesta docente constituye un derecho legítimo y que los problemas educativos obedecen a múltiples factores, más allá de la conflictividad laboral.