Daiky Gamboa ‘estalló’ por los sobrecostos en Medellín tras conciertos de Bad Bunny: “Eso es ser estafador”

El creador de contenido y DJ manifestó su indignación por los alquileres desbordados y polémicas cancelaciones de última hora en la ciudad de la eterna primavera, haciendo un fuerte llamado a la ética tras el fin de semana de conciertos por “el conejo malo”

El paso de Bad Bunny por Medellín no solo dejó estadios llenos y una ciudad volcada al turismo musical, también una fuerte discusión en redes sociales por los sobrecostos que se registraron durante los días de concierto.

En medio de ese debate, el creador de contenido Daiky Gamboa publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su indignación por lo ocurrido, especialmente por las denuncias relacionadas con cancelaciones de última hora en plataformas de arriendo como Airbnb para volver a publicar los inmuebles a precios desbordados.

En su mensaje, el influencer y DJ comenzó reconociendo el impacto positivo del artista puertorriqueño en la ciudad, pero dejó claro que su molestia no tenía que ver con el concierto, sino con ciertas prácticas que salieron a la luz después del evento.

“El conejo vino y se tomó Colombia por sorpresa. O sea, vino e hizo lo que le dio la gana, todo fue increíble. Tres días de concierto después, aquí estoy. Semidestruido, pero con el ánimo para empezar a hacer videos y les voy a hacer este video porque estoy ofendidísimo. Eso me tiene superofendido”, empezó diciendo Daiky Gamboa.

Daiky explicó que su reacción se dio tras conocer noticias sobre personas que, teniendo reservas confirmadas desde meses atrás, habrían cancelado a los huéspedes para aprovechar la alta demanda y multiplicar los precios.

“Empecé a ver unas noticias de que muchas personas que trabajan con la plataforma de Airbnb empezaron de la nada a cancelar los servicios que tenían pactados con otras personas hace meses, simplemente para poder volver a enlistar los apartamentos y quintuplicar el precio”, señaló Gamboa.

El creador de contenido aseguró que, aunque este tipo de prácticas son conocidas, una cifra en particular lo dejó en shock.

Una persona que cobró un apartamento en noventa y ocho millones de pesos. Me dio por meterme para mirar los comentarios de las personas y había muchos comentarios que me ofendieron más que la situación misma”, dijo, enfatizando que su mayor enojo no fue solo con quien cobró esa suma, sino con quienes justificaron el hecho.

Desde su experiencia, Gamboa aclaró que entiende que en temporadas altas los precios suban, pero marcó un límite claro.

“Es supernormal que, por ejemplo, para una temporada alta usted suba los precios o si hay un evento, usted suba los precios. Pero a mí ya de por sí el hecho de cancelarle a unas personas a última hora y dejarlas embaladas, me parece que usted no es una persona digna de confianza porque usted faltó a su palabra”, afirmó el DJ.

Aunque aclaró que él no fue víctima directa de esa situación, insistió en que se trata de un problema ético del cual sintió ganas de opinar y mandarles un mensaje claro a las personas que suelen tener ese tipo de acciones.

“Aclaro que yo no pasé por esa situación. Yo vivo acá, tengo, afortunadamente, dónde quedarme. No conozco a nadie que haya pasado por la situación, pero fue una noticia nacional”, agregó.

Uno de los puntos más fuertes de su mensaje fue la crítica a la llamada “cultura del vivo”, una expresión popular en Colombia.

En Colombia a nosotros nos enseñaron una cosa que decían: ‘El vivo vive del bobo’. Y a nosotros nos tocó desaprender eso… Lo llamamos vivo, lo llamamos avispado, lo llamamos inteligente, lo llamamos astuto, pero para mí son muchos nombres que se le dan a la palabra estafador... Si usted es un vivo, para mí, usted es un estafador. Si usted es una persona que siempre está tratando de ver cómo gana más, incluso haciendo cosas deshonestas, para mí usted es un estafador y yo con usted no quiero tener nada que ver”, sentenció en un tono contundente

El influencer amplió su reflexión a otros sectores y ciudades del país, mencionando prácticas similares en destinos turísticos.

Pasa mucho también en una ciudad colombiana que se llama Cartagena, que cobran dependiendo del acento que escuchen. Y por culpa de eso es que las personas del exterior piensan que somos unos estafadores... Nosotros como colombianos tenemos la responsabilidad de quitarnos esa cultura tan asquerosa de encima, porque siempre hay que tirar a tener ventaja por encima de los demás. No, sea honesto... Yo una vez me di cuenta de que hay una persona que tiene un negocio ahí como de carros y que, sin que las personas se dieran cuenta, le cobraba la comisión a la persona que le vendió el carro y también a la persona que llevó el carro para que esta persona lo vendiera y además de todo cobraba un porcentaje sin que se dieran cuenta y ganaba por allí, ganaba por allí. Y a eso lo pueden llamar ser vivo, astuto, lo que sea, pero eso se llama ser estafador. Y punto”, relató.

Finalmente, Daiky Gamboa hizo un llamado a cambiar esa mentalidad y a promover relaciones comerciales basadas en la honestidad.

Por favor, dejemos esa puta cultura de la viveza, de siempre tratar de ser ventajosos, de ser mentirosos, que eso es horrible. Tratemos de enseñarles a las personas que vienen atrás de nosotros que ya es hora de olvidarnos de esa cultura tan asquerosa del vivo y del bobo”, concluyó.

