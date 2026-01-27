El bus de Jhonny Rivera sufrió incidente en Caquetá y tuvo que ser remolcado: “Se llevó un palo que rompió mangueras”

El bus de Jhonny Rivera quedó atascado y sufrió daños antes de su show en Caquetá - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

El bus en el que se movilizaba Jhonny Rivera junto a su equipo durante una gira por Caquetá quedó atascado al intentar ingresar al municipio de Puerto Rico, Caquetá, poco antes de una de las presentaciones programadas.

El propio cantante dio a conocer el incidente a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde detalló el problema logístico que alteró el itinerario de la gira.

El acceso al sitio del concierto presentaba una gran afluencia de personas, lo que dificultó la maniobra del vehículo. Según narró Rivera, intentaron acercar el bus lo más posible a la tarima, pero al momento de reversar el vehículo quedó atascado en el suelo a pocos metros del escenario. “Como pudimos entramos el bus, pero había que reversarlo… hombre, se queda pegado este berraco bus”, informó Rivera en la grabación.

La reacción del equipo fue inmediata. Decidieron descargar los equipos de sonido y trasladarlos manualmente hasta la tarima, con el objetivo de no retrasar la presentación. Durante el intento de liberar el bus, una rama rompió varios cables esenciales para su funcionamiento, lo que agravó el daño y generó la necesidad de asistencia adicional. Rivera explicó que los bomberos del municipio colaboraron para mover el bus y facilitar el montaje del espectáculo.

“Se varó el bus, se quedó por allá en un barrial y se llevó un palo por debajo y rompió mangueras, rompió todo, entonces va en grúa pal’ taller... Bueno, lo más importante es que logramos cumplir con el último concierto en Caquetá”, detalló el cantante desde su cuenta de Instagram.

El incidente generó tensión en el equipo debido a la cercanía del vehículo atascado con el lugar del evento y a la posibilidad de no cumplir con el compromiso adquirido. Sin embargo, la respuesta rápida permitió mantener la programación prevista. Las imágenes difundidas por Rivera mostraron los daños sufridos por el bus, en especial en la zona de los cables afectados, que son fundamentales para la movilidad y los sistemas internos del vehículo.

El video publicado en redes sociales recibió comentarios de apoyo y reconocimiento hacia el cantante y su equipo ante la dificultad. Rivera aprovechó la publicación para explicar que el bus tuvo que ser remolcado y llevado a un taller para su reparación, sumando este incidente a las situaciones que suelen ocurrir durante las giras por carretera en Colombia.

Después del incidente, Rivera apareció de nuevo en redes sociales a dar más detalles sobre lo que pasó con el bus, detallando que fue un momento complicado para su equipo.

“Este fin de semana estuvo demasiado fuerte, todos los eventos tuvieron un pronóstico raro, pero con un final feliz… En Caquetá tuvimos problemas en la vía y eso se solucionó, pero pasó otra cosa: El acceso al sitio, estaba lleno de gente y como pudimos, entramos el bus y ahí se quedó pegado el bus y a los de la técnica les tocó cargar los equipos desde donde quedó hasta la tarima con eso tan pesado", reveló.

El cantante de despecho confesó que, pese a que recibió ayuda de los bomberos, su bus recibió daños graves, por lo que tuvo que trasladarlo en grua - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

El cantante de El Intenso detalló además que fue el cuerpo de bomberos el que ayudó a su equipo a sacar el bus. Sin embargo, al moverlo, la situación empeoró.

“Los amigos de bomberos, gracias a Dios, nos ayudaron a llevar el carro, pero cuando lo sacaron, se le clavó un palo por debajo, rompió el radiador, rompió las mangueras, pero no les quiero contar más tristezas; lo importante es que llegué entre la gente y la pasamos muy bien”, añadió.

Rivera también informó a sus seguidores que el incidente en Caquetá no fue el único contratiempo que alteró su agenda ese fin de semana. Mientras participaba en otra presentación en el departamento del Cauca, el recinto donde se encontraba el escenario sufrió un corte de energía, lo que generó nuevos retrasos en el desarrollo del evento.

Jhonny Rivera confesó que en la mayoría de las presentaciones durante el fin de semana tuvo problemas logísticos que casi impiden su presencia en los escenarios - crédito @jhonnyrivera / Instagram

Después de ese evento, debía presentarse en Ecuador, donde presentó problemas con algunos pasaportes de los integrantes de su equipo. “Pasamos migración y se quedaron nueve músicos porque se dañó el sistema allá en Guayaquil y estuvieron allá cerca de dos horas, y les tocó llegar sin bañarse y sin comer a la tarima, pero también la pasamos bien”, confesó Jhonny Rivera.