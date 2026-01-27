Armada de Colombia incautó dos toneladas de cocaína en buque mercante que iba rumbo a España: están avaluadas en $800.000 millones

Imágenes aéreas muestran cómo se logró la incautación frente a Santa Marta - crédito red social X

La Armada de Colombia dio uno de los golpes más duros al narcotráfico en lo que va de 2026.

En una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombian (FAC), las autoridades incautaron cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe colombiano, un cargamento que tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España, y cuyo valor en el mercado ilegal europeo superaría los USD 200 millones ($800.000 millones).

El operativo, que se extendió por más de 18 horas, se llevó a cabo en la mañana del lunes 26 de enero a unos 110 kilómetros al norte de Santa Marta. Todo comenzó tras una alerta de Inteligencia Naval, que advertía sobre la posible contaminación de un buque mercante que había zarpado desde Cartagena con rumbo a Europa.

Con la información sobre la mesa, la Armada activó de inmediato los protocolos de seguridad, teniendo en cuenta que la tripulación del barco fue considerada víctima dentro del caso. Para mantener control total de la situación, una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3 fue desplegada y siguió en tiempo real los movimientos del navío sospechoso.

La inspección quedó en manos de una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta. Durante la revisión minuciosa del buque, los uniformados encontraron 81 bultos ocultos con una sustancia que, a primera vista, levantó todas las alarmas.

Unidades de la Armada de Colombia inspeccionan el buque mercante a más de 110 kilómetros al norte de Santa Marta, durante el operativo que permitió incautar 81 bultos con clorhidrato de cocaína - crédito Armada de Colombia

La confirmación llegó poco después. Peritos de la Policía Nacional aplicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) y confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con apariencia de polvo color marfil y textura arenosa.

Tras el hallazgo, el cargamento fue trasladado al muelle de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, donde quedó bajo custodia de la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos No. 8.

Desde allí, los investigadores comenzaron a dimensionar el impacto del decomiso, que ya es considerado el más grande en el Caribe colombiano en los primeros días del año.

Desde la Armada Nacional explicaron que el éxito del operativo se debió, en buena parte, a la información oportuna de inteligencia y a la coordinación entre las fuerzas.

“La operación conjunta, que duró más de 18 horas, se realizó gracias a datos precisos sobre la posible contaminación de un buque mercante que había salido de Cartagena y tenía como destino un puerto internacional en Algeciras, España”, señalaron voceros de la institución.

El cargamento, cercano a las dos toneladas, fue trasladado a la Estación de Guardacostas de Santa Marta, tras una operación de más de 18 horas que evitó su llegada al puerto de Algeciras, en España - crédito Armada de Colombia

Más allá de la cifra —casi dos toneladas—, el golpe es significativo por el impacto directo en las finanzas de las organizaciones criminales transnacionales que operan rutas marítimas hacia Europa, una de las salidas más lucrativas para el narcotráfico colombiano.

El destino final del cargamento no es un dato menor. Algeciras y el Campo de Gibraltar se han convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína al continente europeo, una realidad que quedó en evidencia con un megaoperativo reciente de las fuerzas de seguridad españolas y portuguesas, que ayuda a entender el alcance de las redes que Colombia intenta frenar desde el origen.

En esa operación, desarrollada durante más de un año y con cooperación internacional, las autoridades lograron desmantelar una sofisticada estructura logística del narcotráfico en el Atlántico, responsable de introducir 57 toneladas de cocaína en Europa. Según informaron mandos policiales y civiles en rueda de prensa, se trataba del mayor centro de distribución y blanqueo de capitales vinculado al Campo de Gibraltar.

La red operaba con un nivel tecnológico poco común: comunicaciones encriptadas, terminales satelitales, megadrones para vigilancia nocturna y plataformas marítimas que permitían a sus tripulaciones permanecer más de un mes en alta mar.

Las narcolanchas utilizadas, capaces de superar los 70 kilómetros por hora, se encontraban con buques nodriza en pleno océano Atlántico para realizar trasvases de droga lejos de la costa.

Autoridades españolas y portuguesas exhiben parte del material incautado durante el megaoperativo en el Atlántico que permitió desmantelar una red capaz de introducir 57 toneladas de cocaína - crédito Policía de España

El balance del operativo europeo da cuenta de la dimensión del negocio: más de 800.000 euros en efectivo, 30 embarcaciones, 70 vehículos, seis inmuebles, tres armas de fuego, dos hexacópteros, más de 150 teléfonos móviles y equipamiento marítimo avaluado en 2,5 millones de euros.

La investigación se dividió en dos fases: la primera concluyó en junio en las islas Canarias, con 48 capturados y 29 registros domiciliarios; la segunda se cerró en noviembre en Andalucía, con 57 detenidos y 20 allanamientos adicionales en el Campo de Gibraltar.

Las pesquisas revelaron que la estructura criminal estaba dirigida desde Sudamérica hacia Europa, con ramificaciones en Marruecos, Cádiz y Canarias, y coordinadores encargados de recibir droga procedente de Colombia y Brasil.

Portugal también jugó un papel clave al interceptar 6,6 toneladas de cocaína a bordo de un semisumergible, una de las modalidades más usadas para cruzar el Atlántico sin ser detectados.