Colombia

Armada de Colombia incautó dos toneladas de cocaína en buque mercante que iba rumbo a España: están avaluadas en $800.000 millones

El cargamento fue detectado en altamar tras una alerta de inteligencia, luego de más de 18 horas de seguimiento, inspección e intervención conjunta con apoyo aéreo

Guardar
Imágenes aéreas muestran cómo se logró la incautación frente a Santa Marta - crédito red social X

La Armada de Colombia dio uno de los golpes más duros al narcotráfico en lo que va de 2026.

En una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombian (FAC), las autoridades incautaron cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en aguas del Caribe colombiano, un cargamento que tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España, y cuyo valor en el mercado ilegal europeo superaría los USD 200 millones ($800.000 millones).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo, que se extendió por más de 18 horas, se llevó a cabo en la mañana del lunes 26 de enero a unos 110 kilómetros al norte de Santa Marta. Todo comenzó tras una alerta de Inteligencia Naval, que advertía sobre la posible contaminación de un buque mercante que había zarpado desde Cartagena con rumbo a Europa.

Con la información sobre la mesa, la Armada activó de inmediato los protocolos de seguridad, teniendo en cuenta que la tripulación del barco fue considerada víctima dentro del caso. Para mantener control total de la situación, una aeronave del Comando Aéreo de Combate No. 3 fue desplegada y siguió en tiempo real los movimientos del navío sospechoso.

La inspección quedó en manos de una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta. Durante la revisión minuciosa del buque, los uniformados encontraron 81 bultos ocultos con una sustancia que, a primera vista, levantó todas las alarmas.

Unidades de la Armada de
Unidades de la Armada de Colombia inspeccionan el buque mercante a más de 110 kilómetros al norte de Santa Marta, durante el operativo que permitió incautar 81 bultos con clorhidrato de cocaína - crédito Armada de Colombia

La confirmación llegó poco después. Peritos de la Policía Nacional aplicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) y confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con apariencia de polvo color marfil y textura arenosa.

Tras el hallazgo, el cargamento fue trasladado al muelle de la Estación de Guardacostas de Santa Marta, donde quedó bajo custodia de la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos No. 8.

Desde allí, los investigadores comenzaron a dimensionar el impacto del decomiso, que ya es considerado el más grande en el Caribe colombiano en los primeros días del año.

Desde la Armada Nacional explicaron que el éxito del operativo se debió, en buena parte, a la información oportuna de inteligencia y a la coordinación entre las fuerzas.

“La operación conjunta, que duró más de 18 horas, se realizó gracias a datos precisos sobre la posible contaminación de un buque mercante que había salido de Cartagena y tenía como destino un puerto internacional en Algeciras, España”, señalaron voceros de la institución.

El cargamento, cercano a las
El cargamento, cercano a las dos toneladas, fue trasladado a la Estación de Guardacostas de Santa Marta, tras una operación de más de 18 horas que evitó su llegada al puerto de Algeciras, en España - crédito Armada de Colombia

Más allá de la cifra —casi dos toneladas—, el golpe es significativo por el impacto directo en las finanzas de las organizaciones criminales transnacionales que operan rutas marítimas hacia Europa, una de las salidas más lucrativas para el narcotráfico colombiano.

El destino final del cargamento no es un dato menor. Algeciras y el Campo de Gibraltar se han convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína al continente europeo, una realidad que quedó en evidencia con un megaoperativo reciente de las fuerzas de seguridad españolas y portuguesas, que ayuda a entender el alcance de las redes que Colombia intenta frenar desde el origen.

En esa operación, desarrollada durante más de un año y con cooperación internacional, las autoridades lograron desmantelar una sofisticada estructura logística del narcotráfico en el Atlántico, responsable de introducir 57 toneladas de cocaína en Europa. Según informaron mandos policiales y civiles en rueda de prensa, se trataba del mayor centro de distribución y blanqueo de capitales vinculado al Campo de Gibraltar.

La red operaba con un nivel tecnológico poco común: comunicaciones encriptadas, terminales satelitales, megadrones para vigilancia nocturna y plataformas marítimas que permitían a sus tripulaciones permanecer más de un mes en alta mar.

Las narcolanchas utilizadas, capaces de superar los 70 kilómetros por hora, se encontraban con buques nodriza en pleno océano Atlántico para realizar trasvases de droga lejos de la costa.

Autoridades españolas y portuguesas exhiben
Autoridades españolas y portuguesas exhiben parte del material incautado durante el megaoperativo en el Atlántico que permitió desmantelar una red capaz de introducir 57 toneladas de cocaína - crédito Policía de España

El balance del operativo europeo da cuenta de la dimensión del negocio: más de 800.000 euros en efectivo, 30 embarcaciones, 70 vehículos, seis inmuebles, tres armas de fuego, dos hexacópteros, más de 150 teléfonos móviles y equipamiento marítimo avaluado en 2,5 millones de euros.

La investigación se dividió en dos fases: la primera concluyó en junio en las islas Canarias, con 48 capturados y 29 registros domiciliarios; la segunda se cerró en noviembre en Andalucía, con 57 detenidos y 20 allanamientos adicionales en el Campo de Gibraltar.

Las pesquisas revelaron que la estructura criminal estaba dirigida desde Sudamérica hacia Europa, con ramificaciones en Marruecos, Cádiz y Canarias, y coordinadores encargados de recibir droga procedente de Colombia y Brasil.

Portugal también jugó un papel clave al interceptar 6,6 toneladas de cocaína a bordo de un semisumergible, una de las modalidades más usadas para cruzar el Atlántico sin ser detectados.

Temas Relacionados

Armada de ColombiaNarcotráfico ColombiaEnvío de droga EspañaDos toneladas de cocaínaInteligencia MilitarColombia-Noticias

Más Noticias

Sacaron del Dapre a madres cabeza de hogar, sindicalizados y hasta personas con incapacidades médicas: nuevos detalles del remezón

Según fuentes de la entidad, además de Nhora Yhanet Mondragón, detrás de las declaratorias de insubsistencia habría dos funcionarios del círculo cercano del presidente Gustavo Petro

Sacaron del Dapre a madres

Agentes de tránsito fueron agredidos por ciudadanos mientras regulaban el tránsito en las festividades de Puerto Colombia

Testigos registraron los hechos utilizando sus teléfonos, lo que permitió que el ataque quedara registrado y pudiera ser evaluado por las autoridades correspondientes

Agentes de tránsito fueron agredidos

El presidente de Al Nassr se fue en contra de Jhon Jader Durán: “Su comportamiento fue poco profesional”

Abdullah Al-Majed se refirió al delantero colombiano, que aún tiene contrato con el cuadro árabe hasta el 2030, y que está cedido con el Fenerbahce de Turquía

El presidente de Al Nassr

Estos requisitos que deben cumplir los colombianos para aplicar a programa de regularización de migrantes en España

La medida podría beneficiar a más de 290.000 colombianos indocumentados que se encuentran en el país europeo

Estos requisitos que deben cumplir

El ‘influencer’ Ami Rodríguez denunció millonaria estafa al intentar acceder a la casita de Bad Bunny en Medellín: “Me llegó un correo de su equipo”

El creador digital advirtió a sus seguidores sobre los riesgos de este tipo de estafas tras perder una millonada por una invitación falsa al concierto en esa ciudad

El ‘influencer’ Ami Rodríguez denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Juliana Calderón reapareció en redes

Juliana Calderón reapareció en redes sociales desde Jamaica: la joven intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su novio

Arcángel reveló cómo se sintió al ser uno de los invitados de Bad Bunny en Medellín y la reacción del público colombiano

Nataly Umaña desmintió declaraciones de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’ sobre su ruptura: “Era para liberarme de ti”

Tiktoker paisa llenó de críticas a Medellín: es la ciudad más “sobrevalorada de Colombia”

Madre de Yeison Jiménez reveló cómo recibió la noticia del fallecimiento del cantante: “Él me ha enviado mensajes”

Deportes

La UCI notificó el primer

La UCI notificó el primer caso positivo de dopaje en el ciclismo colombiano en 2026

Luis Díaz sigue siendo el centro de atención en el Bayern Múnich: así fue su golazo en la práctica previa al partido ante PSV por Champions League

Este fue el polémico gesto de Teófilo Gutiérrez a los hinchas de Millonarios tras la victoria en El Campín de Bogotá

Radamel Falcao lidera la lista de convocados de Millonarios para visitar a Deportivo Pasto: hay otras sorpresas

Él es Michael, el peluquero de estrellas del fútbol como Fabián Vargas, Mackallister Silva y Falcao García: cobra hasta un millón por corte